A sikeres visszaállítás titka

Pihenjünk jobban

Ahelyett, hogy padlóféket nyomnánk, jobban tesszük, ha csak levesszük a lábunkat a gázról, vallja Cleere és Detling. Ez lehetőséget ad az agynak arra, hogy megpihenjen a napi mókuskerék folyamatos intenzitása után, ráadásul – teszi hozzá Cleere – amikor lelassítunk és lazítunk – például nyaralás alatt könnyebb edzéseket végzünk ahelyett, hogy teljesen elkerülnénk az edzőtermet –, könnyebben fogunk tudni visszatérni a megszokott rutinunkhoz. Gondoljunk csak bele, mi történik egy fazék vízzel a tűzhelyen: gyorsabban tud ismét felforrni, ha takarékra vesszük a gázt, mint ha teljesen lekapcsolnánk.



Cleere szerint ez a megközelítés ráadásul segíthet szintet lépni a visszatéréskor, „ha kihasználjuk a lehetőséget, hogy olyan készségeken dolgozzunk, amelyek új módon fejlesztik az identitásunkat.” Tegyük fel, hogy futó vagy, és a folyamatos járdakoptatás után mentálisan és fizikailag is szükséged van arra, hogy szünetet tarts. Porold le a biciklid, vagy húzd elő a jógamatracot, hogy továbbra is megadd a testednek a szükséges mozgást ahhoz, hogy mozgékony maradjon, illetve hogy új kihívások elé állítsd az izmaidat és az elmédet. Ha ínyenc vagy, és minden hétvégén ugyanazokat az ételeket készíted, kísérletezz olyan zöldségekkel és egészséges gabonákkal, amelyeket még sosem próbáltál ki. A lényeg: „Vigyél egy kis változatosságot a rutinodba, és próbálj ki valamit, ami élvezetes és más, de amivel nem hagysz fel teljesen az addigi erőfeszítéseiddel” – mondja Detling.



Hozzáteszi, hogy bónuszhatása is van annak, ha arra használod a „szabadságot”, hogy kipróbálj egy olyan tevékenységet, amely a célodhoz kötődik. Olyan pozitív hormonok szabadulnak fel, mint a dopamin, a szerotonin vagy az endorfin. „Ezek a kémiai anyagok örömérzetet keltenek, és küzdenek a testben lévő stressz ellen” – mondja. „Így jobban tudsz majd koncentrálni, és a tested is erősebben regenerálódik.”