Utolsó frissítés: 2023. január 16.
Olvasási idő: 3 perc
NIKE FC
FM Broadcast: Így köti össze a futball a fekete diaszpórát
Miközben egy elit szintű futballbajnokság folyik, az FM Broadcast és a Nike FC a dolgok mélyére néz a Versus angol írójával, Mayowa Quadrival, a Darwin FC német öregdiákjával, John Adekunlével, a Les Hijabeuses francia társalapítójával, Founé Diawarával, valamint a Premier League nigériai csatárával, Taiwo Awoniyivel, miközben a sporttal és élettel kapcsolatos élményeiket vitatják meg. A beszélgetés célja? Változatos szempontokat vinni a futballról szóló párbeszédbe, hogy mindenkinek szebb jövőt építhessünk.
A befogadó sport és kultúra jövője
Az FM Broadcast egy olyan beszélgetős műsorunk, amelyben sportolók, szószólók és alkotók inspirálnak bennünket arra, hogy ráhangolódjunk a jövő frekvenciájára.