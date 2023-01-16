NIKE FC

Miközben egy elit szintű futballbajnokság folyik, az FM Broadcast és a Nike FC a dolgok mélyére néz a Versus angol írójával, Mayowa Quadrival, a Darwin FC német öregdiákjával, John Adekunlével, a Les Hijabeuses francia társalapítójával, Founé Diawarával, valamint a Premier League nigériai csatárával, Taiwo Awoniyivel, miközben a sporttal és élettel kapcsolatos élményeiket vitatják meg. A beszélgetés célja? Változatos szempontokat vinni a futballról szóló párbeszédbe, hogy mindenkinek szebb jövőt építhessünk.