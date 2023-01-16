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Utolsó frissítés: 2023. január 16.
Olvasási idő: 3 perc

NIKE FC

FM Broadcast: Így köti össze a futball a fekete diaszpórát

Miközben egy elit szintű futballbajnokság folyik, az FM Broadcast és a Nike FC a dolgok mélyére néz a Versus angol írójával, Mayowa Quadrival, a Darwin FC német öregdiákjával, John Adekunlével, a Les Hijabeuses francia társalapítójával, Founé Diawarával, valamint a Premier League nigériai csatárával, Taiwo Awoniyivel, miközben a sporttal és élettel kapcsolatos élményeiket vitatják meg. A beszélgetés célja? Változatos szempontokat vinni a futballról szóló párbeszédbe, hogy mindenkinek szebb jövőt építhessünk.

A befogadó sport és kultúra jövője

Az FM Broadcast egy olyan beszélgetős műsorunk, amelyben sportolók, szószólók és alkotók inspirálnak bennünket arra, hogy ráhangolódjunk a jövő frekvenciájára.

Előző epizódok

  • Az FM Broadcast bemutatja: A futball jövője, slide 1 of 6

    Season 2 Episode 1

    Marathon of Mental Health
  • Az FM Broadcast bemutatja: A futball jövője, slide 2 of 6

    Season 2 Episode 2

    The Future of Belonging
  • Az FM Broadcast bemutatja: A futball jövője, slide 3 of 6

    FM Broadcast Presents

    How Black Athletes Shape the Future

Eredeti közzététel: 2023. január 16.