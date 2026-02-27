Florine Kouessan francia focista és klubja, a Witch FC

Fiatalabb koromban a focit egyértelműen fiúknak való dolognak tartották. Az öcséim néha azzal viccelődtek, hogy csak fiúkkal akarnak játszani, amikor azt akarták éreztetni velem, hogy nincs keresnivalóm a pályán. Ahogy azonban múltak az évek, láthatóvá vált, hogy a nők kezdik kikövetelni az őket megillető helyet: az egyre nagyobb figyelmet kapó profi bajnokságtól a tavaly nyáron Franciaországban megrendezett női világbajnokságon át a médiában egyre felkapottabb focista lányokig. A női futballt korábban alulértékelték, sőt, néha szót sem vesztegettek rá – most viszont a tévében ugyanúgy megjelenik, mint a magazinokban.



Az elmúlt két vagy három évben pedig olyan dolgok történtek, amelyeket el sem tudtam volna képzelni. A női foci reklámokban szerepel, és ez teljesen természetesnek érződik. Örülök, hogy láthattam ezt a fejlődést, mert emiatt kezdtem olyan csapatot keresni, ahol rendszeresen játszhatok. Bár szerettem a focit, korábban sosem gondoltam volna, hogy valaha igazolt játékos leszek.