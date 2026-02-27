Florine Kouessan francia focista és klubja, a Witch FC

Boszorkányság: egy focista nagy visszhangot vált ki Párizs legkreatívabb klubjában
Sportolók*
Florine Kouessan olyan csapatot igyekszik felépíteni — a Witch FC-t —, amely azt a világot tükrözi, amelyben él.
„Pillanatképek” nevű sorozatunk bepillantást enged a helyi sportolók életébe világszerte.
Minden focicsapatba kellenek innovatív játékosok, a Witch FC pedig tele van ilyenekkel. A párizsi klub tagjai mind olyan nők, akik művészként és kreatív munkakörökben dolgoznak – tapasztalt focisták ugyanúgy akadnak köztük, mint viszonylag kezdők.
Florine Kouessan íróval és kreatív szakemberrel, a Witch FT egyik sztárjával a Saint-Paul-Saint-Louis templommal szemben található Saint-Paul játszótéren találkoztunk. A templomot a XVII. században a jezsuiták építtették a párizsi Marais negyed szívében. Florine a játék iránti szeretetéről mesélt nekünk, és elmondta, hogyan talált otthonra a kreatívokból szerveződött formabontó futballcsapat közösségében.
Hogyan kezdett el érdekelni a futball?
A szüleim eredetileg Togóból jöttek, de én már Párizsban születtem. Két öcsém van, és nincs köztük nagy korkülönbség, ami azt jelenti, hogy szorosan összetartunk. Gyerekkoromban állandóan velük és a házban lakó többi gyerekkel játszottam. A gyerekeknek csak egy labda kell, és gond nélkül elfoglalják magukat. Egy lány sem volt a közelben, akivel barátkozhattam volna, így aztán megállás nélkül fociztam és kosaraztam az öcséimmel és a házunkban lakó többi sráccal.
Hogy alakul a női foci helyzete Franciaországban?
Fiatalabb koromban a focit egyértelműen fiúknak való dolognak tartották. Az öcséim néha azzal viccelődtek, hogy csak fiúkkal akarnak játszani, amikor azt akarták éreztetni velem, hogy nincs keresnivalóm a pályán. Ahogy azonban múltak az évek, láthatóvá vált, hogy a nők kezdik kikövetelni az őket megillető helyet: az egyre nagyobb figyelmet kapó profi bajnokságtól a tavaly nyáron Franciaországban megrendezett női világbajnokságon át a médiában egyre felkapottabb focista lányokig. A női futballt korábban alulértékelték, sőt, néha szót sem vesztegettek rá – most viszont a tévében ugyanúgy megjelenik, mint a magazinokban.
Az elmúlt két vagy három évben pedig olyan dolgok történtek, amelyeket el sem tudtam volna képzelni. A női foci reklámokban szerepel, és ez teljesen természetesnek érződik. Örülök, hogy láthattam ezt a fejlődést, mert emiatt kezdtem olyan csapatot keresni, ahol rendszeresen játszhatok. Bár szerettem a focit, korábban sosem gondoltam volna, hogy valaha igazolt játékos leszek.
Mesélj a Witch FC-ről!
A Witch FC sportkedvelő nőkből áll, akik szenvedélyesek, és hajlandóak az érzékenységüket is belevinni a csapatba. A futball fog össze minket, de a csapat egyben olyasmi is, amiből erőt merítünk. A névadásnál mindenképpen az volt a cél, hogy a klub megmutassa, mennyire kemény csajok vagyunk, és hogy a boszorkányoknál nincs keményebb feminista ikon. És persze jó boszorkányok is vannak. Emellett a görkoriderbi csapatok hagyományához hasonlóan olyan nevet akartunk, amelyik nem utal egy bizonyos konkrét földrajzi helyre.
Mivel gazdagítottad a csapatot?
Támadó középpályást ugyanúgy tudok játszani, mint hátvédet. Nem zavar, ha megizzadok, szívesen futok sokat. Szeretek mindenhol felbukkanni, és a pálya mindkét végén részt venni a meccs eldöntésében. Középpályásként erre lehetőségem is van, szabadon futhatok, vehetek részt a küzdelemben és lehet döntő szerepem, ha elég sok energia van benne. A csapattársaim szerint van bennem erő és elkötelezettség is. Ez az, amit keresek a fociban. Szeretném, ha tudnák, hogy maximálisan részt veszek a játékban, és minden percét élvezem.
„Szeretek mindenhol felbukkanni, és a pálya mindkét végén részt venni a meccs eldöntésében.”
Milyen érzés hasonló gondolkodású emberekkel együtt játszani?
Ahogy egyre erősebbé vált a csapaton belüli kötelék, egyre inkább kezdtünk drukkolni egymásnak: a munkában ugyanúgy, mint a pályán. Az egyikünk például megírta azt a forgatókönyvet, amelynek a megalkotására egész életében készült, egy másik csapattag többet fest, én pedig színészi kurzust fogok elkezdeni az egyik lánnyal– ez a néhány példa jól mutatja, hogy a nők közti szolidaritás hogyan segíthet az álmaink megvalósításában. Hatalmas önbizalmat ad, ha az ember feltétel nélküli támogatást kap a barátaitól.
Szöveg: Massaër Ndiaye
Fotók: Manuel Obadia-Wills
Tudósítás: 2020. október