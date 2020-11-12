ACG Holiday 2020: Smith Rock Lookbook

All Conditions Gear. Designed, Tested and Made on Planet Earth: Smith Rock.
We have a process. Before we create something, we seek inspiration. This season, our search led us to Smith Rock, Oregon. Our new collection was inspired by this place, but it was also worn there. The trousers, jackets, tops and shoes in this collection reflect Smith Rock. Nature rubbings formed the basis for several designs. We paid homage to the trails when we named our jackets. And we used materials like GORE-TEX fabric, PrimaLoft and rugged rubber to mirror the elements we experienced. So, when you see "Designed, Tested and Made on Planet Earth", you know what our process means.
Dry Outer Layer—WOMEN'S ACG MISERY RIDGE GORE-TEX JACKET; Warm Midlayer—WOMEN'S ACG ROPE DE DOPE PACKABLE INSULATED ULTRAROCK JACKET; Bottoms—WOMEN'S ACG SMITH SUMMIT CARGO TROUSERS; Socks—ACG KELLY RIDGE CREW SOCKS; Footwear—NIKE ACG AIR MOUNTAIN GORE-TEX
Dry Outer Layer—MEN'S ACG ROPE DE DOPE PACKABLE INSULATED ULTRAROCK JACKET; Warm Midlayer—MEN'S ACG WOLF TREE POLARTEC FLEECE SWEATSHIRT; Bottoms—MEN'S ACG TRAIL TROUSERS; Footwear—NIKE ACG AIR MOUNTAIN GORE-TEX
Base Layer—ACG GIFT SHOP PERFORMANCE L GIF T LONG-SLEEVE TOP; Bottoms—WOMEN'S ACG TRAIL TROUSERS; Socks—ACG KELLY RIDGE CREW SOCKS; Footwear—NIKE ACG AIR MOUNTAIN GORE-TEX
Cap—ACG 3-IN-1 BEANIE, Dry Outer Layer—MEN'S ACG MISERY RIDGE GORE-TEX JACKET, Warm Midlayer—MEN'S ACG ROPE DE DOPE PACKABLE INSULATED ULTRAROCK JACKET, Bottoms—MEN'S ACG TRAIL TROUSERS, Footwear—NIKE ACG AIR MOUNTAIN GORE-TEX
Accessory—ACG ULTRAROCK NECK GATOR; Base Layer/s—WOMEN'S ACG EARTH PERFORMANCE LONG-SLEEVE TOP; WOMEN'S ACG ULTRAROCK SHORT-SLEEVE EMBROIDERED TEE; Bottoms—WOMEN'S ACG SMITH SUMMIT CARGO TROUSERS; Footwear—NIKE ACG AIR MOUNTAIN GORE-TEX
Dry Outer Layer—MEN'S ACG TUFF NUGGETS PACKABLE RAIN JACKET; Base Layer—ACG MOTHER HUGGER PERFORMANCE SHORT-SLEEVE TOP; Bottoms—MEN'S ACG TRAIL TROUSERS; Footwear—NIKE ACG AIR MOUNTAIN GORE-TEX
Cap—ACG TAILWIND CAP SSNL; Accessory—ACG ULTRAROCK NECK GATOR; Warm Midlayer—WOMEN'S ACG ROPE DE DOPE PACKABLE INSULATED ULTRAROCK JACKET; Bottoms—WOMEN'S ACG TRAIL TROUSERS; Socks—ACG KELLY RIDGE CREW SOCKS; Footwear—NIKE ACG AIR NASU GORE-TEX
Cap—ACG 3-IN-1 BEANIE; Warm Midlayer—MEN'S ACG WOLF TREE POLARTEC FLEECE SWEATSHIRT; Bottoms—MEN'S ACG WOLF TREE POLARTEC FLEECE TROUSERS; Footwear—NIKE ACG AIR NASU GORE-TEX
Dry Outer Layer—MEN'S ACG 4TH HORSEMAN PUFFER JACKET; Base Layer—WOMEN'S ACG EARTH PERFORMANCE LONG-SLEEVE TOP; Bottoms—MEN'S ACG SMITH SUMMIT CARGO TROUSERS; MEN'S ACG TRAIL TROUSERS; Footwear—NIKE ACG AIR MOUNTAIN GORE-TEX
Accessory—ACG ULTRAROCK NECK GATOR; Warm Midlayer—WOMEN'S ACG EARTH PERFORMANCE LONG-SLEEVE TOP; Bottoms—MEN'S ACG SMITH SUMMIT CARGO TROUSERS; Footwear—NIKE ACG AIR MOUNTAIN GORE-TEX
Cap—ACG 3-IN-1 BEANIE, Dry Outer Layer—MEN'S ACG MISERY RIDGE GORE-TEX JACKET, Warm Midlayer—MEN'S ACG ROPE DE DOPE PACKABLE INSULATED ULTRAROCK JACKET, Bottoms—MEN'S ACG TRAIL TROUSERS, Footwear—NIKE ACG AIR MOUNTAIN GORE-TEX
Dry Outer Layer—MEN'S ACG 4TH HORSEMAN PUFFER JACKET; Footwear—NIKE ACG AIR MOUNTAIN GORE-TEX
Warm Midlayer—WOMEN'S ACG WOLF TREE POLARTEC CREW; Bottoms—WOMEN'S ACG WOLF TREE POLARTEC FLEECE TROUSERS; Accessory—ACG KARST SMIT; Footwear—NIKE ACG AIR MOUNTAIN GORE-TEX
Dry Outer Layer—WOMEN'S ACG MISERY RIDGE GORE-TEX JACKET; Warm Midlayer—WOMEN'S ACG ROPE DE DOPE PACKABLE INSULATED ULTRAROCK JACKET; Bottoms—WOMEN'S ACG SMITH SUMMIT CARGO TROUSERS; Socks—ACG KELLY RIDGE CREW SOCKS; Footwear—NIKE ACG AIR MOUNTAIN GORE-TEX
Accessory—ACG ULTRAROCK NECK GATOR; Base Layer—ACG GIFT SHOP PERFORMANCE LONG-SLEEVE TOP; Bottoms—MEN'S ACG SMITH SUMMIT CARGO TROUSERS; Footwear—NIKE ACG AIR MOUNTAIN GORE-TEX
Accessory—ACG ULTRAROCK NECK GATOR; Warm Midlayer—MEN'S ACG WOLF TREE POLARTEC ULTRAROCK FLEECE FULL ZIP; Bottoms—MEN'S ACG WOLF TREE POLARTEC ULTRAROCK FLEECE TROUSERS; Footwear—NIKE ACG AIR NASU GORE-TEX
Accessory—ACG ULTRAROCK NECK GATOR; Warm Midlayer—MEN'S ACG FLEECE CREW; Bottoms—MEN'S ACG WOLF TREE POLARTEC FLEECE TROUSERS; MEN'S ACG SMITH SUMMIT CARGO TROUSERS; Footwear—NIKE ACG AIR MOUNTAIN GORE-TEX
Base Layer—WOMEN'S ACG ULTRAROCK SHORT-SLEEVE EMBROIDERED TEE; Bottoms—WOMEN'S ACG TRAIL TROUSERS; Footwear—NIKE ACG AIR MOUNTAIN GORE-TEX