Nike Air Zoom Tempo NEXT%

Βασιστήκαμε στα σχόλια των ταχύτερων αθλητών του κόσμου, όπως ο Eliud Kipchoge, για να αναπτύξουμε το Tempo NEXT% αξιοποιώντας όλα όσα μάθαμε από το κορυφαίο παπούτσι αγώνων μας, το Nike Air Zoom Alphafly NEXT%. Παρακολούθησε το βίντεο και μάθε περισσότερα για το απίστευτο ταξίδι που κάναμε μαζί με αθλητές, σχεδιαστές και πρωτοπόρα μυαλά για να δημιουργήσουμε το Tempo NEXT%.