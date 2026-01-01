T-Shirt Nike ACG Max90 για μεγάλα παιδιά

Αυτό το T-Shirt κορυφαίας ποιότητας σε ριχτή γραμμή είναι φαρδύ στο σώμα για ευκινησία και εύκολους συνδυασμούς με άλλα ρούχα. Το βαρύ ύφασμα που απομακρύνει τον ιδρώτα έχει άκαμπτη εφαρμογή και σταθερό σχήμα.

Εμφανιζόμενο χρώμα: Λευκό

Στυλ: IM9322-100