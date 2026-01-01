T-Shirt Nike ACG Max90 για μεγάλα παιδιά

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Nike ACG
T-Shirt Max90 για μεγάλα παιδιά
32,99 €
Αυτό το T-Shirt κορυφαίας ποιότητας σε ριχτή γραμμή είναι φαρδύ στο σώμα για ευκινησία και εύκολους συνδυασμούς με άλλα ρούχα. Το βαρύ ύφασμα που απομακρύνει τον ιδρώτα έχει άκαμπτη εφαρμογή και σταθερό σχήμα.
- Εμφανιζόμενο χρώμα: Λευκό
- Στυλ: IM9322-100
Nike ACG
32,99 €
Αυτό το T-Shirt κορυφαίας ποιότητας σε ριχτή γραμμή είναι φαρδύ στο σώμα για ευκινησία και εύκολους συνδυασμούς με άλλα ρούχα. Το βαρύ ύφασμα που απομακρύνει τον ιδρώτα έχει άκαμπτη εφαρμογή και σταθερό σχήμα.
Λεπτομέρειες προϊόντος
- 63% πολυέστερ / 37% βαμβάκι
- Πλύσιμο στο πλυντήριο
- Εισαγόμενο προϊόν
- Εμφανιζόμενο χρώμα: Λευκό
- Στυλ: IM9322-100
Μέγεθος και εφαρμογή
- Το μοντέλο φοράει μέγεθος M και έχει ύψος 1,30 m
- Ριχτή εφαρμογή: άνετη, χαλαρή αίσθηση
- Οδηγός μεγεθών
Αποστολή και επιστροφές
Κόστος κανονικής παράδοσης 5 € για παραγγελίες κάτω από 99 € για μη μέλη Nike και κάτω από 50 € για μέλη Nike.
Δωρεάν επιστροφές εντός 30 ημερών, ισχύουν ορισμένες εξαιρέσεις.
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Nike ACG
32,99 €