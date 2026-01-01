T-Shirt Dri-FIT Planet Earth Nike ACG για μεγάλα παιδιά

Nike ACG
T-Shirt Dri-FIT Planet Earth για μεγάλα παιδιά
Εξερεύνησε τα μέρη σου και όχι μόνο με αυτό το T-Shirt σε κανονική γραμμή, το οποίο διαθέτει φωσφοριζέ σχέδια που είναι ιδανικά για μια βραδινή έξοδο αστροπαρατήρησης! Είναι φτιαγμένο από λείο, μαλακό ύφασμα με τεχνολογία Dri-FIT που απομακρύνει την υγρασία, για δροσερή και στεγνή αίσθηση κατά την κίνηση, ενώ συνδυάζεται εύκολα με οποιοδήποτε από τα κάτω είδη ένδυσης ACG για ασορτί εμφάνιση, σχεδιασμένη για περιπέτεια.
- Εμφανιζόμενο χρώμα: Μαύρο
- Στυλ: IZ7576-010
Nike ACG
Εξερεύνησε τα μέρη σου και όχι μόνο με αυτό το T-Shirt σε κανονική γραμμή, το οποίο διαθέτει φωσφοριζέ σχέδια που είναι ιδανικά για μια βραδινή έξοδο αστροπαρατήρησης! Είναι φτιαγμένο από λείο, μαλακό ύφασμα με τεχνολογία Dri-FIT που απομακρύνει την υγρασία, για δροσερή και στεγνή αίσθηση κατά την κίνηση, ενώ συνδυάζεται εύκολα με οποιοδήποτε από τα κάτω είδη ένδυσης ACG για ασορτί εμφάνιση, σχεδιασμένη για περιπέτεια.
Λεπτομέρειες προϊόντος
- 64% βαμβάκι / 36% πολυέστερ
- Πλύσιμο στο πλυντήριο
- Εισαγόμενο προϊόν
- Εμφανιζόμενο χρώμα: Μαύρο
- Στυλ: IZ7576-010
Μέγεθος και εφαρμογή
- Το μοντέλο φοράει μέγεθος M και έχει ύψος 1,40 m
- Οδηγός μεγεθών
Αποστολή και επιστροφές
Κόστος κανονικής παράδοσης 5 € για παραγγελίες κάτω από 99 € για μη μέλη Nike και κάτω από 50 € για μέλη Nike.
Δωρεάν επιστροφές εντός 30 ημερών, ισχύουν ορισμένες εξαιρέσεις.
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Nike ACG