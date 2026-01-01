T-Shirt Dri-FIT Planet Earth Nike ACG για μεγάλα παιδιά

Εξερεύνησε τα μέρη σου και όχι μόνο με αυτό το T-Shirt σε κανονική γραμμή, το οποίο διαθέτει φωσφοριζέ σχέδια που είναι ιδανικά για μια βραδινή έξοδο αστροπαρατήρησης! Είναι φτιαγμένο από λείο, μαλακό ύφασμα με τεχνολογία Dri-FIT που απομακρύνει την υγρασία, για δροσερή και στεγνή αίσθηση κατά την κίνηση, ενώ συνδυάζεται εύκολα με οποιοδήποτε από τα κάτω είδη ένδυσης ACG για ασορτί εμφάνιση, σχεδιασμένη για περιπέτεια.

Εμφανιζόμενο χρώμα: Μαύρο

Στυλ: IZ7576-010