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T-Shirt Dri-FIT Planet Earth Nike ACG για μεγάλα παιδιά - Μαύρο

Nike ACG

T-Shirt Dri-FIT Planet Earth για μεγάλα παιδιά

29,99 €
Μαύρο
Light Crimson
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Εξερεύνησε τα μέρη σου και όχι μόνο με αυτό το T-Shirt σε κανονική γραμμή, το οποίο διαθέτει φωσφοριζέ σχέδια που είναι ιδανικά για μια βραδινή έξοδο αστροπαρατήρησης! Είναι φτιαγμένο από λείο, μαλακό ύφασμα με τεχνολογία Dri-FIT που απομακρύνει την υγρασία, για δροσερή και στεγνή αίσθηση κατά την κίνηση, ενώ συνδυάζεται εύκολα με οποιοδήποτε από τα κάτω είδη ένδυσης ACG για ασορτί εμφάνιση, σχεδιασμένη για περιπέτεια.


  • Εμφανιζόμενο χρώμα: Μαύρο
  • Στυλ: IZ7576-010

Nike ACG

29,99 €

Εξερεύνησε τα μέρη σου και όχι μόνο με αυτό το T-Shirt σε κανονική γραμμή, το οποίο διαθέτει φωσφοριζέ σχέδια που είναι ιδανικά για μια βραδινή έξοδο αστροπαρατήρησης! Είναι φτιαγμένο από λείο, μαλακό ύφασμα με τεχνολογία Dri-FIT που απομακρύνει την υγρασία, για δροσερή και στεγνή αίσθηση κατά την κίνηση, ενώ συνδυάζεται εύκολα με οποιοδήποτε από τα κάτω είδη ένδυσης ACG για ασορτί εμφάνιση, σχεδιασμένη για περιπέτεια.

Λεπτομέρειες προϊόντος

  • 64% βαμβάκι / 36% πολυέστερ
  • Πλύσιμο στο πλυντήριο
  • Εισαγόμενο προϊόν
  • Εμφανιζόμενο χρώμα: Μαύρο
  • Στυλ: IZ7576-010

Μέγεθος και εφαρμογή

Αποστολή και επιστροφές

Κόστος κανονικής παράδοσης 5 € για παραγγελίες κάτω από 99 € για μη μέλη Nike και κάτω από 50 € για μέλη Nike.

Δωρεάν επιστροφές εντός 30 ημερών, ισχύουν ορισμένες εξαιρέσεις.

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    T-Shirt Dri-FIT Planet Earth Nike ACG για μεγάλα παιδιά

    Nike ACG

    29,99 €

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