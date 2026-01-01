Jockey καπέλο Nike Club Poly 5P Κροατία 2026/27

Jockey καπέλο Club Poly 5P Κροατία 2026/27

27,99 €

Αυτό το καπέλο jockey Nike Club είναι ένα κλασικό καπέλο jockey μεσαίου βάθους που προσφέρει πολλές επιλογές styling. Είναι φτιαγμένο από βαμβακερό ύφασμα ντιαγκονάλ με λεία υφή και διακριτική ξεθωριασμένη όψη, ώστε να απολαμβάνεις άνετη αίσθηση από την πρώτη κιόλας στιγμή. Το γείσο με προσχηματισμένη καμπύλη προσφέρει καθημερινό στιλ, ενώ το ρυθμιζόμενο λουράκι πίσω σε βοηθά να βρίσκεις τη σωστή εφαρμογή.

Πλεονεκτήματα Το βαμβακερό ντιαγκονάλ έχει απαλή και λεία υφή στο δέρμα για άνετη εφαρμογή όλη μέρα. H σχεδίαση μεσαίου βάθους εφαρμόζει ακριβώς πάνω από το κεφάλι χαρίζοντας ευέλικτη εμφάνιση και καθημερινό στιλ που συνδυάζεται εύκολα με τα ρούχα σου.