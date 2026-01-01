Jockey καπέλο Nike Club Poly 5P Αγγλία 2026/27 για παιδιά

Jockey καπέλο Club Poly 5P Αγγλία 2026/27

22,99 €

Κυκλοφόρησε ινκόγκνιτο φορώντας αυτό το εύκαμπτο καπέλο jockey μεσαίου βάθους από τη σειρά Nike Club. Με ξεθωριασμένη όψη για φθαρμένη εμφάνιση με αγαπημένο στιλ, είναι ένα ανάλαφρο και ευκολοφόρετο καπέλο jockey με στρογγυλεμένο γείσο και λιτή σχεδίαση που μπορείς να συνδυάσεις σχεδόν με κάθε σου σύνολο.

Πλεονεκτήματα Το ύφασμα ντιαγκονάλ από οργανικό βαμβάκι είναι ανάλαφρο και απαλό. Η σχεδίαση με 6 φάσες και μεσαίο βάθος συνδυάζεται εύκολα με τα ρούχα σου.