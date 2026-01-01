Jockey καπέλο Nike Club Poly 5P Αγγλία 2026/27 για παιδιά

Jockey καπέλο Club Poly 5P Αγγλία 2026/27
Jockey καπέλο για παιδιά Nike Club Poly 5P
Εξαντλήθηκε:
Αυτό το προϊόν είναι προσωρινά μη διαθέσιμο
Κυκλοφόρησε ινκόγκνιτο φορώντας αυτό το εύκαμπτο καπέλο jockey μεσαίου βάθους από τη σειρά Nike Club. Με ξεθωριασμένη όψη για φθαρμένη εμφάνιση με αγαπημένο στιλ, είναι ένα ανάλαφρο και ευκολοφόρετο καπέλο jockey με στρογγυλεμένο γείσο και λιτή σχεδίαση που μπορείς να συνδυάσεις σχεδόν με κάθε σου σύνολο.
- Εμφανιζόμενο χρώμα: Obsidian/Λευκό
- Στυλ: IQ7520-451
Jockey καπέλο Club Poly 5P Αγγλία 2026/27
Κυκλοφόρησε ινκόγκνιτο φορώντας αυτό το εύκαμπτο καπέλο jockey μεσαίου βάθους από τη σειρά Nike Club. Με ξεθωριασμένη όψη για φθαρμένη εμφάνιση με αγαπημένο στιλ, είναι ένα ανάλαφρο και ευκολοφόρετο καπέλο jockey με στρογγυλεμένο γείσο και λιτή σχεδίαση που μπορείς να συνδυάσεις σχεδόν με κάθε σου σύνολο.
Πλεονεκτήματα
Το ύφασμα ντιαγκονάλ από οργανικό βαμβάκι είναι ανάλαφρο και απαλό. Η σχεδίαση με 6 φάσες και μεσαίο βάθος συνδυάζεται εύκολα με τα ρούχα σου.
Λεπτομέρειες προϊόντος
- Το μεταλλικό κλείσιμο tri-glide με λογότυπο Swoosh επιτρέπει τη ρύθμιση της εφαρμογής με ευκολία.
- 100% πολυέστερ.
- Πλύσιμο στο χέρι
- Εμφανιζόμενο χρώμα: Obsidian/Λευκό
- Στυλ: IQ7520-451
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Jockey καπέλο Club Poly 5P Αγγλία 2026/27