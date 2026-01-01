Jockey καπέλο Nike Club 5P Τσέλσι 25/26

Τσέλσι 25/26
Jockey καπέλο Nike Club 5P
Αυτό το καπέλο Nike Club είναι ένα κλασικό jockey καπέλο μεσαίου βάθους που προσφέρει πολλές επιλογές styling. Είναι φτιαγμένο από ύφασμα με λεία υφή και διακριτική ξεθωριασμένη όψη, ώστε να απολαμβάνεις άνετη αίσθηση από την πρώτη κιόλας στιγμή. Το γείσο με προσχηματισμένη καμπύλη προσφέρει καθημερινό στιλ, ενώ το ρυθμιζόμενο λουράκι πίσω σε βοηθά να βρίσκεις τη σωστή εφαρμογή.
- Εμφανιζόμενο χρώμα: Μαύρο/Vibrant Yellow
- Στυλ: IU3896-010
Τσέλσι 25/26
Αυτό το καπέλο Nike Club είναι ένα κλασικό jockey καπέλο μεσαίου βάθους που προσφέρει πολλές επιλογές styling. Είναι φτιαγμένο από ύφασμα με λεία υφή και διακριτική ξεθωριασμένη όψη, ώστε να απολαμβάνεις άνετη αίσθηση από την πρώτη κιόλας στιγμή. Το γείσο με προσχηματισμένη καμπύλη προσφέρει καθημερινό στιλ, ενώ το ρυθμιζόμενο λουράκι πίσω σε βοηθά να βρίσκεις τη σωστή εφαρμογή.
Πλεονεκτήματα
- Τα καπέλα jockey Nike Club έχουν σχεδίαση μεσαίου βάθους με κλασικό, ευέλικτο στιλ για κάθε περίσταση.
- H σχεδίαση μεσαίου βάθους εφαρμόζει ακριβώς πάνω από το κεφάλι χαρίζοντας ευέλικτη εμφάνιση και καθημερινό στιλ που συνδυάζεται εύκολα με τα ρούχα σου.
- Το κλείσιμο πίσω με μεταλλικό ρυθμιστικό είναι προσαρμόσιμο. Το λουράκι που περισσεύει πίσω μπορεί να τοποθετηθεί εύκολα μέσα στην απορροφητική ταινία.
Λεπτομέρειες προϊόντος
- 100% πολυέστερ
- Πλύσιμο στο χέρι
- Εμφανιζόμενο χρώμα: Μαύρο/Vibrant Yellow
- Στυλ: IU3896-010
Αποστολή και επιστροφές
Κόστος κανονικής παράδοσης 5 € για παραγγελίες κάτω από 99 € για μη μέλη Nike και κάτω από 50 € για μέλη Nike.
Δωρεάν επιστροφές εντός 30 ημερών, ισχύουν ορισμένες εξαιρέσεις.
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Τσέλσι 25/26