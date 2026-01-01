Jockey καπέλο Nike Club 5P Τσέλσι 25/26

Αυτό το καπέλο Nike Club είναι ένα κλασικό jockey καπέλο μεσαίου βάθους που προσφέρει πολλές επιλογές styling. Είναι φτιαγμένο από ύφασμα με λεία υφή και διακριτική ξεθωριασμένη όψη, ώστε να απολαμβάνεις άνετη αίσθηση από την πρώτη κιόλας στιγμή. Το γείσο με προσχηματισμένη καμπύλη προσφέρει καθημερινό στιλ, ενώ το ρυθμιζόμενο λουράκι πίσω σε βοηθά να βρίσκεις τη σωστή εφαρμογή.

Εμφανιζόμενο χρώμα: Μαύρο/Vibrant Yellow

Στυλ: IU3896-010