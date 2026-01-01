Jockey καπέλο Nike Aerobill C99 TR Αγγλία 2026/27

Jockey καπέλο Aerobill C99 TR Αγγλία 2026/27
Jockey καπέλο Nike Aerobill C99 TR
Απόλαυσε δροσερή αίσθηση στο κεφάλι καθώς δείχνεις την αγάπη σου για την επωνυμία. Η σχεδίαση μεγάλου βάθους προσφέρει άνετη, μοντέρνα γραμμή σε αυτό το καπέλο. Οι φάσες από διχτυωτό υλικό εξασφαλίζουν αέρινη αίσθηση, ενώ με το κούμπωμα με σούστα πίσω, μπορείς να ρυθμίζεις την εφαρμογή.
- Εμφανιζόμενο χρώμα: Obsidian/Obsidian
- Στυλ: IQ7556-451
Jockey καπέλο Aerobill C99 TR Αγγλία 2026/27
Απόλαυσε δροσερή αίσθηση στο κεφάλι καθώς δείχνεις την αγάπη σου για την επωνυμία. Η σχεδίαση μεγάλου βάθους προσφέρει άνετη, μοντέρνα γραμμή σε αυτό το καπέλο. Οι φάσες από διχτυωτό υλικό εξασφαλίζουν αέρινη αίσθηση, ενώ με το κούμπωμα με σούστα πίσω, μπορείς να ρυθμίζεις την εφαρμογή.
Πλεονεκτήματα
Ένθετα από διχτυωτό υλικό για μέγιστη δροσερή αίσθηση.
Λεπτομέρειες προϊόντος
- Το κλείσιμο με σούστες προσαρμόζεται εύκολα στο μέγεθός σου, ενώ το φαρδύ jockey καπέλο μεγάλου βάθους έχει μοντέρνα γραμμή.
- Σώμα: 100% βαμβάκι. Διχτυωτό υλικό: 100% πολυέστερ.
- Πλύσιμο στο χέρι
- Εμφανιζόμενο χρώμα: Obsidian/Obsidian
- Στυλ: IQ7556-451
Αποστολή και επιστροφές
Κόστος κανονικής παράδοσης 5 € για παραγγελίες κάτω από 99 € για μη μέλη Nike και κάτω από 50 € για μέλη Nike.
Δωρεάν επιστροφές εντός 30 ημερών, ισχύουν ορισμένες εξαιρέσεις.
Κριτικές (0)
Κριτικές (0)
Καμία αξιολόγηση
Πες μας τη γνώμη σου. Αξιολόγησε πρώτος το προϊόν Jockey καπέλο Aerobill C99 TR Αγγλία 2026/27.
Jockey καπέλο Aerobill C99 TR Αγγλία 2026/27