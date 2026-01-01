Jockey καπέλο Nike Aerobill C99 TR Αγγλία 2026/27

Απόλαυσε δροσερή αίσθηση στο κεφάλι καθώς δείχνεις την αγάπη σου για την επωνυμία. Η σχεδίαση μεγάλου βάθους προσφέρει άνετη, μοντέρνα γραμμή σε αυτό το καπέλο. Οι φάσες από διχτυωτό υλικό εξασφαλίζουν αέρινη αίσθηση, ενώ με το κούμπωμα με σούστα πίσω, μπορείς να ρυθμίζεις την εφαρμογή.

Εμφανιζόμενο χρώμα: Obsidian/Obsidian

Στυλ: IQ7556-451