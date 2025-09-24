Bucket καπέλο Nike Apex Electric

Αυτό το προϊόν είναι φτιαγμένο από 100% ίνες από ανακυκλωμένο πολυέστερ

Αυτό το τετράγωνο, εμπριμέ bucket καπέλο έχει λογότυπο με τον γραφικό χαρακτήρα του Bill Bowerman, του θρύλου της Nike. Διαθέτει κατασκευή μεσαίου βάθους και προσφέρει κάλυψη 360 μοιρών.