Bucket καπέλο Nike Apex Electric

unique from Nike.
RafIE
It is very good. Nice made. On the back side is a black around 2 inches Nike logo. M size is enough for standard adult heads. S size will be perfect for kids up to age of 14!
Ανακυκλωμένα υλικά
Αυτό το προϊόν είναι φτιαγμένο από 100% ίνες από ανακυκλωμένο πολυέστερ
Αυτό το τετράγωνο, εμπριμέ bucket καπέλο έχει λογότυπο με τον γραφικό χαρακτήρα του Bill Bowerman, του θρύλου της Nike. Διαθέτει κατασκευή μεσαίου βάθους και προσφέρει κάλυψη 360 μοιρών.
Nike Apex Electric
Αυτό το τετράγωνο, εμπριμέ bucket καπέλο έχει λογότυπο με τον γραφικό χαρακτήρα του Bill Bowerman, του θρύλου της Nike. Διαθέτει κατασκευή μεσαίου βάθους και προσφέρει κάλυψη 360 μοιρών.
Κόστος κανονικής παράδοσης 5 € για παραγγελίες κάτω από 99 € για μη μέλη Nike και κάτω από 50 € για μέλη Nike.
Δωρεάν επιστροφές εντός 30 ημερών, ισχύουν ορισμένες εξαιρέσεις.
5 αστέρια
unique from Nike.
RafIE
It is very good. Nice made. On the back side is a black around 2 inches Nike logo. M size is enough for standard adult heads. S size will be perfect for kids up to age of 14!
Nice!
Jaap636457276
Mooie kwaliteit en goede pasvorm
Gorro alta calidad
adolfob1249226
Perfecto..muy buena calidad..y buen precio Lo recomiemdo
Nike Apex Electric