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Bucket καπέλο Nike Apex Electric - Dark Obsidian/Football Grey

Ανακυκλωμένα υλικά

Nike Apex Electric

Bucket καπέλο

Έκπτωση 30
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Αυτό το προϊόν είναι φτιαγμένο από 100% ίνες από ανακυκλωμένο πολυέστερ

Αυτό το τετράγωνο, εμπριμέ bucket καπέλο έχει λογότυπο με τον γραφικό χαρακτήρα του Bill Bowerman, του θρύλου της Nike. Διαθέτει κατασκευή μεσαίου βάθους και προσφέρει κάλυψη 360 μοιρών.


  • Εμφανιζόμενο χρώμα: Dark Obsidian/Football Grey
  • Στυλ: HJ4395-475

Nike Apex Electric

Έκπτωση 30

Αυτό το τετράγωνο, εμπριμέ bucket καπέλο έχει λογότυπο με τον γραφικό χαρακτήρα του Bill Bowerman, του θρύλου της Nike. Διαθέτει κατασκευή μεσαίου βάθους και προσφέρει κάλυψη 360 μοιρών.

Λεπτομέρειες προϊόντος

  • 100% πολυέστερ
  • Πλύσιμο στο χέρι
  • Εισαγόμενο προϊόν
  • Εμφανιζόμενο χρώμα: Dark Obsidian/Football Grey
  • Στυλ: HJ4395-475

Αποστολή και επιστροφές

Κόστος κανονικής παράδοσης 5 € για παραγγελίες κάτω από 99 € για μη μέλη Nike και κάτω από 50 € για μέλη Nike.

Δωρεάν επιστροφές εντός 30 ημερών, ισχύουν ορισμένες εξαιρέσεις.

Πώς κατασκευάστηκε

    • Το ανακυκλωμένο πολυέστερ που χρησιμοποιείται στα προϊόντα Nike ξεκινά ως ανακυκλωμένα πλαστικά μπουκάλια, τα οποία καθαρίζονται, τεμαχίζονται σε νιφάδες και μετατρέπονται σε σφαιρίδια. Στη συνέχεια, τα σφαιρίδια μετατρέπονται σε νέο νήμα υψηλής ποιότητας που χρησιμοποιείται στα προϊόντα μας, προσφέροντας κορυφαίες επιδόσεις με μικρότερο αντίκτυπο στο περιβάλλον.
    • Εκτός από τη μείωση των αποβλήτων, το ανακυκλωμένο πολυέστερ μειώνει τις εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα έως 30% συγκριτικά με τη διαδικασία κατασκευής νέου πολυέστερ από την αρχή. Η Nike συλλέγει κατά μέσο όρο ένα δισεκατομμύριο πλαστικά μπουκάλια από χωματερές και πλωτές οδούς.

Κριτικές (3)

5 αστέρια

  • unique from Nike.

    RafIE

    It is very good. Nice made. On the back side is a black around 2 inches Nike logo. M size is enough for standard adult heads. S size will be perfect for kids up to age of 14!

  • Nice!

    Jaap636457276

    Mooie kwaliteit en goede pasvorm

  • Gorro alta calidad

    adolfob1249226

    Perfecto..muy buena calidad..y buen precio Lo recomiemdo

Bucket καπέλο Nike Apex Electric

Nike Apex Electric

Έκπτωση 30

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