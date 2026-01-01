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Beşiktaş J.K. Ανδρικό ποδοσφαιρικό πλεκτό σορτς Nike - Μαύρο/Bright Crimson/Bright Crimson

Ανακυκλωμένα υλικά

Beşiktaş J.K.

Ανδρικό ποδοσφαιρικό πλεκτό σορτς Nike

54,99 €
Μαύρο/Bright Crimson/Bright Crimson
Λευκό/Μαύρο/Μαύρο
Μαύρο/Λευκό/Λευκό
Επιλογή μεγέθουςΟδηγός μεγεθών

Εμπνευσμένο από τα είδη που φορούν οι παίκτες της ομάδας στο γήπεδο, αυτό το σορτς έχει τεχνολογία απομάκρυνσης του ιδρώτα για στεγνή και άνετη αίσθηση ενώ υποστηρίζεις την Beşiktaş.


  • Εμφανιζόμενο χρώμα: Μαύρο/Bright Crimson/Bright Crimson
  • Στυλ: IZ6031-011

Beşiktaş J.K.

54,99 €

Εμπνευσμένο από τα είδη που φορούν οι παίκτες της ομάδας στο γήπεδο, αυτό το σορτς έχει τεχνολογία απομάκρυνσης του ιδρώτα για στεγνή και άνετη αίσθηση ενώ υποστηρίζεις την Beşiktaş.

Λεπτομέρειες προϊόντος

  • 100% πολυέστερ
  • Πλύσιμο στο πλυντήριο
  • Εισαγόμενο προϊόν
  • Εμφανιζόμενο χρώμα: Μαύρο/Bright Crimson/Bright Crimson
  • Στυλ: IZ6031-011

Μέγεθος και εφαρμογή

    • Το μοντέλο φοράει μέγεθος M και έχει ύψος 1,78 m
    • Στενή εφαρμογή: κομψή, προσαρμοσμένη επιλογή
  • Οδηγός μεγεθών

Αποστολή και επιστροφές

Κόστος κανονικής παράδοσης 5 € για παραγγελίες κάτω από 99 € για μη μέλη Nike και κάτω από 50 € για μέλη Nike.

Δωρεάν επιστροφές εντός 30 ημερών, ισχύουν ορισμένες εξαιρέσεις.

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    Beşiktaş J.K. Ανδρικό ποδοσφαιρικό πλεκτό σορτς Nike

    Beşiktaş J.K.

    54,99 €

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