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Ανακυκλωμένα υλικά
Beşiktaş J.K.
Ανδρικό ποδοσφαιρικό πλεκτό σορτς Nike
54,99 €
Εμπνευσμένο από τα είδη που φορούν οι παίκτες της ομάδας στο γήπεδο, αυτό το σορτς έχει τεχνολογία απομάκρυνσης του ιδρώτα για στεγνή και άνετη αίσθηση ενώ υποστηρίζεις την Beşiktaş.
- Εμφανιζόμενο χρώμα: Μαύρο/Bright Crimson/Bright Crimson
- Στυλ: IZ6031-011
Beşiktaş J.K.
54,99 €
Εμπνευσμένο από τα είδη που φορούν οι παίκτες της ομάδας στο γήπεδο, αυτό το σορτς έχει τεχνολογία απομάκρυνσης του ιδρώτα για στεγνή και άνετη αίσθηση ενώ υποστηρίζεις την Beşiktaş.
Λεπτομέρειες προϊόντος
- 100% πολυέστερ
- Πλύσιμο στο πλυντήριο
- Εισαγόμενο προϊόν
- Εμφανιζόμενο χρώμα: Μαύρο/Bright Crimson/Bright Crimson
- Στυλ: IZ6031-011
Μέγεθος και εφαρμογή
- Το μοντέλο φοράει μέγεθος M και έχει ύψος 1,78 m
- Στενή εφαρμογή: κομψή, προσαρμοσμένη επιλογή
- Οδηγός μεγεθών
Αποστολή και επιστροφές
Κόστος κανονικής παράδοσης 5 € για παραγγελίες κάτω από 99 € για μη μέλη Nike και κάτω από 50 € για μέλη Nike.
Δωρεάν επιστροφές εντός 30 ημερών, ισχύουν ορισμένες εξαιρέσεις.
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Beşiktaş J.K.
54,99 €