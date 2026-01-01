Beşiktaş J.K. Ανδρικό ποδοσφαιρικό πλεκτό σορτς Nike

Εμπνευσμένο από τα είδη που φορούν οι παίκτες της ομάδας στο γήπεδο, αυτό το σορτς έχει τεχνολογία απομάκρυνσης του ιδρώτα για στεγνή και άνετη αίσθηση ενώ υποστηρίζεις την Beşiktaş.

Εμφανιζόμενο χρώμα: Μαύρο/Bright Crimson/Bright Crimson

Στυλ: IZ6031-011