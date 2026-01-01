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Χιαστί τσαντάκι Nike Heritage (3 L) - Μαύρο/Μαύρο/Μαύρο

Ανακυκλωμένα υλικά

Nike Heritage

Χιαστί τσαντάκι κάμερας (3 L)

37,99 €
ΕΝΑ ΜΕΓΕΘΟΣ

Κλείσιμο με σούστα και αποθήκευση. Αυτό το τσαντάκι κάμερας Nike Heritage προσφέρει ασφαλή αποθήκευση για τον σύντροφό σου στις αναμνήσεις. Η μεγάλη κύρια θήκη του συνδυάζεται με μια τσέπη για αξεσουάρ, για τον τεχνολογικό εξοπλισμό σου. Το μαύρο μεταλλιζέ λογότυπο Swoosh και το ρυθμιζόμενο λουράκι Nike από ζακάρ το απογειώνουν με κομψό, διακριτικό λογότυπο.


  • Εμφανιζόμενο χρώμα: Μαύρο/Μαύρο/Μαύρο
  • Στυλ: IM3128-010

Nike Heritage

37,99 €

Κλείσιμο με σούστα και αποθήκευση. Αυτό το τσαντάκι κάμερας Nike Heritage προσφέρει ασφαλή αποθήκευση για τον σύντροφό σου στις αναμνήσεις. Η μεγάλη κύρια θήκη του συνδυάζεται με μια τσέπη για αξεσουάρ, για τον τεχνολογικό εξοπλισμό σου. Το μαύρο μεταλλιζέ λογότυπο Swoosh και το ρυθμιζόμενο λουράκι Nike από ζακάρ το απογειώνουν με κομψό, διακριτικό λογότυπο.

Λεπτομέρειες προϊόντος

  • 23 cm (Π) x 15 cm (Y) x 8 cm (B)
  • Σώμα: 100% πολυέστερ. Επένδυση: 85% νάιλον / 15% πολυέστερ
  • Επιφανειακό καθάρισμα
  • Εισαγόμενο προϊόν
  • Εμφανιζόμενο χρώμα: Μαύρο/Μαύρο/Μαύρο
  • Στυλ: IM3128-010

Αποστολή και επιστροφές

Κόστος κανονικής παράδοσης 5 € για παραγγελίες κάτω από 99 € για μη μέλη Nike και κάτω από 50 € για μέλη Nike.

Δωρεάν επιστροφές εντός 30 ημερών, ισχύουν ορισμένες εξαιρέσεις.

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    Χιαστί τσαντάκι Nike Heritage (3 L)

    Nike Heritage

    37,99 €

    Ολοκλήρωσε το look

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