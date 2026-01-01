Χιαστί τσαντάκι Nike Heritage (3 L)

Κλείσιμο με σούστα και αποθήκευση. Αυτό το τσαντάκι κάμερας Nike Heritage προσφέρει ασφαλή αποθήκευση για τον σύντροφό σου στις αναμνήσεις. Η μεγάλη κύρια θήκη του συνδυάζεται με μια τσέπη για αξεσουάρ, για τον τεχνολογικό εξοπλισμό σου. Το μαύρο μεταλλιζέ λογότυπο Swoosh και το ρυθμιζόμενο λουράκι Nike από ζακάρ το απογειώνουν με κομψό, διακριτικό λογότυπο.

Εμφανιζόμενο χρώμα: Μαύρο/Μαύρο/Μαύρο

Στυλ: IM3128-010