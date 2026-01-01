Χιαστί τσαντάκι Nike Heritage (3 L)

Ανακυκλωμένα υλικά
Nike Heritage
Χιαστί τσαντάκι κάμερας (3 L)
Κλείσιμο με σούστα και αποθήκευση. Αυτό το τσαντάκι κάμερας Nike Heritage προσφέρει ασφαλή αποθήκευση για τον σύντροφό σου στις αναμνήσεις. Η μεγάλη κύρια θήκη του συνδυάζεται με μια τσέπη για αξεσουάρ, για τον τεχνολογικό εξοπλισμό σου. Το μαύρο μεταλλιζέ λογότυπο Swoosh και το ρυθμιζόμενο λουράκι Nike από ζακάρ το απογειώνουν με κομψό, διακριτικό λογότυπο.
- Εμφανιζόμενο χρώμα: Μαύρο/Μαύρο/Μαύρο
- Στυλ: IM3128-010
Nike Heritage
Κλείσιμο με σούστα και αποθήκευση. Αυτό το τσαντάκι κάμερας Nike Heritage προσφέρει ασφαλή αποθήκευση για τον σύντροφό σου στις αναμνήσεις. Η μεγάλη κύρια θήκη του συνδυάζεται με μια τσέπη για αξεσουάρ, για τον τεχνολογικό εξοπλισμό σου. Το μαύρο μεταλλιζέ λογότυπο Swoosh και το ρυθμιζόμενο λουράκι Nike από ζακάρ το απογειώνουν με κομψό, διακριτικό λογότυπο.
Λεπτομέρειες προϊόντος
- 23 cm (Π) x 15 cm (Y) x 8 cm (B)
- Σώμα: 100% πολυέστερ. Επένδυση: 85% νάιλον / 15% πολυέστερ
- Επιφανειακό καθάρισμα
- Εισαγόμενο προϊόν
- Εμφανιζόμενο χρώμα: Μαύρο/Μαύρο/Μαύρο
- Στυλ: IM3128-010
Αποστολή και επιστροφές
Κόστος κανονικής παράδοσης 5 € για παραγγελίες κάτω από 99 € για μη μέλη Nike και κάτω από 50 € για μέλη Nike.
Δωρεάν επιστροφές εντός 30 ημερών, ισχύουν ορισμένες εξαιρέσεις.
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Nike Heritage