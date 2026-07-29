Χιαστί τσάντα Nike Commute Nike Tech (1 L)

Η απόλυτη τσάντα για τις καθημερινές μετακινήσεις, με την αισθητική της σειράς Nike Tech. Μικρή αλλά δυνατή: Αυτή η τσάντα έχει το ιδανικό μέγεθος για όλα τα μικρά, καθημερινά απαραίτητα αντικείμενά σου. Διαθέτει μπροστινές και πίσω θήκες με φερμουάρ. Η εσωτερική κοφτή τσέπη στο πίσω μέρος βοηθά στην οργανωμένη αποθήκευση των πολύτιμων αντικειμένων σου και στην εύκολη πρόσβαση. Ανακλαστικές λεπτομέρειες προσδίδουν εντυπωσιακό φινίρισμα.

Εμφανιζόμενο χρώμα: Light Bone/Light Bone/Μαύρο

Στυλ: IU1421-072