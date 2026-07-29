Χιαστί τσάντα Nike Commute Nike Tech (1 L)

Thomas33294383
Leger et pratique. On peut mettre facilement un étui de lunette ou/et un grand téléphone (type S24 ultra).
Ανακυκλωμένα υλικά
Η απόλυτη τσάντα για τις καθημερινές μετακινήσεις, με την αισθητική της σειράς Nike Tech. Μικρή αλλά δυνατή: Αυτή η τσάντα έχει το ιδανικό μέγεθος για όλα τα μικρά, καθημερινά απαραίτητα αντικείμενά σου. Διαθέτει μπροστινές και πίσω θήκες με φερμουάρ. Η εσωτερική κοφτή τσέπη στο πίσω μέρος βοηθά στην οργανωμένη αποθήκευση των πολύτιμων αντικειμένων σου και στην εύκολη πρόσβαση. Ανακλαστικές λεπτομέρειες προσδίδουν εντυπωσιακό φινίρισμα.
Nike Commute
Η απόλυτη τσάντα για τις καθημερινές μετακινήσεις, με την αισθητική της σειράς Nike Tech. Μικρή αλλά δυνατή: Αυτή η τσάντα έχει το ιδανικό μέγεθος για όλα τα μικρά, καθημερινά απαραίτητα αντικείμενά σου. Διαθέτει μπροστινές και πίσω θήκες με φερμουάρ. Η εσωτερική κοφτή τσέπη στο πίσω μέρος βοηθά στην οργανωμένη αποθήκευση των πολύτιμων αντικειμένων σου και στην εύκολη πρόσβαση. Ανακλαστικές λεπτομέρειες προσδίδουν εντυπωσιακό φινίρισμα.
Κόστος κανονικής παράδοσης 5 € για παραγγελίες κάτω από 99 € για μη μέλη Nike και κάτω από 50 € για μέλη Nike.
Δωρεάν επιστροφές εντός 30 ημερών, ισχύουν ορισμένες εξαιρέσεις.
5 αστέρια
Thomas33294383
Leger et pratique. On peut mettre facilement un étui de lunette ou/et un grand téléphone (type S24 ultra).
Nike Commute