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Χιαστί τσάντα Nike Commute Nike Tech (1 L) - Light Bone/Light Bone/Μαύρο

Ανακυκλωμένα υλικά

Nike Commute

Χιαστί τσάντα Nike Tech (1 L)

29,99 €
Light Bone/Light Bone/Μαύρο
Μαύρο/Μαύρο/Reflect Silver
ΕΝΑ ΜΕΓΕΘΟΣ

Η απόλυτη τσάντα για τις καθημερινές μετακινήσεις, με την αισθητική της σειράς Nike Tech. Μικρή αλλά δυνατή: Αυτή η τσάντα έχει το ιδανικό μέγεθος για όλα τα μικρά, καθημερινά απαραίτητα αντικείμενά σου. Διαθέτει μπροστινές και πίσω θήκες με φερμουάρ. Η εσωτερική κοφτή τσέπη στο πίσω μέρος βοηθά στην οργανωμένη αποθήκευση των πολύτιμων αντικειμένων σου και στην εύκολη πρόσβαση. Ανακλαστικές λεπτομέρειες προσδίδουν εντυπωσιακό φινίρισμα.


  • Εμφανιζόμενο χρώμα: Light Bone/Light Bone/Μαύρο
  • Στυλ: IU1421-072

Nike Commute

29,99 €

Η απόλυτη τσάντα για τις καθημερινές μετακινήσεις, με την αισθητική της σειράς Nike Tech. Μικρή αλλά δυνατή: Αυτή η τσάντα έχει το ιδανικό μέγεθος για όλα τα μικρά, καθημερινά απαραίτητα αντικείμενά σου. Διαθέτει μπροστινές και πίσω θήκες με φερμουάρ. Η εσωτερική κοφτή τσέπη στο πίσω μέρος βοηθά στην οργανωμένη αποθήκευση των πολύτιμων αντικειμένων σου και στην εύκολη πρόσβαση. Ανακλαστικές λεπτομέρειες προσδίδουν εντυπωσιακό φινίρισμα.

Πλεονεκτήματα

  • Ρυθμιζόμενο λουράκι ώμου που μετατρέπεται για να φορεθεί και στις δύο πλευρές.
  • Επένδυση στην πλάτη για άνετη μεταφορά.

Λεπτομέρειες προϊόντος

  • 13 cm (Π) x 20 cm (Υ) x 5 cm (Β)
  • Σώμα: 100% νάιλον. Υλικό επένδυσης: 100% πολυέστερ.
  • Επιφανειακό καθάρισμα
  • Εισαγόμενο προϊόν
  • Δεν προορίζεται για χρήση ως μέσο ατομικής προστασίας (ΜΑΠ)
  • Εμφανιζόμενο χρώμα: Light Bone/Light Bone/Μαύρο
  • Στυλ: IU1421-072

Αποστολή και επιστροφές

Κόστος κανονικής παράδοσης 5 € για παραγγελίες κάτω από 99 € για μη μέλη Nike και κάτω από 50 € για μέλη Nike.

Δωρεάν επιστροφές εντός 30 ημερών, ισχύουν ορισμένες εξαιρέσεις.

Κριτικές (1)

5 αστέρια

  • Thomas33294383

    Leger et pratique. On peut mettre facilement un étui de lunette ou/et un grand téléphone (type S24 ultra).

Χιαστί τσάντα Nike Commute Nike Tech (1 L)

Nike Commute

29,99 €

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