Χιαστί τσάντα Nike Commute (1 L)

Ανακυκλωμένα υλικά
Nike Commute
Χιαστί τσάντα (1 L)
Η μόδα συναντά τη λειτουργικότητα για όσους μετακινούνται καθημερινά. Μικρή αλλά δυνατή: Αυτή η τσάντα έχει το ιδανικό μέγεθος για όλα τα μικρά, καθημερινά απαραίτητα αντικείμενά σου. Διαθέτει μπροστινές και πίσω θήκες με φερμουάρ. Η εσωτερική κοφτή τσέπη στο πίσω μέρος βοηθά στην οργανωμένη αποθήκευση των πολύτιμων αντικειμένων σου και στην εύκολη πρόσβαση. Ανακλαστικές λεπτομέρειες προσδίδουν εντυπωσιακό φινίρισμα.
- Εμφανιζόμενο χρώμα: Μαύρο/Μαύρο/Reflect Silver
- Στυλ: IQ1279-010
Nike Commute
Η μόδα συναντά τη λειτουργικότητα για όσους μετακινούνται καθημερινά. Μικρή αλλά δυνατή: Αυτή η τσάντα έχει το ιδανικό μέγεθος για όλα τα μικρά, καθημερινά απαραίτητα αντικείμενά σου. Διαθέτει μπροστινές και πίσω θήκες με φερμουάρ. Η εσωτερική κοφτή τσέπη στο πίσω μέρος βοηθά στην οργανωμένη αποθήκευση των πολύτιμων αντικειμένων σου και στην εύκολη πρόσβαση. Ανακλαστικές λεπτομέρειες προσδίδουν εντυπωσιακό φινίρισμα.
Πλεονεκτήματα
- Ρυθμιζόμενο λουράκι ώμου που μετατρέπεται για να φορεθεί και στις δύο πλευρές.
- Επένδυση στην πλάτη για άνετη μεταφορά.
Λεπτομέρειες προϊόντος
- 13 cm (Π) x 20 cm (Υ) x 5 cm (Β)
- Σώμα: 100% νάιλον. Υλικό επένδυσης: 100% πολυέστερ
- Επιφανειακό καθάρισμα
- Εισαγόμενο προϊόν
- Δεν προορίζεται για χρήση ως μέσο ατομικής προστασίας (ΜΑΠ)
- Εμφανιζόμενο χρώμα: Μαύρο/Μαύρο/Reflect Silver
- Στυλ: IQ1279-010
Αποστολή και επιστροφές
Κόστος κανονικής παράδοσης 5 € για παραγγελίες κάτω από 99 € για μη μέλη Nike και κάτω από 50 € για μέλη Nike.
Δωρεάν επιστροφές εντός 30 ημερών, ισχύουν ορισμένες εξαιρέσεις.
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Nike Commute