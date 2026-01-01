Χιαστί τσάντα Nike Commute (1 L)

Η μόδα συναντά τη λειτουργικότητα για όσους μετακινούνται καθημερινά. Μικρή αλλά δυνατή: Αυτή η τσάντα έχει το ιδανικό μέγεθος για όλα τα μικρά, καθημερινά απαραίτητα αντικείμενά σου. Διαθέτει μπροστινές και πίσω θήκες με φερμουάρ. Η εσωτερική κοφτή τσέπη στο πίσω μέρος βοηθά στην οργανωμένη αποθήκευση των πολύτιμων αντικειμένων σου και στην εύκολη πρόσβαση. Ανακλαστικές λεπτομέρειες προσδίδουν εντυπωσιακό φινίρισμα.

Εμφανιζόμενο χρώμα: Μαύρο/Μαύρο/Reflect Silver

Στυλ: IQ1279-010