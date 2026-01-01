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Χιαστί τσάντα Nike Commute (1 L) - Μαύρο/Μαύρο/Reflect Silver

Ανακυκλωμένα υλικά

Nike Commute

Χιαστί τσάντα (1 L)

29,99 €
ΕΝΑ ΜΕΓΕΘΟΣ

Η μόδα συναντά τη λειτουργικότητα για όσους μετακινούνται καθημερινά. Μικρή αλλά δυνατή: Αυτή η τσάντα έχει το ιδανικό μέγεθος για όλα τα μικρά, καθημερινά απαραίτητα αντικείμενά σου. Διαθέτει μπροστινές και πίσω θήκες με φερμουάρ. Η εσωτερική κοφτή τσέπη στο πίσω μέρος βοηθά στην οργανωμένη αποθήκευση των πολύτιμων αντικειμένων σου και στην εύκολη πρόσβαση. Ανακλαστικές λεπτομέρειες προσδίδουν εντυπωσιακό φινίρισμα.


  • Εμφανιζόμενο χρώμα: Μαύρο/Μαύρο/Reflect Silver
  • Στυλ: IQ1279-010

Nike Commute

29,99 €

Η μόδα συναντά τη λειτουργικότητα για όσους μετακινούνται καθημερινά. Μικρή αλλά δυνατή: Αυτή η τσάντα έχει το ιδανικό μέγεθος για όλα τα μικρά, καθημερινά απαραίτητα αντικείμενά σου. Διαθέτει μπροστινές και πίσω θήκες με φερμουάρ. Η εσωτερική κοφτή τσέπη στο πίσω μέρος βοηθά στην οργανωμένη αποθήκευση των πολύτιμων αντικειμένων σου και στην εύκολη πρόσβαση. Ανακλαστικές λεπτομέρειες προσδίδουν εντυπωσιακό φινίρισμα.

Πλεονεκτήματα

  • Ρυθμιζόμενο λουράκι ώμου που μετατρέπεται για να φορεθεί και στις δύο πλευρές.
  • Επένδυση στην πλάτη για άνετη μεταφορά.

Λεπτομέρειες προϊόντος

  • 13 cm (Π) x 20 cm (Υ) x 5 cm (Β)
  • Σώμα: 100% νάιλον. Υλικό επένδυσης: 100% πολυέστερ
  • Επιφανειακό καθάρισμα
  • Εισαγόμενο προϊόν
  • Δεν προορίζεται για χρήση ως μέσο ατομικής προστασίας (ΜΑΠ)
  • Εμφανιζόμενο χρώμα: Μαύρο/Μαύρο/Reflect Silver
  • Στυλ: IQ1279-010

Αποστολή και επιστροφές

Κόστος κανονικής παράδοσης 5 € για παραγγελίες κάτω από 99 € για μη μέλη Nike και κάτω από 50 € για μέλη Nike.

Δωρεάν επιστροφές εντός 30 ημερών, ισχύουν ορισμένες εξαιρέσεις.

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    Χιαστί τσάντα Nike Commute (1 L)

    Nike Commute

    29,99 €

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