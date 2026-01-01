Χιαστί τσάντα Floral Crescent Nike Aura (4 L)

Ποιος μπορεί να πει όχι σε άλλη μια τσάντα χιαστί Aura; Αυτό το μοντέλο συνδυάζει ένα περίτεχνο φλοράλ σχέδιο με κομψές μεταλλιζέ λεπτομέρειες. Η κύρια τσέπη παρέχει γρήγορη πρόσβαση σε μικροαντικείμενα, ενώ η εσωτερική κοφτή τσέπη με φερμουάρ κάνει την οργάνωση των πολύτιμων αντικειμένων σου παιχνιδάκι.

Εμφανιζόμενο χρώμα: Μαύρο/Μαύρο/Gunmetal

Στυλ: IQ1268-010