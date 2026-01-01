Χιαστί τσάντα Floral Crescent Nike Aura (4 L)

Ανακυκλωμένα υλικά
Nike Aura
Χιαστί τσάντα Floral Crescent (4 L)
Ποιος μπορεί να πει όχι σε άλλη μια τσάντα χιαστί Aura; Αυτό το μοντέλο συνδυάζει ένα περίτεχνο φλοράλ σχέδιο με κομψές μεταλλιζέ λεπτομέρειες. Η κύρια τσέπη παρέχει γρήγορη πρόσβαση σε μικροαντικείμενα, ενώ η εσωτερική κοφτή τσέπη με φερμουάρ κάνει την οργάνωση των πολύτιμων αντικειμένων σου παιχνιδάκι.
- Εμφανιζόμενο χρώμα: Μαύρο/Μαύρο/Gunmetal
- Στυλ: IQ1268-010
Nike Aura
Ποιος μπορεί να πει όχι σε άλλη μια τσάντα χιαστί Aura; Αυτό το μοντέλο συνδυάζει ένα περίτεχνο φλοράλ σχέδιο με κομψές μεταλλιζέ λεπτομέρειες. Η κύρια τσέπη παρέχει γρήγορη πρόσβαση σε μικροαντικείμενα, ενώ η εσωτερική κοφτή τσέπη με φερμουάρ κάνει την οργάνωση των πολύτιμων αντικειμένων σου παιχνιδάκι.
Λεπτομέρειες προϊόντος
- 30 cm (Π) x 18 cm (Υ) x 10 cm (Β)
- Ρυθμιζόμενο λουράκι
- Σώμα: 100% νάιλον. Υλικό επένδυσης: 100% πολυέστερ
- Επιφανειακό καθάρισμα
- Εισαγόμενο προϊόν
- Εμφανιζόμενο χρώμα: Μαύρο/Μαύρο/Gunmetal
- Στυλ: IQ1268-010
Αποστολή και επιστροφές
Κόστος κανονικής παράδοσης 5 € για παραγγελίες κάτω από 99 € για μη μέλη Nike και κάτω από 50 € για μέλη Nike.
Δωρεάν επιστροφές εντός 30 ημερών, ισχύουν ορισμένες εξαιρέσεις.
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Nike Aura