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Χιαστί τσάντα Floral Crescent Nike Aura (4 L) - Μαύρο/Μαύρο/Gunmetal

Ανακυκλωμένα υλικά

Nike Aura

Χιαστί τσάντα Floral Crescent (4 L)

39,99 €
Μαύρο/Μαύρο/Gunmetal
Pink Smoke/Pink Smoke/Rose Gold Barrel
ΕΝΑ ΜΕΓΕΘΟΣ

Ποιος μπορεί να πει όχι σε άλλη μια τσάντα χιαστί Aura; Αυτό το μοντέλο συνδυάζει ένα περίτεχνο φλοράλ σχέδιο με κομψές μεταλλιζέ λεπτομέρειες. Η κύρια τσέπη παρέχει γρήγορη πρόσβαση σε μικροαντικείμενα, ενώ η εσωτερική κοφτή τσέπη με φερμουάρ κάνει την οργάνωση των πολύτιμων αντικειμένων σου παιχνιδάκι.


  • Εμφανιζόμενο χρώμα: Μαύρο/Μαύρο/Gunmetal
  • Στυλ: IQ1268-010

Nike Aura

39,99 €

Ποιος μπορεί να πει όχι σε άλλη μια τσάντα χιαστί Aura; Αυτό το μοντέλο συνδυάζει ένα περίτεχνο φλοράλ σχέδιο με κομψές μεταλλιζέ λεπτομέρειες. Η κύρια τσέπη παρέχει γρήγορη πρόσβαση σε μικροαντικείμενα, ενώ η εσωτερική κοφτή τσέπη με φερμουάρ κάνει την οργάνωση των πολύτιμων αντικειμένων σου παιχνιδάκι.

Λεπτομέρειες προϊόντος

  • 30 cm (Π) x 18 cm (Υ) x 10 cm (Β)
  • Ρυθμιζόμενο λουράκι
  • Σώμα: 100% νάιλον. Υλικό επένδυσης: 100% πολυέστερ
  • Επιφανειακό καθάρισμα
  • Εισαγόμενο προϊόν
  • Εμφανιζόμενο χρώμα: Μαύρο/Μαύρο/Gunmetal
  • Στυλ: IQ1268-010

Αποστολή και επιστροφές

Κόστος κανονικής παράδοσης 5 € για παραγγελίες κάτω από 99 € για μη μέλη Nike και κάτω από 50 € για μέλη Nike.

Δωρεάν επιστροφές εντός 30 ημερών, ισχύουν ορισμένες εξαιρέσεις.

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    Χιαστί τσάντα Floral Crescent Nike Aura (4 L)

    Nike Aura

    39,99 €

    Ολοκλήρωσε το look

    Item 3 of 7