Χιαστί τσάντα Crescent Nike Aura (4 L)

Nike Aura
Χιαστί τσάντα Crescent (4 L)
Με τη χιαστί τσάντα Nike Aura, μπορείς να έχεις πάντα μαζί σου τα καθημερινά απαραίτητα. Η κύρια τσέπη παρέχει γρήγορη πρόσβαση σε μικροαντικείμενα, ενώ οι εσωτερικές κοφτές τσέπες διευκολύνουν την οργάνωση. Αυτή η έκδοση συνδυάζει κοτλέ ύφασμα με μεταλλιζέ λεπτομέρειες.
- Εμφανιζόμενο χρώμα: Μαύρο/Μαύρο/Metallic Silver Barrel
- Στυλ: IH2122-010
Nike Aura
Με τη χιαστί τσάντα Nike Aura, μπορείς να έχεις πάντα μαζί σου τα καθημερινά απαραίτητα. Η κύρια τσέπη παρέχει γρήγορη πρόσβαση σε μικροαντικείμενα, ενώ οι εσωτερικές κοφτές τσέπες διευκολύνουν την οργάνωση. Αυτή η έκδοση συνδυάζει κοτλέ ύφασμα με μεταλλιζέ λεπτομέρειες.
Λεπτομέρειες προϊόντος
- Ρυθμιζόμενο λουράκι
- 30 cm (Π) x 18 cm (Υ) x 10 cm (Β)
- Σώμα: 100% πολυέστερ. Υλικό επένδυσης: 100% πολυέστερ.
- Επιφανειακό καθάρισμα
- Εισαγόμενο προϊόν
- Εμφανιζόμενο χρώμα: Μαύρο/Μαύρο/Metallic Silver Barrel
- Στυλ: IH2122-010
Αποστολή και επιστροφές
Κόστος κανονικής παράδοσης 5 € για παραγγελίες κάτω από 99 € για μη μέλη Nike και κάτω από 50 € για μέλη Nike.
Δωρεάν επιστροφές εντός 30 ημερών, ισχύουν ορισμένες εξαιρέσεις.
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Nike Aura