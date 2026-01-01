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Χιαστί τσάντα Crescent Nike Aura (4 L) - Μαύρο/Μαύρο/Metallic Silver Barrel

Nike Aura

Χιαστί τσάντα Crescent (4 L)

Έκπτωση 29
Μαύρο/Μαύρο/Metallic Silver Barrel
Light Violet Ore/Light Violet Ore/LT TRNSPRNT GLD
ΕΝΑ ΜΕΓΕΘΟΣ

Με τη χιαστί τσάντα Nike Aura, μπορείς να έχεις πάντα μαζί σου τα καθημερινά απαραίτητα. Η κύρια τσέπη παρέχει γρήγορη πρόσβαση σε μικροαντικείμενα, ενώ οι εσωτερικές κοφτές τσέπες διευκολύνουν την οργάνωση. Αυτή η έκδοση συνδυάζει κοτλέ ύφασμα με μεταλλιζέ λεπτομέρειες.


  • Εμφανιζόμενο χρώμα: Μαύρο/Μαύρο/Metallic Silver Barrel
  • Στυλ: IH2122-010

Nike Aura

Έκπτωση 29

Με τη χιαστί τσάντα Nike Aura, μπορείς να έχεις πάντα μαζί σου τα καθημερινά απαραίτητα. Η κύρια τσέπη παρέχει γρήγορη πρόσβαση σε μικροαντικείμενα, ενώ οι εσωτερικές κοφτές τσέπες διευκολύνουν την οργάνωση. Αυτή η έκδοση συνδυάζει κοτλέ ύφασμα με μεταλλιζέ λεπτομέρειες.

Λεπτομέρειες προϊόντος

  • Ρυθμιζόμενο λουράκι
  • 30 cm (Π) x 18 cm (Υ) x 10 cm (Β)
  • Σώμα: 100% πολυέστερ. Υλικό επένδυσης: 100% πολυέστερ.
  • Επιφανειακό καθάρισμα
  • Εισαγόμενο προϊόν
  • Εμφανιζόμενο χρώμα: Μαύρο/Μαύρο/Metallic Silver Barrel
  • Στυλ: IH2122-010

Αποστολή και επιστροφές

Κόστος κανονικής παράδοσης 5 € για παραγγελίες κάτω από 99 € για μη μέλη Nike και κάτω από 50 € για μέλη Nike.

Δωρεάν επιστροφές εντός 30 ημερών, ισχύουν ορισμένες εξαιρέσεις.

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    Χιαστί τσάντα Crescent Nike Aura (4 L)

    Nike Aura

    Έκπτωση 29

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