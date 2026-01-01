Χιαστί τσάντα Crescent Nike Aura (4 L)

Με τη χιαστί τσάντα Nike Aura, μπορείς να έχεις πάντα μαζί σου τα καθημερινά απαραίτητα. Η κύρια τσέπη παρέχει γρήγορη πρόσβαση σε μικροαντικείμενα, ενώ οι εσωτερικές κοφτές τσέπες διευκολύνουν την οργάνωση. Αυτή η έκδοση συνδυάζει κοτλέ ύφασμα με μεταλλιζέ λεπτομέρειες.

Εμφανιζόμενο χρώμα: Μαύρο/Μαύρο/Metallic Silver Barrel

Στυλ: IH2122-010