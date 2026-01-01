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Χιαστί τσάντα με φλοράλ σχέδιο Nike Aura (5 L) - Pink Smoke/Pink Smoke/Rose Gold Barrel

Nike Aura

Χιαστί τσάντα με φλοράλ σχέδιο (5 L)

39,99 €
Pink Smoke/Pink Smoke/Rose Gold Barrel
Μαύρο/Μαύρο/Gunmetal
ΕΝΑ ΜΕΓΕΘΟΣ

Ποιος μπορεί να πει όχι σε άλλη μια τσάντα χιαστί Aura; Αυτό το μοντέλο συνδυάζει ένα περίτεχνο φλοράλ σχέδιο με κομψές μεταλλιζέ λεπτομέρειες. Η κύρια τσέπη της έχει μια εσωτερική κοφτή τσέπη με δίχτυ και μια κοφτή τσέπη με φερμουάρ που κάνει την οργάνωση των πολύτιμων αντικειμένων σου παιχνιδάκι.


  • Εμφανιζόμενο χρώμα: Pink Smoke/Pink Smoke/Rose Gold Barrel
  • Στυλ: IV5665-654

Nike Aura

39,99 €

Ποιος μπορεί να πει όχι σε άλλη μια τσάντα χιαστί Aura; Αυτό το μοντέλο συνδυάζει ένα περίτεχνο φλοράλ σχέδιο με κομψές μεταλλιζέ λεπτομέρειες. Η κύρια τσέπη της έχει μια εσωτερική κοφτή τσέπη με δίχτυ και μια κοφτή τσέπη με φερμουάρ που κάνει την οργάνωση των πολύτιμων αντικειμένων σου παιχνιδάκι.

Λεπτομέρειες προϊόντος

  • 18 cm (Π) x 28 cm (Υ) x 5 cm (Β)
  • Ρυθμιζόμενο λουράκι
  • Σώμα: 100% νάιλον. Υλικό επένδυσης: 100% πολυέστερ
  • Επιφανειακό καθάρισμα
  • Εισαγόμενο προϊόν
  • Εμφανιζόμενο χρώμα: Pink Smoke/Pink Smoke/Rose Gold Barrel
  • Στυλ: IV5665-654

Αποστολή και επιστροφές

Κόστος κανονικής παράδοσης 5 € για παραγγελίες κάτω από 99 € για μη μέλη Nike και κάτω από 50 € για μέλη Nike.

Δωρεάν επιστροφές εντός 30 ημερών, ισχύουν ορισμένες εξαιρέσεις.

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    Χιαστί τσάντα με φλοράλ σχέδιο Nike Aura (5 L)

    Nike Aura

    39,99 €

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