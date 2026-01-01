Χιαστί τσάντα με φλοράλ σχέδιο Nike Aura (5 L)

Ποιος μπορεί να πει όχι σε άλλη μια τσάντα χιαστί Aura; Αυτό το μοντέλο συνδυάζει ένα περίτεχνο φλοράλ σχέδιο με κομψές μεταλλιζέ λεπτομέρειες. Η κύρια τσέπη της έχει μια εσωτερική κοφτή τσέπη με δίχτυ και μια κοφτή τσέπη με φερμουάρ που κάνει την οργάνωση των πολύτιμων αντικειμένων σου παιχνιδάκι.

Εμφανιζόμενο χρώμα: Pink Smoke/Pink Smoke/Rose Gold Barrel

Στυλ: IV5665-654