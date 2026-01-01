Χιαστί τσάντα με φλοράλ σχέδιο Nike Aura (5 L)

Nike Aura
Χιαστί τσάντα με φλοράλ σχέδιο (5 L)
Ποιος μπορεί να πει όχι σε άλλη μια τσάντα χιαστί Aura; Αυτό το μοντέλο συνδυάζει ένα περίτεχνο φλοράλ σχέδιο με κομψές μεταλλιζέ λεπτομέρειες. Η κύρια τσέπη της έχει μια εσωτερική κοφτή τσέπη με δίχτυ και μια κοφτή τσέπη με φερμουάρ που κάνει την οργάνωση των πολύτιμων αντικειμένων σου παιχνιδάκι.
- Εμφανιζόμενο χρώμα: Pink Smoke/Pink Smoke/Rose Gold Barrel
- Στυλ: IV5665-654
Nike Aura
Ποιος μπορεί να πει όχι σε άλλη μια τσάντα χιαστί Aura; Αυτό το μοντέλο συνδυάζει ένα περίτεχνο φλοράλ σχέδιο με κομψές μεταλλιζέ λεπτομέρειες. Η κύρια τσέπη της έχει μια εσωτερική κοφτή τσέπη με δίχτυ και μια κοφτή τσέπη με φερμουάρ που κάνει την οργάνωση των πολύτιμων αντικειμένων σου παιχνιδάκι.
Λεπτομέρειες προϊόντος
- 18 cm (Π) x 28 cm (Υ) x 5 cm (Β)
- Ρυθμιζόμενο λουράκι
- Σώμα: 100% νάιλον. Υλικό επένδυσης: 100% πολυέστερ
- Επιφανειακό καθάρισμα
- Εισαγόμενο προϊόν
- Εμφανιζόμενο χρώμα: Pink Smoke/Pink Smoke/Rose Gold Barrel
- Στυλ: IV5665-654
Αποστολή και επιστροφές
Κόστος κανονικής παράδοσης 5 € για παραγγελίες κάτω από 99 € για μη μέλη Nike και κάτω από 50 € για μέλη Nike.
Δωρεάν επιστροφές εντός 30 ημερών, ισχύουν ορισμένες εξαιρέσεις.
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Nike Aura