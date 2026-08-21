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Χαμηλές κάλτσες προπόνησης Nike Everyday Lightweight (6 ζευγάρια) - Μαύρο/Λευκό

Nike Everyday Lightweight

Χαμηλές κάλτσες προπόνησης (6 ζευγάρια)

22,99 €
Μαύρο/Λευκό
Λευκό/Μαύρο
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Οι κάλτσες Nike Everyday Lightweight εξασφαλίζουν ακόμα πιο δυναμικές επιδόσεις. Τα απαλά νήματα με τεχνολογία απομάκρυνσης του ιδρώτα προσφέρουν άνεση και στεγνή εφαρμογή.


  • Εμφανιζόμενο χρώμα: Μαύρο/Λευκό
  • Στυλ: SX7679-010

Nike Everyday Lightweight

22,99 €

ΑΝΕΣΗ ΜΕ ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗ ΤΟΥ ΙΔΡΩΤΑ.

Οι κάλτσες Nike Everyday Lightweight εξασφαλίζουν ακόμα πιο δυναμικές επιδόσεις. Τα απαλά νήματα με τεχνολογία απομάκρυνσης του ιδρώτα προσφέρουν άνεση και στεγνή εφαρμογή.

Πλεονεκτήματα

  • Ύφασμα με τεχνολογία Dri-FIT για στεγνή και άνετη αίσθηση στα πόδια.
  • Λωρίδα ενίσχυσης στην καμάρα για αίσθηση στήριξης.
  • Κοντό μήκος για διακριτική εμφάνιση.

Λεπτομέρειες προϊόντος

  • Ύφασμα: 66% βαμβάκι/32% πολυέστερ/2% σπάντεξ. Μελανζέ: 60% βαμβάκι/38% πολυέστερ/2% σπάντεξ.
  • Πλύσιμο στο πλυντήριο
  • Εισαγόμενο προϊόν
  • Εμφανιζόμενο χρώμα: Μαύρο/Λευκό
  • Στυλ: SX7679-010

Αποστολή και επιστροφές

Κόστος κανονικής παράδοσης 5 € για παραγγελίες κάτω από 99 € για μη μέλη Nike και κάτω από 50 € για μέλη Nike.

Δωρεάν επιστροφές εντός 30 ημερών, ισχύουν ορισμένες εξαιρέσεις.

Κριτικές (93)

4.4 αστέρια

  • ΙωαννηςΜ180045591

    VALUE FOR MONEY. EXACTLY WHAT I EXPECTED

  • Jó zokni.

    Zsolt9d7dccb0b0984b17b7f69ea2eded1caf

    Nagyon jó az anyaga és a hossza.

  • Top

    martinr161034202

    Super socken passen perfekt würde ich wieder Kaufen

Χαμηλές κάλτσες προπόνησης Nike Everyday Lightweight (6 ζευγάρια)

Nike Everyday Lightweight

22,99 €

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