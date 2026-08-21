Χαμηλές κάλτσες προπόνησης Nike Everyday Lightweight (6 ζευγάρια)

ΙωαννηςΜ180045591
VALUE FOR MONEY. EXACTLY WHAT I EXPECTED
Οι κάλτσες Nike Everyday Lightweight εξασφαλίζουν ακόμα πιο δυναμικές επιδόσεις. Τα απαλά νήματα με τεχνολογία απομάκρυνσης του ιδρώτα προσφέρουν άνεση και στεγνή εφαρμογή.
Nike Everyday Lightweight
ΑΝΕΣΗ ΜΕ ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗ ΤΟΥ ΙΔΡΩΤΑ.
Οι κάλτσες Nike Everyday Lightweight εξασφαλίζουν ακόμα πιο δυναμικές επιδόσεις. Τα απαλά νήματα με τεχνολογία απομάκρυνσης του ιδρώτα προσφέρουν άνεση και στεγνή εφαρμογή.
Κόστος κανονικής παράδοσης 5 € για παραγγελίες κάτω από 99 € για μη μέλη Nike και κάτω από 50 € για μέλη Nike.
Δωρεάν επιστροφές εντός 30 ημερών, ισχύουν ορισμένες εξαιρέσεις.
4.4 αστέρια
ΙωαννηςΜ180045591
VALUE FOR MONEY. EXACTLY WHAT I EXPECTED
Jó zokni.
Zsolt9d7dccb0b0984b17b7f69ea2eded1caf
Nagyon jó az anyaga és a hossza.
Top
martinr161034202
Super socken passen perfekt würde ich wieder Kaufen
Nike Everyday Lightweight