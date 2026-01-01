Φωτοχρωμικά γυαλιά ηλίου Nike ACG Vista Vert

Nike ACG Vista Vert
Φωτοχρωμικά γυαλιά ηλίου
Σχεδιασμένα για τα πιο δύσκολα μονοπάτια του κόσμου, τα Nike ACG Vista Vert συνδυάζουν ανθεκτικότητα σε όλες τις συνθήκες με οπτική ακρίβεια και είναι φτιαγμένα για αθλητές που κυνηγούν και ξεπερνούν τα όρια. Η σχεδίαση σε πλήρες πλαίσιο ενισχύει τον φακό, προσθέτοντας την επιπλέον ασφάλεια που απαιτείται όταν το έδαφος γίνεται απρόβλεπτο και σου δίνει σιγουριά για να διασχίζεις βράχους, ρίζες και ξαφνικές κλίσεις του εδάφους. Είναι έτοιμα για κάθε πρόκληση που σου επιφυλάσσει το βουνό.
- Εμφανιζόμενο χρώμα: Anthracite/Wolf Grey
- Στυλ: IQ9351-060
Nike ACG Vista Vert
Σχεδιασμένα για τα πιο δύσκολα μονοπάτια του κόσμου, τα Nike ACG Vista Vert συνδυάζουν ανθεκτικότητα σε όλες τις συνθήκες με οπτική ακρίβεια και είναι φτιαγμένα για αθλητές που κυνηγούν και ξεπερνούν τα όρια. Η σχεδίαση σε πλήρες πλαίσιο ενισχύει τον φακό, προσθέτοντας την επιπλέον ασφάλεια που απαιτείται όταν το έδαφος γίνεται απρόβλεπτο και σου δίνει σιγουριά για να διασχίζεις βράχους, ρίζες και ξαφνικές κλίσεις του εδάφους. Είναι έτοιμα για κάθε πρόκληση που σου επιφυλάσσει το βουνό.
Πλεονεκτήματα
- Μέγεθος σκελετού: Πλάτος φακού 71 mm. Πλάτος γέφυρας 19 mm. Μήκος βραχίονα 130 mm
- Οι φωτοχρωμικοί φακοί προσαρμόζονται στην ένταση του φωτός σε πραγματικό χρόνο και παρέχουν τη σωστή κάλυψη σε όλες τις συνθήκες φωτισμού.
- Η τεχνολογία Nike Max Optics με αντιανακλαστική επίστρωση συμβάλλει στη μείωση της αντανάκλασης του φωτός και παρέχει ορατότητα ακριβείας από κάθε γωνία.
- Ο στρογγυλεμένος φακός τύπου 6 χαρίζει μέτρια κάλυψη και προστασία από το περιφερειακό φως.
- Η ρυθμιζόμενη ράχη μύτης και οι βραχίονες από καουτσούκ TPE προσφέρουν καλύτερο κράτημα και πρόσφυση ακόμη και σε συνθήκες υγρασίας.
Λεπτομέρειες προϊόντος
- Πολλαπλά σημεία για τη σύνδεση του λουριού.
- Το υλικό του σκελετού με έγχυση προέρχεται από τουλάχιστον 40% καστορέλαιο.
- 100% προστασία από τις ακτίνες UVA/UVB.
- Εμφανιζόμενο χρώμα: Anthracite/Wolf Grey
- Στυλ: IQ9351-060
Αποστολή και επιστροφές
Κόστος κανονικής παράδοσης 5 € για παραγγελίες κάτω από 99 € για μη μέλη Nike και κάτω από 50 € για μέλη Nike.
Δωρεάν επιστροφές εντός 30 ημερών, ισχύουν ορισμένες εξαιρέσεις.
Κριτικές (0)
Κριτικές (0)
Καμία αξιολόγηση
Πες μας τη γνώμη σου. Αξιολόγησε πρώτος το προϊόν Nike ACG Vista Vert.
Nike ACG Vista Vert