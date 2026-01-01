Φωτοχρωμικά γυαλιά ηλίου Nike ACG Vista Vert

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Σχεδιασμένα για τα πιο δύσκολα μονοπάτια του κόσμου, τα Nike ACG Vista Vert συνδυάζουν ανθεκτικότητα σε όλες τις συνθήκες με οπτική ακρίβεια και είναι φτιαγμένα για αθλητές που κυνηγούν και ξεπερνούν τα όρια. Η σχεδίαση σε πλήρες πλαίσιο ενισχύει τον φακό, προσθέτοντας την επιπλέον ασφάλεια που απαιτείται όταν το έδαφος γίνεται απρόβλεπτο και σου δίνει σιγουριά για να διασχίζεις βράχους, ρίζες και ξαφνικές κλίσεις του εδάφους. Είναι έτοιμα για κάθε πρόκληση που σου επιφυλάσσει το βουνό.