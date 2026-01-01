Φούτερ με κουκούλα Nike Club British & Irish Lions για μεγάλα παιδιά

British & Irish Lions

49,99 €

Δείξε την αγάπη σου για τους British & Irish Lions με αυτό το κλασικό φούτερ με κουκούλα Nike Club. Το French Terry ύφασμα μεσαίου βάρους έχει μπουκλέ ύφανση με λεία υφή στο εσωτερικό και σταθερό σχήμα, ενώ προσφέρει κυκλοφορία του αέρα και απαλότητα. Έτσι, είναι ακριβώς ό,τι χρειάζεσαι τόσο για το γυμναστήριο όσο και για τις στιγμές χαλάρωσης στον καναπέ.

Πλεονεκτήματα Βαμβακερή μπλούζα με κουκούλα που προσφέρει άνεση όλη τη σεζόν.