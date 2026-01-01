Φούτερ με κουκούλα Nike Club British & Irish Lions για μεγάλα παιδιά

British & Irish Lions
Φούτερ με κουκούλα Nike Club για μεγάλα παιδιά
Δείξε την αγάπη σου για τους British & Irish Lions με αυτό το κλασικό φούτερ με κουκούλα Nike Club. Το French Terry ύφασμα μεσαίου βάρους έχει μπουκλέ ύφανση με λεία υφή στο εσωτερικό και σταθερό σχήμα, ενώ προσφέρει κυκλοφορία του αέρα και απαλότητα. Έτσι, είναι ακριβώς ό,τι χρειάζεσαι τόσο για το γυμναστήριο όσο και για τις στιγμές χαλάρωσης στον καναπέ.
- Εμφανιζόμενο χρώμα: Obsidian/Λευκό
- Στυλ: IW8568-451
British & Irish Lions
Δείξε την αγάπη σου για τους British & Irish Lions με αυτό το κλασικό φούτερ με κουκούλα Nike Club. Το French Terry ύφασμα μεσαίου βάρους έχει μπουκλέ ύφανση με λεία υφή στο εσωτερικό και σταθερό σχήμα, ενώ προσφέρει κυκλοφορία του αέρα και απαλότητα. Έτσι, είναι ακριβώς ό,τι χρειάζεσαι τόσο για το γυμναστήριο όσο και για τις στιγμές χαλάρωσης στον καναπέ.
Πλεονεκτήματα
Βαμβακερή μπλούζα με κουκούλα που προσφέρει άνεση όλη τη σεζόν.
Λεπτομέρειες προϊόντος
- 80% βαμβάκι / 20% πολυέστερ
- Πλύσιμο στο πλυντήριο
- Εισαγόμενο προϊόν
- Εμφανιζόμενο χρώμα: Obsidian/Λευκό
- Στυλ: IW8568-451
Μέγεθος και εφαρμογή
- Το μοντέλο φοράει μέγεθος M και έχει ύψος 1,42 m
- Κανονική εφαρμογή: πρακτική, κλασική επιλογή
- Οδηγός μεγεθών
Αποστολή και επιστροφές
Κόστος κανονικής παράδοσης 5 € για παραγγελίες κάτω από 99 € για μη μέλη Nike και κάτω από 50 € για μέλη Nike.
Δωρεάν επιστροφές εντός 30 ημερών, ισχύουν ορισμένες εξαιρέσεις.
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British & Irish Lions