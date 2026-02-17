Φούτερ με κουκούλα Nike Air για μεγάλα παιδιά

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Nagyon, kényelmes, nagyon jól néz ki és meleg.
Φόρεσε αυτή την ανάλαφρη φλις μπλούζα με κουκούλα όταν χρειάζεσαι λίγη περισσότερη ζεστασιά. Έχει λεία υφή στο εξωτερικό και απαλή, χνουδωτή υφή στο εσωτερικό για μεγαλύτερη άνεση. Οι ιδιαίτερες λεπτομέρειες, όπως το κεντημένο λογότυπο στο στήθος και το σιρίτι σε χρωματική αντίθεση, απογειώνουν το look σου.
Nike Air
Φόρεσε αυτή την ανάλαφρη φλις μπλούζα με κουκούλα όταν χρειάζεσαι λίγη περισσότερη ζεστασιά. Έχει λεία υφή στο εξωτερικό και απαλή, χνουδωτή υφή στο εσωτερικό για μεγαλύτερη άνεση. Οι ιδιαίτερες λεπτομέρειες, όπως το κεντημένο λογότυπο στο στήθος και το σιρίτι σε χρωματική αντίθεση, απογειώνουν το look σου.
Κόστος κανονικής παράδοσης 5 € για παραγγελίες κάτω από 99 € για μη μέλη Nike και κάτω από 50 € για μέλη Nike.
Δωρεάν επιστροφές εντός 30 ημερών, ισχύουν ορισμένες εξαιρέσεις.
5 αστέρια
Levente57df9523a26a43b2971d5602cb62f836
Nagyon, kényelmes, nagyon jól néz ki és meleg.
Nike Air