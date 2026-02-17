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Φούτερ με κουκούλα Nike Air για μεγάλα παιδιά - Μαύρο/Λευκό/Λευκό

Nike Air

Φούτερ με κουκούλα για μεγάλα παιδιά

Έκπτωση 30
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Φόρεσε αυτή την ανάλαφρη φλις μπλούζα με κουκούλα όταν χρειάζεσαι λίγη περισσότερη ζεστασιά. Έχει λεία υφή στο εξωτερικό και απαλή, χνουδωτή υφή στο εσωτερικό για μεγαλύτερη άνεση. Οι ιδιαίτερες λεπτομέρειες, όπως το κεντημένο λογότυπο στο στήθος και το σιρίτι σε χρωματική αντίθεση, απογειώνουν το look σου.


  • Εμφανιζόμενο χρώμα: Μαύρο/Λευκό/Λευκό
  • Στυλ: II7350-010

Nike Air

Έκπτωση 30

Φόρεσε αυτή την ανάλαφρη φλις μπλούζα με κουκούλα όταν χρειάζεσαι λίγη περισσότερη ζεστασιά. Έχει λεία υφή στο εξωτερικό και απαλή, χνουδωτή υφή στο εσωτερικό για μεγαλύτερη άνεση. Οι ιδιαίτερες λεπτομέρειες, όπως το κεντημένο λογότυπο στο στήθος και το σιρίτι σε χρωματική αντίθεση, απογειώνουν το look σου.

Πλεονεκτήματα

  • Το φλις μεσαίου βάρους με χνουδωτή υφή έχει εξαιρετικά απαλή αίσθηση στο εσωτερικό και λεία υφή στο εξωτερικό.
  • Η πιο ευρύχωρη εφαρμογή στα μανίκια και στο σώμα προσφέρει όλο τον χώρο που χρειάζεσαι για να κινείσαι με άνεση σε κάθε περιπέτεια που σου επιφυλάσσει το μέλλον.

Λεπτομέρειες προϊόντος

  • 80% βαμβάκι / 20% πολυέστερ
  • Κεντημένο λογότυπο Nike Air (στήθος)
  • Σήμα Nike Air από σιλικόνη
  • Τσέπη τύπου καγκουρό
  • Πλύσιμο στο πλυντήριο
  • Εισαγόμενο προϊόν
  • Εμφανιζόμενο χρώμα: Μαύρο/Λευκό/Λευκό
  • Στυλ: II7350-010

Μέγεθος και εφαρμογή

    • Το μοντέλο φοράει μέγεθος S και έχει ύψος 1,37 m
    • Ριχτή εφαρμογή: άνετη, χαλαρή αίσθηση
  • Οδηγός μεγεθών

Αποστολή και επιστροφές

Κόστος κανονικής παράδοσης 5 € για παραγγελίες κάτω από 99 € για μη μέλη Nike και κάτω από 50 € για μέλη Nike.

Δωρεάν επιστροφές εντός 30 ημερών, ισχύουν ορισμένες εξαιρέσεις.

Κριτικές (1)

5 αστέρια

  • Levente57df9523a26a43b2971d5602cb62f836

    Nagyon, kényelmes, nagyon jól néz ki és meleg.

Φούτερ με κουκούλα Nike Air για μεγάλα παιδιά

Nike Air

Έκπτωση 30

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