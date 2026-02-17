Φούτερ με κουκούλα Nike Air για μεγάλα παιδιά

Φόρεσε αυτή την ανάλαφρη φλις μπλούζα με κουκούλα όταν χρειάζεσαι λίγη περισσότερη ζεστασιά. Έχει λεία υφή στο εξωτερικό και απαλή, χνουδωτή υφή στο εσωτερικό για μεγαλύτερη άνεση. Οι ιδιαίτερες λεπτομέρειες, όπως το κεντημένο λογότυπο στο στήθος και το σιρίτι σε χρωματική αντίθεση, απογειώνουν το look σου.

Εμφανιζόμενο χρώμα: Μαύρο/Λευκό/Λευκό

Στυλ: II7350-010