Φούστα-σορτς γκολφ Nike ACG για μεγάλα κορίτσια

Αυτό το προϊόν εξαιρείται από τις προσφορές και τις εκπτώσεις του ιστοτόπου.

Με εμφάνιση φούστας και αίσθηση σορτς, είσαι πανέτοιμη για τις περιπέτειες της ημέρας. Αυτό το ανάλαφρο σορτς-φούστα έχει υδροαπωθητικό φινίρισμα και αντοχή στις ακτίνες UV, ώστε να νιώθεις άνετα στην ελαφριά βροχή ή τις ηλιόλουστες μέρες. Μην χάνεις χρόνο. Πήγαινε να εξερευνήσεις!