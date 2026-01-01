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Φούστα-σορτς γκολφ Nike ACG για μεγάλα κορίτσια - Marrakesh/Safety Orange/Marrakesh/Summit White

Ανακυκλωμένα υλικά

Nike ACG

Φούστα-σορτς γκολφ για μεγάλα κορίτσια

54,99 €
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Αυτό το προϊόν εξαιρείται από τις προσφορές και τις εκπτώσεις του ιστοτόπου.

Με εμφάνιση φούστας και αίσθηση σορτς, είσαι πανέτοιμη για τις περιπέτειες της ημέρας. Αυτό το ανάλαφρο σορτς-φούστα έχει υδροαπωθητικό φινίρισμα και αντοχή στις ακτίνες UV, ώστε να νιώθεις άνετα στην ελαφριά βροχή ή τις ηλιόλουστες μέρες. Μην χάνεις χρόνο. Πήγαινε να εξερευνήσεις!


  • Εμφανιζόμενο χρώμα: Marrakesh/Safety Orange/Marrakesh/Summit White
  • Στυλ: IF8299-833

Nike ACG

54,99 €

Με εμφάνιση φούστας και αίσθηση σορτς, είσαι πανέτοιμη για τις περιπέτειες της ημέρας. Αυτό το ανάλαφρο σορτς-φούστα έχει υδροαπωθητικό φινίρισμα και αντοχή στις ακτίνες UV, ώστε να νιώθεις άνετα στην ελαφριά βροχή ή τις ηλιόλουστες μέρες. Μην χάνεις χρόνο. Πήγαινε να εξερευνήσεις!

Πλεονεκτήματα

  • Η ελαστική ζώνη με εσωτερικό κορδόνι που σφίγγει επιτρέπει τη ρύθμιση της προτιμώμενης εφαρμογής.
  • Τέσσερις τσέπες με φερμουάρ που επιτρέπουν την αποθήκευση μικροαντικειμένων.

Λεπτομέρειες προϊόντος

  • Κεντημένο λογότυπο ACG
  • Αυτό το προϊόν προσφέρει αντηλιακή προστασία UVA και UVB μόνο στις περιοχές που καλύπτονται από το ύφασμα. Για την προστασία των εκτεθειμένων περιοχών, συνιστάται η χρήση αντηλιακής κρέμας υψηλής ποιότητας.
  • Σώμα: 96% νάιλον / 4% σπάντεξ. Επένδυση στις τσέπες: 100% πολυέστερ.
  • Πλύσιμο στο πλυντήριο
  • Εισαγόμενο προϊόν
  • Εμφανιζόμενο χρώμα: Marrakesh/Safety Orange/Marrakesh/Summit White
  • Στυλ: IF8299-833

Μέγεθος και εφαρμογή

    • Το μοντέλο φοράει μέγεθος M και έχει ύψος 1,52 m
    • Κανονική εφαρμογή: πρακτική, κλασική επιλογή
  • Οδηγός μεγεθών

Αποστολή και επιστροφές

Κόστος κανονικής παράδοσης 5 € για παραγγελίες κάτω από 99 € για μη μέλη Nike και κάτω από 50 € για μέλη Nike.

Δωρεάν επιστροφές εντός 30 ημερών, ισχύουν ορισμένες εξαιρέσεις.

Πώς κατασκευάστηκε

    • Το ανακυκλωμένο νάιλον στα προϊόντα Nike κατασκευάζεται από διάφορα υλικά, όπως ανακυκλωμένα χαλιά και χρησιμοποιημένα δίχτυα ψαρέματος. Το νάιλον καθαρίζεται, υποβάλλεται σε διαλογή και μετατρέπεται σε νιφάδες πριν υποβληθεί σε χημικές ή μηχανικές διεργασίες ανακύκλωσης για τη δημιουργία νέων, ανακυκλωμένων νημάτων από νάιλον.
    • Τα ρούχα που προέρχονται από υλικά ανακυκλωμένου νάιλον μειώνουν τις εκπομπές άνθρακα έως 50% σε σχέση με το νέο νάιλον.

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    Φούστα-σορτς γκολφ Nike ACG για μεγάλα κορίτσια

    Nike ACG

    54,99 €

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