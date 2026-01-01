Φούστα-σορτς γκολφ Nike ACG για μεγάλα κορίτσια

Ανακυκλωμένα υλικά
Nike ACG
Φούστα-σορτς γκολφ για μεγάλα κορίτσια
Με εμφάνιση φούστας και αίσθηση σορτς, είσαι πανέτοιμη για τις περιπέτειες της ημέρας. Αυτό το ανάλαφρο σορτς-φούστα έχει υδροαπωθητικό φινίρισμα και αντοχή στις ακτίνες UV, ώστε να νιώθεις άνετα στην ελαφριά βροχή ή τις ηλιόλουστες μέρες. Μην χάνεις χρόνο. Πήγαινε να εξερευνήσεις!
- Εμφανιζόμενο χρώμα: Marrakesh/Safety Orange/Marrakesh/Summit White
- Στυλ: IF8299-833
Nike ACG
Με εμφάνιση φούστας και αίσθηση σορτς, είσαι πανέτοιμη για τις περιπέτειες της ημέρας. Αυτό το ανάλαφρο σορτς-φούστα έχει υδροαπωθητικό φινίρισμα και αντοχή στις ακτίνες UV, ώστε να νιώθεις άνετα στην ελαφριά βροχή ή τις ηλιόλουστες μέρες. Μην χάνεις χρόνο. Πήγαινε να εξερευνήσεις!
Πλεονεκτήματα
- Η ελαστική ζώνη με εσωτερικό κορδόνι που σφίγγει επιτρέπει τη ρύθμιση της προτιμώμενης εφαρμογής.
- Τέσσερις τσέπες με φερμουάρ που επιτρέπουν την αποθήκευση μικροαντικειμένων.
Λεπτομέρειες προϊόντος
- Κεντημένο λογότυπο ACG
- Αυτό το προϊόν προσφέρει αντηλιακή προστασία UVA και UVB μόνο στις περιοχές που καλύπτονται από το ύφασμα. Για την προστασία των εκτεθειμένων περιοχών, συνιστάται η χρήση αντηλιακής κρέμας υψηλής ποιότητας.
- Σώμα: 96% νάιλον / 4% σπάντεξ. Επένδυση στις τσέπες: 100% πολυέστερ.
- Πλύσιμο στο πλυντήριο
- Εισαγόμενο προϊόν
- Εμφανιζόμενο χρώμα: Marrakesh/Safety Orange/Marrakesh/Summit White
- Στυλ: IF8299-833
Μέγεθος και εφαρμογή
- Το μοντέλο φοράει μέγεθος M και έχει ύψος 1,52 m
- Κανονική εφαρμογή: πρακτική, κλασική επιλογή
- Οδηγός μεγεθών
Αποστολή και επιστροφές
Κόστος κανονικής παράδοσης 5 € για παραγγελίες κάτω από 99 € για μη μέλη Nike και κάτω από 50 € για μέλη Nike.
Δωρεάν επιστροφές εντός 30 ημερών, ισχύουν ορισμένες εξαιρέσεις.
Πώς κατασκευάστηκε
- Το ανακυκλωμένο νάιλον στα προϊόντα Nike κατασκευάζεται από διάφορα υλικά, όπως ανακυκλωμένα χαλιά και χρησιμοποιημένα δίχτυα ψαρέματος. Το νάιλον καθαρίζεται, υποβάλλεται σε διαλογή και μετατρέπεται σε νιφάδες πριν υποβληθεί σε χημικές ή μηχανικές διεργασίες ανακύκλωσης για τη δημιουργία νέων, ανακυκλωμένων νημάτων από νάιλον.
- Τα ρούχα που προέρχονται από υλικά ανακυκλωμένου νάιλον μειώνουν τις εκπομπές άνθρακα έως 50% σε σχέση με το νέο νάιλον.
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Nike ACG