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Φλις παντελόνι φόρμας Nike Air για μεγάλα παιδιά - Μαύρο/Λευκό/Λευκό

Nike Air

Φλις παντελόνι φόρμας για μεγάλα παιδιά

Έκπτωση 30
Μαύρο/Λευκό/Λευκό
Smoke Grey/Λευκό/Λευκό
Light Bone/Μαύρο/Μαύρο
Μαύρο/Volt/Volt
Επιλογή μεγέθουςΟδηγός μεγεθών

Το ανάλαφρο φλις προσφέρει όλη τη ζεστασιά που χρειάζεσαι χωρίς να είναι ογκώδες, με κομψά μπατζάκια που στενεύουν προς τα κάτω. Το σιρίτι σε χρωματική αντίθεση στα πλάγια προσθέτει μια αθλητική πινελιά και η ελαστική ζώνη εξασφαλίζει εξατομικευμένη και σταθερή εφαρμογή.


  • Εμφανιζόμενο χρώμα: Μαύρο/Λευκό/Λευκό
  • Στυλ: II7351-010

Nike Air

Έκπτωση 30

Το ανάλαφρο φλις προσφέρει όλη τη ζεστασιά που χρειάζεσαι χωρίς να είναι ογκώδες, με κομψά μπατζάκια που στενεύουν προς τα κάτω. Το σιρίτι σε χρωματική αντίθεση στα πλάγια προσθέτει μια αθλητική πινελιά και η ελαστική ζώνη εξασφαλίζει εξατομικευμένη και σταθερή εφαρμογή.

Πλεονεκτήματα

  • Ανάλαφρο φλις με λεία υφή στο εξωτερικό και χνουδωτή υφή στο εσωτερικό, σε ένα ευκολοφόρετο κομμάτι που συνδυάζεται εύκολα με άλλα ρούχα όταν θέλεις λίγη περισσότερη ζεστασιά.
  • Οι τσέπες για τα χέρια επιτρέπουν την ασφαλή αποθήκευση και την εύκολη πρόσβαση στα απαραίτητα αντικείμενα της καθημερινότητας.

Λεπτομέρειες προϊόντος

  • Σώμα: 80% βαμβάκι / 20% πολυέστερ. Επένδυση στις τσέπες: 100% βαμβάκι.
  • Πλύσιμο στο πλυντήριο
  • Εισαγόμενο προϊόν
  • Εμφανιζόμενο χρώμα: Μαύρο/Λευκό/Λευκό
  • Στυλ: II7351-010

Μέγεθος και εφαρμογή

    • Το μοντέλο φοράει μέγεθος S και έχει ύψος 1,37 m
    • Κανονική εφαρμογή: πρακτική, κλασική επιλογή
    • Κλασικό μήκος: φτάνει κάτω από τον αστράγαλο
  • Οδηγός μεγεθών

Αποστολή και επιστροφές

Κόστος κανονικής παράδοσης 5 € για παραγγελίες κάτω από 99 € για μη μέλη Nike και κάτω από 50 € για μέλη Nike.

Δωρεάν επιστροφές εντός 30 ημερών, ισχύουν ορισμένες εξαιρέσεις.

Κριτικές (2)

3.5 αστέρια

  • Joggers

    Geraldo926238728

    Y’all need to advertise better. I’m here thinking this was a set and the fact I can’t even find the hoodie that goes with it makes it more dumb. Very disappointing with the order.

  • DwightM306886725

    This was such a nice pair of joggers

Φλις παντελόνι φόρμας Nike Air για μεγάλα παιδιά

Nike Air

Έκπτωση 30

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