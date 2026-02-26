Φλις παντελόνι φόρμας Nike Air για μεγάλα παιδιά

Joggers
Geraldo926238728
Y’all need to advertise better. I’m here thinking this was a set and the fact I can’t even find the hoodie that goes with it makes it more dumb. Very disappointing with the order.
Το ανάλαφρο φλις προσφέρει όλη τη ζεστασιά που χρειάζεσαι χωρίς να είναι ογκώδες, με κομψά μπατζάκια που στενεύουν προς τα κάτω. Το σιρίτι σε χρωματική αντίθεση στα πλάγια προσθέτει μια αθλητική πινελιά και η ελαστική ζώνη εξασφαλίζει εξατομικευμένη και σταθερή εφαρμογή.
Nike Air
Το ανάλαφρο φλις προσφέρει όλη τη ζεστασιά που χρειάζεσαι χωρίς να είναι ογκώδες, με κομψά μπατζάκια που στενεύουν προς τα κάτω. Το σιρίτι σε χρωματική αντίθεση στα πλάγια προσθέτει μια αθλητική πινελιά και η ελαστική ζώνη εξασφαλίζει εξατομικευμένη και σταθερή εφαρμογή.
Κόστος κανονικής παράδοσης 5 € για παραγγελίες κάτω από 99 € για μη μέλη Nike και κάτω από 50 € για μέλη Nike.
Δωρεάν επιστροφές εντός 30 ημερών, ισχύουν ορισμένες εξαιρέσεις.
3.5 αστέρια
Joggers
Geraldo926238728
Y’all need to advertise better. I’m here thinking this was a set and the fact I can’t even find the hoodie that goes with it makes it more dumb. Very disappointing with the order.
DwightM306886725
This was such a nice pair of joggers
Nike Air