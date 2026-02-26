Φλις παντελόνι φόρμας Nike Air για μεγάλα παιδιά

Το ανάλαφρο φλις προσφέρει όλη τη ζεστασιά που χρειάζεσαι χωρίς να είναι ογκώδες, με κομψά μπατζάκια που στενεύουν προς τα κάτω. Το σιρίτι σε χρωματική αντίθεση στα πλάγια προσθέτει μια αθλητική πινελιά και η ελαστική ζώνη εξασφαλίζει εξατομικευμένη και σταθερή εφαρμογή.

Εμφανιζόμενο χρώμα: Μαύρο/Λευκό/Λευκό

Στυλ: II7351-010