Φανέλα Nike NBA Swingman Ατλάντα Χοκς 2023/24 Icon Edition για μεγάλα παιδιά

Κάθε ομάδα έχει τα δικά της χρώματα, μια αδιαμφισβήτητη ταυτότητα που την κάνει να ξεχωρίζει από τις υπόλοιπες ομάδες του πρωταθλήματος. Τιμώντας την πλούσια κληρονομιά του μπάσκετ, αυτή η φανέλα των Ατλάντα Χοκς είναι εμπνευσμένη από τα είδη που φορούν οι επαγγελματίες παίκτες στο παρκέ, από τις λεπτομέρειες της ομάδας μέχρι το ανάλαφρο διχτυωτό υλικό που απομακρύνει τον ιδρώτα. Προσφέρει στεγνή και δροσερή αίσθηση εντός ή εκτός γηπέδου, ενώ δείχνεις σε όλους ποιος είναι ο αγαπημένος σου παίκτης και το παιχνίδι που αγαπάς.

Εμφανιζόμενο χρώμα: University Red

Στυλ: FZ0856-657