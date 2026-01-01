Φανέλα Nike NBA Swingman Ατλάντα Χοκς 2023/24 Icon Edition για μεγάλα παιδιά

Ατλάντα Χοκς 2023/24 Icon Edition
Φανέλα Nike NBA Swingman για μεγάλα παιδιά
Κάθε ομάδα έχει τα δικά της χρώματα, μια αδιαμφισβήτητη ταυτότητα που την κάνει να ξεχωρίζει από τις υπόλοιπες ομάδες του πρωταθλήματος. Τιμώντας την πλούσια κληρονομιά του μπάσκετ, αυτή η φανέλα των Ατλάντα Χοκς είναι εμπνευσμένη από τα είδη που φορούν οι επαγγελματίες παίκτες στο παρκέ, από τις λεπτομέρειες της ομάδας μέχρι το ανάλαφρο διχτυωτό υλικό που απομακρύνει τον ιδρώτα. Προσφέρει στεγνή και δροσερή αίσθηση εντός ή εκτός γηπέδου, ενώ δείχνεις σε όλους ποιος είναι ο αγαπημένος σου παίκτης και το παιχνίδι που αγαπάς.
- Εμφανιζόμενο χρώμα: University Red
- Στυλ: FZ0856-657
Ατλάντα Χοκς 2023/24 Icon Edition
Κάθε ομάδα έχει τα δικά της χρώματα, μια αδιαμφισβήτητη ταυτότητα που την κάνει να ξεχωρίζει από τις υπόλοιπες ομάδες του πρωταθλήματος. Τιμώντας την πλούσια κληρονομιά του μπάσκετ, αυτή η φανέλα των Ατλάντα Χοκς είναι εμπνευσμένη από τα είδη που φορούν οι επαγγελματίες παίκτες στο παρκέ, από τις λεπτομέρειες της ομάδας μέχρι το ανάλαφρο διχτυωτό υλικό που απομακρύνει τον ιδρώτα. Προσφέρει στεγνή και δροσερή αίσθηση εντός ή εκτός γηπέδου, ενώ δείχνεις σε όλους ποιος είναι ο αγαπημένος σου παίκτης και το παιχνίδι που αγαπάς.
Πλεονεκτήματα
- Η τεχνολογία Nike Dri-FIT απομακρύνει τον ιδρώτα από το δέρμα για πιο γρήγορη εξάτμιση, εξασφαλίζοντας έτσι στεγνή αίσθηση και άνετη εφαρμογή.
- Το αεριζόμενο διχτυωτό υλικό εξασφαλίζει δροσερή αίσθηση εντός ή εκτός γηπέδου.
Λεπτομέρειες προϊόντος
- Όνομα και αριθμός παίκτη από ντιαγκονάλ ύφασμα
- Σχέδια τυπωμένα με θερμική μεταφορά
- Ετικέτα στο τελείωμα
- 100% πολυέστερ
- Πλύσιμο στο πλυντήριο
- Εισαγόμενο προϊόν
- Εμφανιζόμενο χρώμα: University Red
- Στυλ: FZ0856-657
Μέγεθος και εφαρμογή
- Το μοντέλο φοράει μέγεθος M και έχει ύψος 1,47 m
- Οδηγός μεγεθών
Αποστολή και επιστροφές
Κόστος κανονικής παράδοσης 5 € για παραγγελίες κάτω από 99 € για μη μέλη Nike και κάτω από 50 € για μέλη Nike.
Δωρεάν επιστροφές εντός 30 ημερών, ισχύουν ορισμένες εξαιρέσεις.
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Ατλάντα Χοκς 2023/24 Icon Edition