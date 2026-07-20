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Φανέλα Nike Dri-FIT WNBA Rebel Caitlin Clark Indiana Fever 2026 Rebel Edition - University Red

Ανακυκλωμένα υλικά

Caitlin Clark Indiana Fever 2026 Rebel Edition

Φανέλα Nike Dri-FIT WNBA Rebel

94,99 €
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Αυτό το προϊόν είναι φτιαγμένο από 100% ίνες από ανακυκλωμένο πολυέστερ

Η Caitlin Clark δεν μπορεί να συγκριθεί με κανέναν. Είτε παίζουν εντός είτε εκτός έδρας, αυτή και οι Indiana Fever προσφέρουν πάντα ένα θέαμα που αξίζει να το παρακολουθήσεις. Απόδειξε την αγάπη σου για την ομάδα με αυτήν τη φανέλα Dri-FIT που προσφέρει δροσερή αίσθηση.


  • Εμφανιζόμενο χρώμα: University Red
  • Στυλ: IF7168-662

Caitlin Clark Indiana Fever 2026 Rebel Edition

94,99 €

Η Caitlin Clark δεν μπορεί να συγκριθεί με κανέναν. Είτε παίζουν εντός είτε εκτός έδρας, αυτή και οι Indiana Fever προσφέρουν πάντα ένα θέαμα που αξίζει να το παρακολουθήσεις. Απόδειξε την αγάπη σου για την ομάδα με αυτήν τη φανέλα Dri-FIT που προσφέρει δροσερή αίσθηση.

Πλεονεκτήματα

  • Η τεχνολογία Nike Dri-FIT απομακρύνει τον ιδρώτα από το δέρμα για πιο γρήγορη εξάτμιση, στεγνή αίσθηση και άνετη εφαρμογή.
  • Το ανάλαφρο πλεκτό ύφασμα έχει απαλή αίσθηση στο δέρμα.

Λεπτομέρειες προϊόντος

  • 100% πολυέστερ
  • Πλύσιμο στο πλυντήριο
  • Εισαγόμενο προϊόν
  • Εμφανιζόμενο χρώμα: University Red
  • Στυλ: IF7168-662

Μέγεθος και εφαρμογή

Αποστολή και επιστροφές

Κόστος κανονικής παράδοσης 5 € για παραγγελίες κάτω από 99 € για μη μέλη Nike και κάτω από 50 € για μέλη Nike.

Δωρεάν επιστροφές εντός 30 ημερών, ισχύουν ορισμένες εξαιρέσεις.

Πώς κατασκευάστηκε

    • Το ανακυκλωμένο πολυέστερ που χρησιμοποιείται στα προϊόντα Nike ξεκινά ως ανακυκλωμένα πλαστικά μπουκάλια, τα οποία καθαρίζονται, τεμαχίζονται σε νιφάδες και μετατρέπονται σε σφαιρίδια. Στη συνέχεια, τα σφαιρίδια μετατρέπονται σε νέο νήμα υψηλής ποιότητας που χρησιμοποιείται στα προϊόντα μας, προσφέροντας κορυφαίες επιδόσεις με μικρότερο αντίκτυπο στο περιβάλλον.
    • Εκτός από τη μείωση των αποβλήτων, το ανακυκλωμένο πολυέστερ μειώνει τις εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα έως 30% συγκριτικά με τη διαδικασία κατασκευής νέου πολυέστερ από την αρχή. Η Nike συλλέγει κατά μέσο όρο ένα δισεκατομμύριο πλαστικά μπουκάλια από χωματερές και πλωτές οδούς.

Κριτικές (2)

5 αστέρια

  • Perfetta

    GiuliaG282447421

    Vestibilità giusta non troppo larga , misura corrispondente alla S da donna , lunga ma per il genere di maglia è giusta

  • New favorite jersey!

    Andi Michelle

    Love this jersey, I got it the say it came out. The fade is my favorite!

Φανέλα Nike Dri-FIT WNBA Rebel Caitlin Clark Indiana Fever 2026 Rebel Edition

Caitlin Clark Indiana Fever 2026 Rebel Edition

94,99 €

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