Φανέλα Nike Dri-FIT WNBA Rebel Caitlin Clark Indiana Fever 2026 Rebel Edition

Perfetta
GiuliaG282447421
Vestibilità giusta non troppo larga , misura corrispondente alla S da donna , lunga ma per il genere di maglia è giusta
Ανακυκλωμένα υλικά
Αυτό το προϊόν είναι φτιαγμένο από 100% ίνες από ανακυκλωμένο πολυέστερ
Η Caitlin Clark δεν μπορεί να συγκριθεί με κανέναν. Είτε παίζουν εντός είτε εκτός έδρας, αυτή και οι Indiana Fever προσφέρουν πάντα ένα θέαμα που αξίζει να το παρακολουθήσεις. Απόδειξε την αγάπη σου για την ομάδα με αυτήν τη φανέλα Dri-FIT που προσφέρει δροσερή αίσθηση.
Caitlin Clark Indiana Fever 2026 Rebel Edition
Η Caitlin Clark δεν μπορεί να συγκριθεί με κανέναν. Είτε παίζουν εντός είτε εκτός έδρας, αυτή και οι Indiana Fever προσφέρουν πάντα ένα θέαμα που αξίζει να το παρακολουθήσεις. Απόδειξε την αγάπη σου για την ομάδα με αυτήν τη φανέλα Dri-FIT που προσφέρει δροσερή αίσθηση.
Κόστος κανονικής παράδοσης 5 € για παραγγελίες κάτω από 99 € για μη μέλη Nike και κάτω από 50 € για μέλη Nike.
Δωρεάν επιστροφές εντός 30 ημερών, ισχύουν ορισμένες εξαιρέσεις.
5 αστέρια
Perfetta
GiuliaG282447421
Vestibilità giusta non troppo larga , misura corrispondente alla S da donna , lunga ma per il genere di maglia è giusta
New favorite jersey!
Andi Michelle
Love this jersey, I got it the say it came out. The fade is my favorite!
Caitlin Clark Indiana Fever 2026 Rebel Edition