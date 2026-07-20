Φανέλα Nike Dri-FIT WNBA Rebel Caitlin Clark Indiana Fever 2026 Rebel Edition

Η Caitlin Clark δεν μπορεί να συγκριθεί με κανέναν. Είτε παίζουν εντός είτε εκτός έδρας, αυτή και οι Indiana Fever προσφέρουν πάντα ένα θέαμα που αξίζει να το παρακολουθήσεις. Απόδειξε την αγάπη σου για την ομάδα με αυτήν τη φανέλα Dri-FIT που προσφέρει δροσερή αίσθηση.

Εμφανιζόμενο χρώμα: University Red

Στυλ: IF7168-662