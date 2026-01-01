Φανέλα Nike Dri-FIT WNBA Rebel A'ja Wilson Las Vegas Aces 2026 Rebel Edition

Ανακυκλωμένα υλικά
A'ja Wilson Las Vegas Aces 2026 Rebel Edition
Φανέλα Nike Dri-FIT WNBA Rebel
Αυτό το προϊόν είναι φτιαγμένο από 100% ίνες από ανακυκλωμένο πολυέστερ
Η A'ja Wilson δεν μπορεί να συγκριθεί με κανέναν. Είτε παίζουν εντός είτε εκτός έδρας, αυτή και οι Las Vegas Aces προσφέρουν πάντα ένα θέαμα που αξίζει να το παρακολουθήσεις. Απόδειξε την αγάπη σου για την ομάδα με αυτήν τη φανέλα Dri-FIT που προσφέρει δροσερή αίσθηση.
- Εμφανιζόμενο χρώμα: University Red
- Στυλ: IF7170-661
A'ja Wilson Las Vegas Aces 2026 Rebel Edition
Η A'ja Wilson δεν μπορεί να συγκριθεί με κανέναν. Είτε παίζουν εντός είτε εκτός έδρας, αυτή και οι Las Vegas Aces προσφέρουν πάντα ένα θέαμα που αξίζει να το παρακολουθήσεις. Απόδειξε την αγάπη σου για την ομάδα με αυτήν τη φανέλα Dri-FIT που προσφέρει δροσερή αίσθηση.
Πλεονεκτήματα
- Η τεχνολογία Nike Dri-FIT απομακρύνει τον ιδρώτα από το δέρμα για πιο γρήγορη εξάτμιση, στεγνή αίσθηση και άνετη εφαρμογή.
- Το ανάλαφρο πλεκτό ύφασμα έχει απαλή αίσθηση στο δέρμα.
Λεπτομέρειες προϊόντος
- 100% πολυέστερ
- Πλύσιμο στο πλυντήριο
- Εισαγόμενο προϊόν
- Εμφανιζόμενο χρώμα: University Red
- Στυλ: IF7170-661
Μέγεθος και εφαρμογή
- Ριχτή εφαρμογή: άνετη, χαλαρή αίσθηση
- Οδηγός μεγεθών
Αποστολή και επιστροφές
Κόστος κανονικής παράδοσης 5 € για παραγγελίες κάτω από 99 € για μη μέλη Nike και κάτω από 50 € για μέλη Nike.
Δωρεάν επιστροφές εντός 30 ημερών, ισχύουν ορισμένες εξαιρέσεις.
Πώς κατασκευάστηκε
- Το ανακυκλωμένο πολυέστερ που χρησιμοποιείται στα προϊόντα Nike ξεκινά ως ανακυκλωμένα πλαστικά μπουκάλια, τα οποία καθαρίζονται, τεμαχίζονται σε νιφάδες και μετατρέπονται σε σφαιρίδια. Στη συνέχεια, τα σφαιρίδια μετατρέπονται σε νέο νήμα υψηλής ποιότητας που χρησιμοποιείται στα προϊόντα μας, προσφέροντας κορυφαίες επιδόσεις με μικρότερο αντίκτυπο στο περιβάλλον.
- Εκτός από τη μείωση των αποβλήτων, το ανακυκλωμένο πολυέστερ μειώνει τις εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα έως 30% συγκριτικά με τη διαδικασία κατασκευής νέου πολυέστερ από την αρχή. Η Nike συλλέγει κατά μέσο όρο ένα δισεκατομμύριο πλαστικά μπουκάλια από χωματερές και πλωτές οδούς.
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A'ja Wilson Las Vegas Aces 2026 Rebel Edition