Φανέλα τερματοφύλακα για μεγάλα παιδιά από τη συλλογή Nike x LEGO®

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Οι ρίγες σε αυτή τη φανέλα τερματοφύλακα αποτελούνται από φωτορεαλιστικά τουβλάκια LEGO®, ώστε να φαίνεσαι σαν πραγματικός τοίχος από τούβλα στην περιοχή του τέρματος. Αν κοιτάξεις πιο προσεκτικά, θα δεις τα κομμάτια που σχηματίζουν το μοτίβο.