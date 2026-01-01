Φανέλα τερματοφύλακα για μεγάλα παιδιά από τη συλλογή Nike x LEGO®

Ανακυκλωμένα υλικά
Συλλογή Nike x LEGO® Collection
Φανέλα τερματοφύλακα για μεγάλα παιδιά
Αυτό το προϊόν είναι φτιαγμένο από τουλάχιστον 75% ίνες ανακυκλωμένου πολυέστερ
Οι ρίγες σε αυτή τη φανέλα τερματοφύλακα αποτελούνται από φωτορεαλιστικά τουβλάκια LEGO®, ώστε να φαίνεσαι σαν πραγματικός τοίχος από τούβλα στην περιοχή του τέρματος. Αν κοιτάξεις πιο προσεκτικά, θα δεις τα κομμάτια που σχηματίζουν το μοτίβο.
- Εμφανιζόμενο χρώμα: Μαύρο
- Στυλ: IO3128-010
Συλλογή Nike x LEGO® Collection
Οι ρίγες σε αυτή τη φανέλα τερματοφύλακα αποτελούνται από φωτορεαλιστικά τουβλάκια LEGO®, ώστε να φαίνεσαι σαν πραγματικός τοίχος από τούβλα στην περιοχή του τέρματος. Αν κοιτάξεις πιο προσεκτικά, θα δεις τα κομμάτια που σχηματίζουν το μοτίβο.
Πλεονεκτήματα
- Το ανάλαφρο πλεκτό υλικό είναι αεριζόμενο και έχει μια ρετρό γυαλάδα.
- Η ριμπ ύφανση στις μανσέτες και τον γιακά χαρίζει σε αυτή τη φανέλα τερματοφύλακα το ιδανικό στιλ για την ημέρα του αγώνα.
- Ανάμεσα στις εντυπωσιακές λεπτομέρειες ξεχωρίζουν το ολογραφικό έμβλημα σε σχήμα ασπίδας και το λογότυπο Swoosh Brick με εφέ χρωμίου.
Λεπτομέρειες προϊόντος
- 100% πολυέστερ
- Πλύσιμο στο πλυντήριο
- Εισαγόμενο προϊόν
- Εμφανιζόμενο χρώμα: Μαύρο
- Στυλ: IO3128-010
Μέγεθος και εφαρμογή
- Το αγόρι φοράει μέγεθος M και έχει ύψος 1,27 m
- Το κορίτσι φοράει μέγεθος M και έχει ύψος 1,47 m
- Κανονική εφαρμογή: πρακτική, κλασική επιλογή
- Οδηγός μεγεθών
Αποστολή και επιστροφές
Κόστος κανονικής παράδοσης 5 € για παραγγελίες κάτω από 99 € για μη μέλη Nike και κάτω από 50 € για μέλη Nike.
Δωρεάν επιστροφές εντός 30 ημερών, ισχύουν ορισμένες εξαιρέσεις.
Πώς κατασκευάστηκε
- Το ανακυκλωμένο πολυέστερ που χρησιμοποιείται στα προϊόντα Nike ξεκινά ως ανακυκλωμένα πλαστικά μπουκάλια, τα οποία καθαρίζονται, τεμαχίζονται σε νιφάδες και μετατρέπονται σε σφαιρίδια. Στη συνέχεια, τα σφαιρίδια μετατρέπονται σε νέο νήμα υψηλής ποιότητας που χρησιμοποιείται στα προϊόντα μας, προσφέροντας κορυφαίες επιδόσεις με μικρότερο αντίκτυπο στο περιβάλλον.
- Εκτός από τη μείωση των αποβλήτων, το ανακυκλωμένο πολυέστερ μειώνει τις εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα έως 30% συγκριτικά με τη διαδικασία κατασκευής νέου πολυέστερ από την αρχή. Η Nike συλλέγει κατά μέσο όρο ένα δισεκατομμύριο πλαστικά μπουκάλια από χωματερές και πλωτές οδούς.
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Συλλογή Nike x LEGO® Collection
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