Υφασμάτινο σορτς Nike Challenger για μεγάλα αγόρια

Ανακυκλωμένα υλικά
Nike Challenger
Υφαντό σορτς για μεγάλα αγόρια
Είσαι πάντα έτοιμος για μια πρόκληση, γι' αυτό επιλέγεις τον σωστό εξοπλισμό. Η τεχνολογία Dri-FIT συνδυάζεται με τις πλαϊνές φάσες από διχτυωτό υλικό για απομάκρυνση του ιδρώτα και δροσερή αίσθηση όταν ανεβαίνουν οι ρυθμοί του παιχνιδιού. Επιπλέον, μπορείς να αποθηκεύεις το κινητό σου στην κοφτή τσέπη πίσω, ώστε να μην εμποδίζει, αλλά να είναι πάντα κοντά σου.
- Εμφανιζόμενο χρώμα: Smoke Grey/Μαύρο
- Στυλ: IV6162-084
Nike Challenger
Είσαι πάντα έτοιμος για μια πρόκληση, γι' αυτό επιλέγεις τον σωστό εξοπλισμό. Η τεχνολογία Dri-FIT συνδυάζεται με τις πλαϊνές φάσες από διχτυωτό υλικό για απομάκρυνση του ιδρώτα και δροσερή αίσθηση όταν ανεβαίνουν οι ρυθμοί του παιχνιδιού. Επιπλέον, μπορείς να αποθηκεύεις το κινητό σου στην κοφτή τσέπη πίσω, ώστε να μην εμποδίζει, αλλά να είναι πάντα κοντά σου.
Πλεονεκτήματα
- Το ανάλαφρο ύφασμα απομακρύνει τον ιδρώτα από το δέρμα για γρήγορη εξάτμιση, στεγνή αίσθηση και άνετη εφαρμογή.
- Μπορείς να σφίξεις την ελαστική ζώνη στο λεπτό με το κορδόνι που σφίγγει και δένει γρήγορα.
- Μπορείς να αποθηκεύεις το κινητό σου στην κοφτή τσέπη πίσω, χωρίς να πιάνει πολύτιμο χώρο ενώ παίζεις.
- Οι πλαϊνές φάσες από διχτυωτό υλικό προσφέρουν αέρινη, δροσερή αίσθηση όταν ανεβαίνουν οι ρυθμοί του παιχνιδιού.
Λεπτομέρειες προϊόντος
- Λεπτομέρειες ανακλαστικού σχεδίου
- Δεν προορίζεται για χρήση ως μέσο ατομικής προστασίας (ΜΑΠ)
- 100% πολυέστερ
- Πλύσιμο στο πλυντήριο
- Εισαγόμενο προϊόν
- Εμφανιζόμενο χρώμα: Smoke Grey/Μαύρο
- Στυλ: IV6162-084
Μέγεθος και εφαρμογή
- Το μοντέλο φοράει μέγεθος S και έχει ύψος 1,42 m
- Κανονική εφαρμογή: πρακτική, κλασική επιλογή
- Οδηγός μεγεθών
Αποστολή και επιστροφές
Κόστος κανονικής παράδοσης 5 € για παραγγελίες κάτω από 99 € για μη μέλη Nike και κάτω από 50 € για μέλη Nike.
Δωρεάν επιστροφές εντός 30 ημερών, ισχύουν ορισμένες εξαιρέσεις.
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Nike Challenger