Υφασμάτινο σορτς Nike Challenger για μεγάλα αγόρια

Είσαι πάντα έτοιμος για μια πρόκληση, γι' αυτό επιλέγεις τον σωστό εξοπλισμό. Η τεχνολογία Dri-FIT συνδυάζεται με τις πλαϊνές φάσες από διχτυωτό υλικό για απομάκρυνση του ιδρώτα και δροσερή αίσθηση όταν ανεβαίνουν οι ρυθμοί του παιχνιδιού. Επιπλέον, μπορείς να αποθηκεύεις το κινητό σου στην κοφτή τσέπη πίσω, ώστε να μην εμποδίζει, αλλά να είναι πάντα κοντά σου.

Εμφανιζόμενο χρώμα: Smoke Grey/Μαύρο

Στυλ: IV6162-084