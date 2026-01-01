Υφαντό παντελόνι φόρμας Nike Air για μεγάλα παιδιά

Αυτό το παντελόνι φόρμας Nike Air έχει ευρύχωρη γραμμή και ανοιχτό τελείωμα στα μπατζάκια, προσθέτοντας μια μοντέρνα πινελιά σε ένα παλιό αγαπημένο κομμάτι. Το ανάλαφρο, υδροαπωθητικό νάιλον δίνει μεγαλύτερη ανθεκτικότητα, ενώ το διχτυωτό υλικό επένδυσης χαρίζει αεριζόμενη εφαρμογή. Η τσέπη με φερμουάρ στον γοφό είναι ιδανική για την ασφαλή αποθήκευση απαραίτητων μικροαντικειμένων.

Εμφανιζόμενο χρώμα: Μαύρο/Λευκό/Λευκό

Στυλ: IH5978-010