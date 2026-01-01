Υφαντό παντελόνι φόρμας Nike Air για μεγάλα παιδιά

Nike Air
Υφαντό παντελόνι φόρμας για μεγάλα παιδιά
Αυτό το παντελόνι φόρμας Nike Air έχει ευρύχωρη γραμμή και ανοιχτό τελείωμα στα μπατζάκια, προσθέτοντας μια μοντέρνα πινελιά σε ένα παλιό αγαπημένο κομμάτι. Το ανάλαφρο, υδροαπωθητικό νάιλον δίνει μεγαλύτερη ανθεκτικότητα, ενώ το διχτυωτό υλικό επένδυσης χαρίζει αεριζόμενη εφαρμογή. Η τσέπη με φερμουάρ στον γοφό είναι ιδανική για την ασφαλή αποθήκευση απαραίτητων μικροαντικειμένων.
- Εμφανιζόμενο χρώμα: Μαύρο/Λευκό/Λευκό
- Στυλ: IH5978-010
Nike Air
Αυτό το παντελόνι φόρμας Nike Air έχει ευρύχωρη γραμμή και ανοιχτό τελείωμα στα μπατζάκια, προσθέτοντας μια μοντέρνα πινελιά σε ένα παλιό αγαπημένο κομμάτι. Το ανάλαφρο, υδροαπωθητικό νάιλον δίνει μεγαλύτερη ανθεκτικότητα, ενώ το διχτυωτό υλικό επένδυσης χαρίζει αεριζόμενη εφαρμογή. Η τσέπη με φερμουάρ στον γοφό είναι ιδανική για την ασφαλή αποθήκευση απαραίτητων μικροαντικειμένων.
Πλεονεκτήματα
- Η ελαστική ζώνη με κορδόνι που σφίγγει δίνει τέλεια, ρυθμιζόμενη εφαρμογή.
- Οι πλαϊνές τσέπες συνδυάζονται με την τσέπη με φερμουάρ στον γοφό για πολλές επιλογές αποθήκευσης.
Λεπτομέρειες προϊόντος
- Σώμα: 100% νάιλον. Υλικό επένδυσης: 100% πολυέστερ.
- Πλαϊνές τσέπες
- Πλύσιμο στο πλυντήριο
- Εισαγόμενο προϊόν
- Εμφανιζόμενο χρώμα: Μαύρο/Λευκό/Λευκό
- Στυλ: IH5978-010
Μέγεθος και εφαρμογή
- Το μοντέλο φοράει μέγεθος M και έχει ύψος 1,50 m
- Ριχτή εφαρμογή: άνετη, χαλαρή αίσθηση
- Κλασικό μήκος: φτάνει κάτω από τον αστράγαλο
- Οδηγός μεγεθών
Αποστολή και επιστροφές
Κόστος κανονικής παράδοσης 5 € για παραγγελίες κάτω από 99 € για μη μέλη Nike και κάτω από 50 € για μέλη Nike.
Δωρεάν επιστροφές εντός 30 ημερών, ισχύουν ορισμένες εξαιρέσεις.
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Nike Air