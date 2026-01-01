Τσαντάκι μέσης Nike Aura Floral (2 L)

Ποιος μπορεί να πει όχι σε άλλο ένα τσαντάκι μέσης Aura; Αυτό το μοντέλο συνδυάζει ένα περίτεχνο φλοράλ σχέδιο με κομψές μεταλλιζέ λεπτομέρειες. Κλειδιά, κάρτες, τηλέφωνο; Φυσικά. Χωράνε όλα στην κύρια θήκη. Η τσέπη πίσω με φερμουάρ και οι εσωτερικές κοφτές τσέπες κάνουν την οργάνωση παιχνιδάκι.

Εμφανιζόμενο χρώμα: Μαύρο/Μαύρο/Gunmetal

Στυλ: IQ1270-010