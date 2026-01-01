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Τσαντάκι μέσης Nike Aura Floral (2 L) - Μαύρο/Μαύρο/Gunmetal

Ανακυκλωμένα υλικά

Nike Aura

Τσαντάκι μέσης Floral (2 L)

39,99 €
Μαύρο/Μαύρο/Gunmetal
Pink Smoke/Pink Smoke/Rose Gold Barrel
ΕΝΑ ΜΕΓΕΘΟΣ

Ποιος μπορεί να πει όχι σε άλλο ένα τσαντάκι μέσης Aura; Αυτό το μοντέλο συνδυάζει ένα περίτεχνο φλοράλ σχέδιο με κομψές μεταλλιζέ λεπτομέρειες. Κλειδιά, κάρτες, τηλέφωνο; Φυσικά. Χωράνε όλα στην κύρια θήκη. Η τσέπη πίσω με φερμουάρ και οι εσωτερικές κοφτές τσέπες κάνουν την οργάνωση παιχνιδάκι.


  • Εμφανιζόμενο χρώμα: Μαύρο/Μαύρο/Gunmetal
  • Στυλ: IQ1270-010

Nike Aura

39,99 €

Ποιος μπορεί να πει όχι σε άλλο ένα τσαντάκι μέσης Aura; Αυτό το μοντέλο συνδυάζει ένα περίτεχνο φλοράλ σχέδιο με κομψές μεταλλιζέ λεπτομέρειες. Κλειδιά, κάρτες, τηλέφωνο; Φυσικά. Χωράνε όλα στην κύρια θήκη. Η τσέπη πίσω με φερμουάρ και οι εσωτερικές κοφτές τσέπες κάνουν την οργάνωση παιχνιδάκι.

Λεπτομέρειες προϊόντος

  • 18 cm (Μ) x 8 cm (Π) x 13 cm (Υ)
  • Ρυθμιζόμενο λουράκι
  • Σώμα: 100% νάιλον. Υλικό επένδυσης: 100% πολυέστερ
  • Επιφανειακό καθάρισμα
  • Εισαγόμενο προϊόν
  • Εμφανιζόμενο χρώμα: Μαύρο/Μαύρο/Gunmetal
  • Στυλ: IQ1270-010

Αποστολή και επιστροφές

Κόστος κανονικής παράδοσης 5 € για παραγγελίες κάτω από 99 € για μη μέλη Nike και κάτω από 50 € για μέλη Nike.

Δωρεάν επιστροφές εντός 30 ημερών, ισχύουν ορισμένες εξαιρέσεις.

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    Τσαντάκι μέσης Nike Aura Floral (2 L)

    Nike Aura

    39,99 €

    Ολοκλήρωσε το look

    Item 3 of 7