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Τσάντα tote Nike Commute (20 L) - Μαύρο/Μαύρο/Reflect Silver

Ανακυκλωμένα υλικά

Nike Commute

Τσάντα tote (20 L)

59,99 €
Μαύρο/Μαύρο/Reflect Silver
Football Grey/Football Grey/Reflect Silver
ΕΝΑ ΜΕΓΕΘΟΣ

Η μόδα συναντά τη λειτουργικότητα για όσους μετακινούνται καθημερινά. Η κύρια θήκη αυτής της μοντέρνας tote τσάντας διαθέτει μια θήκη για φορητό υπολογιστή με απαλή επένδυση, για την ασφάλεια και την οργάνωση των συσκευών σου. Η τσέπη με φερμουάρ στο μπροστινό μέρος επιτρέπει γρήγορη πρόσβαση σε μικρά βασικά είδη, ενώ η επεκτάσιμη μεγάλη τσέπη με φερμουάρ στο πλάι χωράει τα περισσότερα μεγάλα μπουκάλια νερού για εύκολη πρόσβαση. Ανακλαστικές λεπτομέρειες προσδίδουν εντυπωσιακό φινίρισμα.


  • Εμφανιζόμενο χρώμα: Μαύρο/Μαύρο/Reflect Silver
  • Στυλ: IQ1283-010

Nike Commute

59,99 €

Η μόδα συναντά τη λειτουργικότητα για όσους μετακινούνται καθημερινά. Η κύρια θήκη αυτής της μοντέρνας tote τσάντας διαθέτει μια θήκη για φορητό υπολογιστή με απαλή επένδυση, για την ασφάλεια και την οργάνωση των συσκευών σου. Η τσέπη με φερμουάρ στο μπροστινό μέρος επιτρέπει γρήγορη πρόσβαση σε μικρά βασικά είδη, ενώ η επεκτάσιμη μεγάλη τσέπη με φερμουάρ στο πλάι χωράει τα περισσότερα μεγάλα μπουκάλια νερού για εύκολη πρόσβαση. Ανακλαστικές λεπτομέρειες προσδίδουν εντυπωσιακό φινίρισμα.

Πλεονεκτήματα

  • Το αφαιρούμενο λουράκι ώμου και οι μεγάλες χειρολαβές σού δίνουν διαφορετικούς τρόπους μεταφοράς.
  • Η αποσπώμενη μίνι τσάντα σού επιτρέπει να διατηρείς τα μικρά αντικείμενα οργανωμένα.
  • Εσωτερική θήκη για φορητό υπολογιστή 15".

Λεπτομέρειες προϊόντος

  • 30 cm (Π) x 41 cm (Υ) x 15 cm (Β)
  • Κυρίως σώμα: 100% νάιλον. Υλικό επένδυσης: 95% πολυέστερ / 5% νάιλον. Τσέπη για κέρματα: σώμα: 100% νάιλον. Υλικό επένδυσης: 100% πολυέστερ.
  • Επιφανειακό καθάρισμα
  • Εισαγόμενο προϊόν
  • Δεν προορίζεται για χρήση ως μέσο ατομικής προστασίας (ΜΑΠ)
  • Εμφανιζόμενο χρώμα: Μαύρο/Μαύρο/Reflect Silver
  • Στυλ: IQ1283-010

Αποστολή και επιστροφές

Κόστος κανονικής παράδοσης 5 € για παραγγελίες κάτω από 99 € για μη μέλη Nike και κάτω από 50 € για μέλη Nike.

Δωρεάν επιστροφές εντός 30 ημερών, ισχύουν ορισμένες εξαιρέσεις.

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    Τσάντα tote Nike Commute (20 L)

    Nike Commute

    59,99 €

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