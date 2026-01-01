Τσάντα tote Nike Commute (20 L)

Η μόδα συναντά τη λειτουργικότητα για όσους μετακινούνται καθημερινά. Η κύρια θήκη αυτής της μοντέρνας tote τσάντας διαθέτει μια θήκη για φορητό υπολογιστή με απαλή επένδυση, για την ασφάλεια και την οργάνωση των συσκευών σου. Η τσέπη με φερμουάρ στο μπροστινό μέρος επιτρέπει γρήγορη πρόσβαση σε μικρά βασικά είδη, ενώ η επεκτάσιμη μεγάλη τσέπη με φερμουάρ στο πλάι χωράει τα περισσότερα μεγάλα μπουκάλια νερού για εύκολη πρόσβαση. Ανακλαστικές λεπτομέρειες προσδίδουν εντυπωσιακό φινίρισμα.

Εμφανιζόμενο χρώμα: Μαύρο/Μαύρο/Reflect Silver

Στυλ: IQ1283-010