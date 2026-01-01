Τσάντα tote Nike Commute (20 L)

Ανακυκλωμένα υλικά
Nike Commute
Τσάντα tote (20 L)
Η μόδα συναντά τη λειτουργικότητα για όσους μετακινούνται καθημερινά. Η κύρια θήκη αυτής της μοντέρνας tote τσάντας διαθέτει μια θήκη για φορητό υπολογιστή με απαλή επένδυση, για την ασφάλεια και την οργάνωση των συσκευών σου. Η τσέπη με φερμουάρ στο μπροστινό μέρος επιτρέπει γρήγορη πρόσβαση σε μικρά βασικά είδη, ενώ η επεκτάσιμη μεγάλη τσέπη με φερμουάρ στο πλάι χωράει τα περισσότερα μεγάλα μπουκάλια νερού για εύκολη πρόσβαση. Ανακλαστικές λεπτομέρειες προσδίδουν εντυπωσιακό φινίρισμα.
- Εμφανιζόμενο χρώμα: Μαύρο/Μαύρο/Reflect Silver
- Στυλ: IQ1283-010
Nike Commute
Η μόδα συναντά τη λειτουργικότητα για όσους μετακινούνται καθημερινά. Η κύρια θήκη αυτής της μοντέρνας tote τσάντας διαθέτει μια θήκη για φορητό υπολογιστή με απαλή επένδυση, για την ασφάλεια και την οργάνωση των συσκευών σου. Η τσέπη με φερμουάρ στο μπροστινό μέρος επιτρέπει γρήγορη πρόσβαση σε μικρά βασικά είδη, ενώ η επεκτάσιμη μεγάλη τσέπη με φερμουάρ στο πλάι χωράει τα περισσότερα μεγάλα μπουκάλια νερού για εύκολη πρόσβαση. Ανακλαστικές λεπτομέρειες προσδίδουν εντυπωσιακό φινίρισμα.
Πλεονεκτήματα
- Το αφαιρούμενο λουράκι ώμου και οι μεγάλες χειρολαβές σού δίνουν διαφορετικούς τρόπους μεταφοράς.
- Η αποσπώμενη μίνι τσάντα σού επιτρέπει να διατηρείς τα μικρά αντικείμενα οργανωμένα.
- Εσωτερική θήκη για φορητό υπολογιστή 15".
Λεπτομέρειες προϊόντος
- 30 cm (Π) x 41 cm (Υ) x 15 cm (Β)
- Κυρίως σώμα: 100% νάιλον. Υλικό επένδυσης: 95% πολυέστερ / 5% νάιλον. Τσέπη για κέρματα: σώμα: 100% νάιλον. Υλικό επένδυσης: 100% πολυέστερ.
- Επιφανειακό καθάρισμα
- Εισαγόμενο προϊόν
- Δεν προορίζεται για χρήση ως μέσο ατομικής προστασίας (ΜΑΠ)
- Εμφανιζόμενο χρώμα: Μαύρο/Μαύρο/Reflect Silver
- Στυλ: IQ1283-010
Αποστολή και επιστροφές
Κόστος κανονικής παράδοσης 5 € για παραγγελίες κάτω από 99 € για μη μέλη Nike και κάτω από 50 € για μέλη Nike.
Δωρεάν επιστροφές εντός 30 ημερών, ισχύουν ορισμένες εξαιρέσεις.
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Nike Commute