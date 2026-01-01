Τσάντα sling Nike Commute (8 L)

Η μόδα συναντά τη λειτουργικότητα για όσους μετακινούνται καθημερινά. Ο κύριος αποθηκευτικός χώρος σε αυτό το μοντέρνο τσαντάκι ώμου διαθέτει θήκη για tablet με μαλακή επένδυση, για την ασφαλή αποθήκευση και οργάνωση των μικρών τεχνολογικών συσκευών σου. Ανακλαστικές λεπτομέρειες προσδίδουν εντυπωσιακό φινίρισμα.

Εμφανιζόμενο χρώμα: Μαύρο/Μαύρο/Reflect Silver

Στυλ: IQ1285-010