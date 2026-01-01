Τσάντα sling Nike Commute (8 L)

Ανακυκλωμένα υλικά
Nike Commute
Τσάντα sling (8 L)
Η μόδα συναντά τη λειτουργικότητα για όσους μετακινούνται καθημερινά. Ο κύριος αποθηκευτικός χώρος σε αυτό το μοντέρνο τσαντάκι ώμου διαθέτει θήκη για tablet με μαλακή επένδυση, για την ασφαλή αποθήκευση και οργάνωση των μικρών τεχνολογικών συσκευών σου. Ανακλαστικές λεπτομέρειες προσδίδουν εντυπωσιακό φινίρισμα.
- Εμφανιζόμενο χρώμα: Μαύρο/Μαύρο/Reflect Silver
- Στυλ: IQ1285-010
Nike Commute
Η μόδα συναντά τη λειτουργικότητα για όσους μετακινούνται καθημερινά. Ο κύριος αποθηκευτικός χώρος σε αυτό το μοντέρνο τσαντάκι ώμου διαθέτει θήκη για tablet με μαλακή επένδυση, για την ασφαλή αποθήκευση και οργάνωση των μικρών τεχνολογικών συσκευών σου. Ανακλαστικές λεπτομέρειες προσδίδουν εντυπωσιακό φινίρισμα.
Πλεονεκτήματα
- Χάρη στο πολυμορφικό λουράκι ώμου, μπορείς να φοράς την τσάντα στη δεξιά ή την αριστερή πλευρά.
- Φάσα με επένδυση στην πλάτη και στο λουράκι ώμου για μεγαλύτερη άνεση.
- Οι εξωτερικοί κρίκοι εξασφαλίζουν εύκολο κρέμασμα και άνεση στο κράτημα.
- Η αποσπώμενη μίνι τσάντα σού επιτρέπει να διατηρείς τα μικρά αντικείμενα οργανωμένα.
Λεπτομέρειες προϊόντος
- 23 cm (Π) x 38 cm (Υ) x 8 cm (Β)
- Σώμα: 100% νάιλον. Υλικό επένδυσης: 100% πολυέστερ. Τσαντάκι για κέρματα: 59% νάιλον / 41% πολυέστερ. Υλικό επένδυσης: 100% πολυέστερ.
- Επιφανειακό καθάρισμα
- Εισαγόμενο προϊόν
- Δεν προορίζεται για χρήση ως μέσο ατομικής προστασίας (ΜΑΠ)
- Εμφανιζόμενο χρώμα: Μαύρο/Μαύρο/Reflect Silver
- Στυλ: IQ1285-010
Αποστολή και επιστροφές
Κόστος κανονικής παράδοσης 5 € για παραγγελίες κάτω από 99 € για μη μέλη Nike και κάτω από 50 € για μέλη Nike.
Δωρεάν επιστροφές εντός 30 ημερών, ισχύουν ορισμένες εξαιρέσεις.
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Nike Commute