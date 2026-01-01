Τσάντα χιαστί Nike Heritage Αγγλία 2026/27

Τσάντα χιαστί Heritage Αγγλία 2026/27

29,99 €

Η τσάντα χιαστί Nike Heritage είναι μια εναλλακτική επιλογή αντί για το κλασικό τσαντάκι μέσης και αποτελεί έναν πρακτικό τρόπο αποθήκευσης με ελεύθερα χέρια και σχεδίαση που φοριέται στο στήθος. Χάρη στο σχέδιο με λογότυπο Futura και στο ρυθμιζόμενο λουράκι που ρυθμίζεται εύκολα, αποτελεί μια έξυπνη επιλογή για καθημερινή χρήση. Η κύρια τσέπη αποθήκευσης και οι τσέπες για αξεσουάρ εξασφαλίζουν την οργάνωση του εξοπλισμού σου. Αυτό το προϊόν είναι φτιαγμένο από τουλάχιστον 65% ανακυκλωμένο πολυέστερ.

Πλεονεκτήματα Κύρια τσέπη με φερμουάρ για οργάνωση και ασφαλή αποθήκευση μεγαλύτερων αντικειμένων. Τσέπη με φερμουάρ για αξεσουάρ που αποτελεί μια ασφαλή επιλογή αποθήκευσης μικροαντικειμένων.