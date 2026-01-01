Τσάντα χιαστί Nike Heritage Αγγλία 2026/27

Τσάντα χιαστί Heritage Αγγλία 2026/27
Τσάντα χιαστί Nike Heritage
Η τσάντα χιαστί Nike Heritage είναι μια εναλλακτική επιλογή αντί για το κλασικό τσαντάκι μέσης και αποτελεί έναν πρακτικό τρόπο αποθήκευσης με ελεύθερα χέρια και σχεδίαση που φοριέται στο στήθος. Χάρη στο σχέδιο με λογότυπο Futura και στο ρυθμιζόμενο λουράκι που ρυθμίζεται εύκολα, αποτελεί μια έξυπνη επιλογή για καθημερινή χρήση. Η κύρια τσέπη αποθήκευσης και οι τσέπες για αξεσουάρ εξασφαλίζουν την οργάνωση του εξοπλισμού σου. Αυτό το προϊόν είναι φτιαγμένο από τουλάχιστον 65% ανακυκλωμένο πολυέστερ.
- Εμφανιζόμενο χρώμα: Obsidian/Λευκό
- Στυλ: IQ6787-451
Τσάντα χιαστί Heritage Αγγλία 2026/27
Η τσάντα χιαστί Nike Heritage είναι μια εναλλακτική επιλογή αντί για το κλασικό τσαντάκι μέσης και αποτελεί έναν πρακτικό τρόπο αποθήκευσης με ελεύθερα χέρια και σχεδίαση που φοριέται στο στήθος. Χάρη στο σχέδιο με λογότυπο Futura και στο ρυθμιζόμενο λουράκι που ρυθμίζεται εύκολα, αποτελεί μια έξυπνη επιλογή για καθημερινή χρήση. Η κύρια τσέπη αποθήκευσης και οι τσέπες για αξεσουάρ εξασφαλίζουν την οργάνωση του εξοπλισμού σου. Αυτό το προϊόν είναι φτιαγμένο από τουλάχιστον 65% ανακυκλωμένο πολυέστερ.
Πλεονεκτήματα
Κύρια τσέπη με φερμουάρ για οργάνωση και ασφαλή αποθήκευση μεγαλύτερων αντικειμένων. Τσέπη με φερμουάρ για αξεσουάρ που αποτελεί μια ασφαλή επιλογή αποθήκευσης μικροαντικειμένων.
Λεπτομέρειες προϊόντος
- Ρυθμιζόμενο λουράκι για εξατομικευμένη εφαρμογή.
- 100% πολυέστερ
- Πλύσιμο στο χέρι
- Εμφανιζόμενο χρώμα: Obsidian/Λευκό
- Στυλ: IQ6787-451
Αποστολή και επιστροφές
Κόστος κανονικής παράδοσης 5 € για παραγγελίες κάτω από 99 € για μη μέλη Nike και κάτω από 50 € για μέλη Nike.
Δωρεάν επιστροφές εντός 30 ημερών, ισχύουν ορισμένες εξαιρέσεις.
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Τσάντα χιαστί Heritage Αγγλία 2026/27