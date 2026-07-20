Τσάντα προπόνησης Nike Brasilia (Small, 40 L)

Perfect!
DreaGood
Ordered this for my son and he loves it! It’s spacious and do far holding up good!!
Ανακυκλωμένα υλικά
Αυτή η τσάντα επιτρέπει τη μεταφορά όλων των αντικειμένων σου για κάθε προπόνηση και δραστηριότητα της καθημερινότητάς σου. Διαθέτει άφθονο χώρο χάρη στις πολλές τσέπες μέσα και έξω για όλο τον εξοπλισμό σου (στις οποίες περιλαμβάνεται και μια αεριζόμενη πλαϊνή τσέπη για τα λερωμένα είδη μετά την προπόνηση), ώστε να μπορείς να τοποθετείς εύκολα τα πράγματά σου για να ξεκινήσεις την προσπάθεια.
Nike Brasilia
Αυτή η τσάντα επιτρέπει τη μεταφορά όλων των αντικειμένων σου για κάθε προπόνηση και δραστηριότητα της καθημερινότητάς σου. Διαθέτει άφθονο χώρο χάρη στις πολλές τσέπες μέσα και έξω για όλο τον εξοπλισμό σου (στις οποίες περιλαμβάνεται και μια αεριζόμενη πλαϊνή τσέπη για τα λερωμένα είδη μετά την προπόνηση), ώστε να μπορείς να τοποθετείς εύκολα τα πράγματά σου για να ξεκινήσεις την προσπάθεια.
Κόστος κανονικής παράδοσης 5 € για παραγγελίες κάτω από 99 € για μη μέλη Nike και κάτω από 50 € για μέλη Nike.
Δωρεάν επιστροφές εντός 30 ημερών, ισχύουν ορισμένες εξαιρέσεις.
5 αστέρια
Perfect!
DreaGood
Ordered this for my son and he loves it! It’s spacious and do far holding up good!!
Nike Brasilia