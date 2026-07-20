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Τσάντα προπόνησης Nike Brasilia (Small, 40 L) - Μαύρο/Μαύρο/Λευκό

Ανακυκλωμένα υλικά

Nike Brasilia

Τσάντα προπόνησης (Small, 40 L)

39,99 €
Μαύρο/Μαύρο/Λευκό
Light Bone/Μαύρο/Μαύρο
Indigo Storm/Μαύρο/Reflect Silver
Tough Red/Μαύρο/Reflect Silver
ΕΝΑ ΜΕΓΕΘΟΣ

Αυτή η τσάντα επιτρέπει τη μεταφορά όλων των αντικειμένων σου για κάθε προπόνηση και δραστηριότητα της καθημερινότητάς σου. Διαθέτει άφθονο χώρο χάρη στις πολλές τσέπες μέσα και έξω για όλο τον εξοπλισμό σου (στις οποίες περιλαμβάνεται και μια αεριζόμενη πλαϊνή τσέπη για τα λερωμένα είδη μετά την προπόνηση), ώστε να μπορείς να τοποθετείς εύκολα τα πράγματά σου για να ξεκινήσεις την προσπάθεια.


  • Εμφανιζόμενο χρώμα: Μαύρο/Μαύρο/Λευκό
  • Στυλ: IB4394-010

Nike Brasilia

39,99 €

Αυτή η τσάντα επιτρέπει τη μεταφορά όλων των αντικειμένων σου για κάθε προπόνηση και δραστηριότητα της καθημερινότητάς σου. Διαθέτει άφθονο χώρο χάρη στις πολλές τσέπες μέσα και έξω για όλο τον εξοπλισμό σου (στις οποίες περιλαμβάνεται και μια αεριζόμενη πλαϊνή τσέπη για τα λερωμένα είδη μετά την προπόνηση), ώστε να μπορείς να τοποθετείς εύκολα τα πράγματά σου για να ξεκινήσεις την προσπάθεια.

Πλεονεκτήματα

  • Έχει ρυθμιζόμενο λουράκι ώμου και διπλά χερούλια που προσφέρουν άνετες επιλογές μεταφοράς.
  • Ελαστική πλαϊνή τσέπη από διχτυωτό υλικό για παγούρι νερού.
  • Η αεριζόμενη πλαϊνή τσέπη επιτρέπει την κυκλοφορία του αέρα για τον εξοπλισμό σου.

Λεπτομέρειες προϊόντος

  • 51 cm (Μ) x 28 cm (Π) x 28 cm (Υ)
  • 40 L
  • 100% πολυέστερ
  • Επιφανειακό καθάρισμα
  • Εισαγόμενο προϊόν
  • Εμφανιζόμενο χρώμα: Μαύρο/Μαύρο/Λευκό
  • Στυλ: IB4394-010

Αποστολή και επιστροφές

Κόστος κανονικής παράδοσης 5 € για παραγγελίες κάτω από 99 € για μη μέλη Nike και κάτω από 50 € για μέλη Nike.

Δωρεάν επιστροφές εντός 30 ημερών, ισχύουν ορισμένες εξαιρέσεις.

Κριτικές (1)

5 αστέρια

  • Perfect!

    DreaGood

    Ordered this for my son and he loves it! It’s spacious and do far holding up good!!

Τσάντα προπόνησης Nike Brasilia (Small, 40 L)

Nike Brasilia

39,99 €

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