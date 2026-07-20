Τσάντα προπόνησης Nike Brasilia (Small, 40 L)

Αυτή η τσάντα επιτρέπει τη μεταφορά όλων των αντικειμένων σου για κάθε προπόνηση και δραστηριότητα της καθημερινότητάς σου. Διαθέτει άφθονο χώρο χάρη στις πολλές τσέπες μέσα και έξω για όλο τον εξοπλισμό σου (στις οποίες περιλαμβάνεται και μια αεριζόμενη πλαϊνή τσέπη για τα λερωμένα είδη μετά την προπόνηση), ώστε να μπορείς να τοποθετείς εύκολα τα πράγματά σου για να ξεκινήσεις την προσπάθεια.

Εμφανιζόμενο χρώμα: Μαύρο/Μαύρο/Λευκό

Στυλ: IB4394-010