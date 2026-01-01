Τσάντα προπόνησης Nike Brasilia (Extra Small, 24 L)

Ανακυκλωμένα υλικά
Nike Brasilia
Τσάντα προπόνησης (Extra Small, 24 L)
Μην σε ξεγελά το εξαιρετικά μικρό μέγεθος. Αυτή η τσάντα δεν αστειεύεται. Η κύρια θήκη έχει άφθονο χώρο για τα ρούχα και τα παπούτσια της προπόνησης, ενώ οι τσέπες με φερμουάρ μπροστά και στο πλάι είναι ό,τι πρέπει για να διατηρείς τον εξοπλισμό σου οργανωμένο.
- Εμφανιζόμενο χρώμα: Μαύρο/Μαύρο/Λευκό
- Στυλ: IB4398-010
Nike Brasilia
Μην σε ξεγελά το εξαιρετικά μικρό μέγεθος. Αυτή η τσάντα δεν αστειεύεται. Η κύρια θήκη έχει άφθονο χώρο για τα ρούχα και τα παπούτσια της προπόνησης, ενώ οι τσέπες με φερμουάρ μπροστά και στο πλάι είναι ό,τι πρέπει για να διατηρείς τον εξοπλισμό σου οργανωμένο.
Πλεονεκτήματα
- Έχει ρυθμιζόμενο λουράκι ώμου και διπλά χερούλια που προσφέρουν άνετες επιλογές μεταφοράς.
- Στις πλαϊνές τσέπες υπάρχει χώρος για παγούρι νερού ή άλλα απαραίτητα μικροαντικείμενα.
- Έχει εσωτερική τσέπη με φερμουάρ για αποθήκευση πολύτιμων αντικειμένων.
Λεπτομέρειες προϊόντος
- 38 cm (Μ) x 25 cm (Π) x 25 cm (Υ)
- 24 L
- 100% πολυέστερ
- Επιφανειακό καθάρισμα
- Εισαγόμενο προϊόν
- Εμφανιζόμενο χρώμα: Μαύρο/Μαύρο/Λευκό
- Στυλ: IB4398-010
Αποστολή και επιστροφές
Κόστος κανονικής παράδοσης 5 € για παραγγελίες κάτω από 99 € για μη μέλη Nike και κάτω από 50 € για μέλη Nike.
Δωρεάν επιστροφές εντός 30 ημερών, ισχύουν ορισμένες εξαιρέσεις.
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Nike Brasilia