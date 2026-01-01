Τσάντα προπόνησης Nike Brasilia (Extra Small, 24 L)

Μην σε ξεγελά το εξαιρετικά μικρό μέγεθος. Αυτή η τσάντα δεν αστειεύεται. Η κύρια θήκη έχει άφθονο χώρο για τα ρούχα και τα παπούτσια της προπόνησης, ενώ οι τσέπες με φερμουάρ μπροστά και στο πλάι είναι ό,τι πρέπει για να διατηρείς τον εξοπλισμό σου οργανωμένο.

Εμφανιζόμενο χρώμα: Μαύρο/Μαύρο/Λευκό

Στυλ: IB4398-010