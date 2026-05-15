Τσάντα προπόνησης Nike Brasilia (μέγεθος S, 41 L)

Super sac
LamyaeB910293386
Très beau sac comme dans la description
Ανακυκλωμένα υλικά
Αυτή η τσάντα προπόνησης θα γίνει σίγουρα η αγαπημένη σου επιλογή την επόμενη φορά που θα πας στο γυμναστήριο. Όχι μόνο λόγω της αεριζόμενης πλαϊνής θήκης για παπούτσια ή άλλα λερωμένα αντικείμενα, αλλά και για την ευρύχωρη κύρια θήκη και τις τσέπες οργάνωσης με φερμουάρ εσωτερικά και εξωτερικά μπροστά.
Nike Brasilia
Αυτή η τσάντα προπόνησης θα γίνει σίγουρα η αγαπημένη σου επιλογή την επόμενη φορά που θα πας στο γυμναστήριο. Όχι μόνο λόγω της αεριζόμενης πλαϊνής θήκης για παπούτσια ή άλλα λερωμένα αντικείμενα, αλλά και για την ευρύχωρη κύρια θήκη και τις τσέπες οργάνωσης με φερμουάρ εσωτερικά και εξωτερικά μπροστά.
Κόστος κανονικής παράδοσης 5 € για παραγγελίες κάτω από 99 € για μη μέλη Nike και κάτω από 50 € για μέλη Nike.
Δωρεάν επιστροφές εντός 30 ημερών, ισχύουν ορισμένες εξαιρέσεις.
5 αστέρια
Super sac
LamyaeB910293386
Très beau sac comme dans la description
Nike Brasilia