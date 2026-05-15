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Τσάντα προπόνησης Nike Brasilia (μέγεθος S, 41 L) - Chalk/Μαύρο/Λευκό

Ανακυκλωμένα υλικά

Nike Brasilia

Τσάντα γυμναστηρίου (μέγεθος S, 41 L)

42,99 €
ΕΝΑ ΜΕΓΕΘΟΣ

Αυτή η τσάντα προπόνησης θα γίνει σίγουρα η αγαπημένη σου επιλογή την επόμενη φορά που θα πας στο γυμναστήριο. Όχι μόνο λόγω της αεριζόμενης πλαϊνής θήκης για παπούτσια ή άλλα λερωμένα αντικείμενα, αλλά και για την ευρύχωρη κύρια θήκη και τις τσέπες οργάνωσης με φερμουάρ εσωτερικά και εξωτερικά μπροστά.


  • Εμφανιζόμενο χρώμα: Chalk/Μαύρο/Λευκό
  • Στυλ: IH7970-103

Nike Brasilia

42,99 €

Αυτή η τσάντα προπόνησης θα γίνει σίγουρα η αγαπημένη σου επιλογή την επόμενη φορά που θα πας στο γυμναστήριο. Όχι μόνο λόγω της αεριζόμενης πλαϊνής θήκης για παπούτσια ή άλλα λερωμένα αντικείμενα, αλλά και για την ευρύχωρη κύρια θήκη και τις τσέπες οργάνωσης με φερμουάρ εσωτερικά και εξωτερικά μπροστά.

Πλεονεκτήματα

  • Το κάτω μέρος με επικάλυψη είναι ό,τι πρέπει για τις εντατικές προπονήσεις σου, καθώς είναι ανθεκτικό σε χτυπήματα, γρατσουνιές και διαρροές.
  • Το ρυθμιζόμενο λουράκι ώμου και τα διπλά χερούλια προσφέρουν άνετες επιλογές μεταφοράς.
  • Στις πλαϊνές τσέπες υπάρχει χώρος για παγούρι νερού ή άλλα απαραίτητα μικροαντικείμενα.

Λεπτομέρειες προϊόντος

  • 51 cm (Μ) x 28 cm (Π) x 28 cm (Υ)
  • Σώμα / υλικό επένδυσης: 100% πολυέστερ
  • Επιφανειακό καθάρισμα
  • Εισαγόμενο προϊόν
  • Εμφανιζόμενο χρώμα: Chalk/Μαύρο/Λευκό
  • Στυλ: IH7970-103

Αποστολή και επιστροφές

Κόστος κανονικής παράδοσης 5 € για παραγγελίες κάτω από 99 € για μη μέλη Nike και κάτω από 50 € για μέλη Nike.

Δωρεάν επιστροφές εντός 30 ημερών, ισχύουν ορισμένες εξαιρέσεις.

Κριτικές (1)

5 αστέρια

  • Super sac

    LamyaeB910293386

    Très beau sac comme dans la description

Τσάντα προπόνησης Nike Brasilia (μέγεθος S, 41 L)

Nike Brasilia

42,99 €

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