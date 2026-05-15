Τσάντα προπόνησης Nike Brasilia (μέγεθος S, 41 L)

Αυτή η τσάντα προπόνησης θα γίνει σίγουρα η αγαπημένη σου επιλογή την επόμενη φορά που θα πας στο γυμναστήριο. Όχι μόνο λόγω της αεριζόμενης πλαϊνής θήκης για παπούτσια ή άλλα λερωμένα αντικείμενα, αλλά και για την ευρύχωρη κύρια θήκη και τις τσέπες οργάνωσης με φερμουάρ εσωτερικά και εξωτερικά μπροστά.

Εμφανιζόμενο χρώμα: Chalk/Μαύρο/Λευκό

Στυλ: IH7970-103