Τσάντα προπόνησης Jordan Element (48,5 L)

Πηγαίνεις στο γυμναστήριο, στη δουλειά ή σε μια διήμερη εκδρομή; Νιώσε άνετα με αυτήν την τσάντα προπόνησης. Τοποθέτησε μικρά τιμαλφή, όπως κοσμήματα, το τηλέφωνό σου ή το διαβατήριό σου, σε μία από τις κρυφές τσέπες με βελούδινη επένδυση στο μπροστινό μέρος. Οι λαβές και το αφαιρούμενο λουράκι προσφέρουν ευέλικτες επιλογές μεταφοράς και εφαρμογής.

Εμφανιζόμενο χρώμα: Μαύρο/Gym Red

Στυλ: IU9040-010