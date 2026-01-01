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Τσάντα προπόνησης Jordan Element (48,5 L) - Μαύρο/Gym Red

Jordan

Τσάντα προπόνησης Element (48,5 L)

49,99 €
ΕΝΑ ΜΕΓΕΘΟΣ

Πηγαίνεις στο γυμναστήριο, στη δουλειά ή σε μια διήμερη εκδρομή; Νιώσε άνετα με αυτήν την τσάντα προπόνησης. Τοποθέτησε μικρά τιμαλφή, όπως κοσμήματα, το τηλέφωνό σου ή το διαβατήριό σου, σε μία από τις κρυφές τσέπες με βελούδινη επένδυση στο μπροστινό μέρος. Οι λαβές και το αφαιρούμενο λουράκι προσφέρουν ευέλικτες επιλογές μεταφοράς και εφαρμογής.


  • Εμφανιζόμενο χρώμα: Μαύρο/Gym Red
  • Στυλ: IU9040-010

Jordan

49,99 €

Πηγαίνεις στο γυμναστήριο, στη δουλειά ή σε μια διήμερη εκδρομή; Νιώσε άνετα με αυτήν την τσάντα προπόνησης. Τοποθέτησε μικρά τιμαλφή, όπως κοσμήματα, το τηλέφωνό σου ή το διαβατήριό σου, σε μία από τις κρυφές τσέπες με βελούδινη επένδυση στο μπροστινό μέρος. Οι λαβές και το αφαιρούμενο λουράκι προσφέρουν ευέλικτες επιλογές μεταφοράς και εφαρμογής.

Λεπτομέρειες προϊόντος

  • 26 cm (Υ) x 55 cm (Μ) x 33 cm (Β). Μήκος λουριού: 130 cm (μεγαλύτερο), 81 cm (μικρότερο)
  • 100% πολυέστερ
  • Πλύσιμο στο χέρι
  • Εισαγόμενο προϊόν
  • Εμφανιζόμενο χρώμα: Μαύρο/Gym Red
  • Στυλ: IU9040-010

Αποστολή και επιστροφές

Κόστος κανονικής παράδοσης 5 € για παραγγελίες κάτω από 99 € για μη μέλη Nike και κάτω από 50 € για μέλη Nike.

Δωρεάν επιστροφές εντός 30 ημερών, ισχύουν ορισμένες εξαιρέσεις.

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    Τσάντα προπόνησης Jordan Element (48,5 L)

    Jordan

    49,99 €

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