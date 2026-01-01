Τσάντα προπόνησης Jordan Element (48,5 L)

Jordan
Τσάντα προπόνησης Element (48,5 L)
Πηγαίνεις στο γυμναστήριο, στη δουλειά ή σε μια διήμερη εκδρομή; Νιώσε άνετα με αυτήν την τσάντα προπόνησης. Τοποθέτησε μικρά τιμαλφή, όπως κοσμήματα, το τηλέφωνό σου ή το διαβατήριό σου, σε μία από τις κρυφές τσέπες με βελούδινη επένδυση στο μπροστινό μέρος. Οι λαβές και το αφαιρούμενο λουράκι προσφέρουν ευέλικτες επιλογές μεταφοράς και εφαρμογής.
- Εμφανιζόμενο χρώμα: Μαύρο/Gym Red
- Στυλ: IU9040-010
Jordan
Πηγαίνεις στο γυμναστήριο, στη δουλειά ή σε μια διήμερη εκδρομή; Νιώσε άνετα με αυτήν την τσάντα προπόνησης. Τοποθέτησε μικρά τιμαλφή, όπως κοσμήματα, το τηλέφωνό σου ή το διαβατήριό σου, σε μία από τις κρυφές τσέπες με βελούδινη επένδυση στο μπροστινό μέρος. Οι λαβές και το αφαιρούμενο λουράκι προσφέρουν ευέλικτες επιλογές μεταφοράς και εφαρμογής.
Λεπτομέρειες προϊόντος
- 26 cm (Υ) x 55 cm (Μ) x 33 cm (Β). Μήκος λουριού: 130 cm (μεγαλύτερο), 81 cm (μικρότερο)
- 100% πολυέστερ
- Πλύσιμο στο χέρι
- Εισαγόμενο προϊόν
- Εμφανιζόμενο χρώμα: Μαύρο/Gym Red
- Στυλ: IU9040-010
Αποστολή και επιστροφές
Κόστος κανονικής παράδοσης 5 € για παραγγελίες κάτω από 99 € για μη μέλη Nike και κάτω από 50 € για μέλη Nike.
Δωρεάν επιστροφές εντός 30 ημερών, ισχύουν ορισμένες εξαιρέσεις.
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Jordan