Τσάντα προπόνησης Jordan Element (48,5 L)

Jordan
Τσάντα προπόνησης Element (48,5 L)
Πηγαίνεις στο γυμναστήριο, στη δουλειά ή σε μια διήμερη εκδρομή; Νιώσε άνετα με αυτή την τσάντα προπόνησης. Η ευρύχωρη κύρια θήκη περιλαμβάνει θήκη για φορητό υπολογιστή, μπορείς να αποθηκεύσεις το παγούρι σου στην ειδική τσέπη στη δεξιά πλευρά και να βάλεις μια αλλαξιά παπούτσια στον αεριζόμενο χώρο παπουτσιών στην αριστερή πλευρά. Τοποθέτησε μικρά τιμαλφή, όπως κοσμήματα, το τηλέφωνό σου ή το διαβατήριό σου, σε μία από τις κρυφές τσέπες με βελούδινη επένδυση στο μπροστινό μέρος. Οι λαβές και το αφαιρούμενο λουράκι προσφέρουν ευέλικτες επιλογές μεταφοράς και εφαρμογής.
- Εμφανιζόμενο χρώμα: Μαύρο
- Στυλ: IR8395-010
Jordan
Πηγαίνεις στο γυμναστήριο, στη δουλειά ή σε μια διήμερη εκδρομή; Νιώσε άνετα με αυτή την τσάντα προπόνησης. Η ευρύχωρη κύρια θήκη περιλαμβάνει θήκη για φορητό υπολογιστή, μπορείς να αποθηκεύσεις το παγούρι σου στην ειδική τσέπη στη δεξιά πλευρά και να βάλεις μια αλλαξιά παπούτσια στον αεριζόμενο χώρο παπουτσιών στην αριστερή πλευρά. Τοποθέτησε μικρά τιμαλφή, όπως κοσμήματα, το τηλέφωνό σου ή το διαβατήριό σου, σε μία από τις κρυφές τσέπες με βελούδινη επένδυση στο μπροστινό μέρος. Οι λαβές και το αφαιρούμενο λουράκι προσφέρουν ευέλικτες επιλογές μεταφοράς και εφαρμογής.
Λεπτομέρειες προϊόντος
- 26 cm (Υ) x 55 cm (Μ) x 33 cm (Β). Μήκος λουριού: 130 cm (μεγαλύτερο), 81 cm (μικρότερο)
- 100% πολυέστερ
- Επιφανειακό καθάρισμα
- Εισαγόμενο προϊόν
- Εμφανιζόμενο χρώμα: Μαύρο
- Στυλ: IR8395-010
Αποστολή και επιστροφές
Κόστος κανονικής παράδοσης 5 € για παραγγελίες κάτω από 99 € για μη μέλη Nike και κάτω από 50 € για μέλη Nike.
Δωρεάν επιστροφές εντός 30 ημερών, ισχύουν ορισμένες εξαιρέσεις.
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Jordan