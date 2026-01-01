Τσάντα προπόνησης Jordan Element (48,5 L)

Πηγαίνεις στο γυμναστήριο, στη δουλειά ή σε μια διήμερη εκδρομή; Νιώσε άνετα με αυτή την τσάντα προπόνησης. Η ευρύχωρη κύρια θήκη περιλαμβάνει θήκη για φορητό υπολογιστή, μπορείς να αποθηκεύσεις το παγούρι σου στην ειδική τσέπη στη δεξιά πλευρά και να βάλεις μια αλλαξιά παπούτσια στον αεριζόμενο χώρο παπουτσιών στην αριστερή πλευρά. Τοποθέτησε μικρά τιμαλφή, όπως κοσμήματα, το τηλέφωνό σου ή το διαβατήριό σου, σε μία από τις κρυφές τσέπες με βελούδινη επένδυση στο μπροστινό μέρος. Οι λαβές και το αφαιρούμενο λουράκι προσφέρουν ευέλικτες επιλογές μεταφοράς και εφαρμογής.

Εμφανιζόμενο χρώμα: Μαύρο

Στυλ: IR8395-010