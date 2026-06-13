 
εικόνα 1 από 7
Τσάντα προπόνησης Jordan με διάτρητο μοτίβο (40 L) - Μαύρο

Jordan

Τσάντα προπόνησης με διάτρητο μοτίβο (40L)

159,99 €
ΕΝΑ ΜΕΓΕΘΟΣ

Μετάφερε τα πράγματά σου σαν επαγγελματίας παίκτης, αναβαθμίζοντας παράλληλα την εμφάνισή σου με αυτήν την κομψή τσάντα προπόνησης, η οποία είναι κατασκευασμένη από συνθετικό δέρμα που είναι ενισχυμένο για ανθεκτικότητα και διαθέτει κέντημα με το λογότυπο. Η κύρια θήκη είναι αρκετά ευρύχωρη για τον εξοπλισμό του γυμναστηρίου, τα καθημερινά σου αντικείμενα ή μια διήμερη εκδρομή. Η εσωτερική τσέπη σε βοηθά να μεταφέρεις με ασφάλεια μικρότερα αντικείμενα που θέλεις να βρίσκεις γρήγορα και εύκολα, ενώ το ρυθμιζόμενο λουράκι είναι αφαιρούμενο για ευέλικτη μεταφορά.


  • Εμφανιζόμενο χρώμα: Μαύρο
  • Στυλ: IV0367-010

Jordan

159,99 €

Μετάφερε τα πράγματά σου σαν επαγγελματίας παίκτης, αναβαθμίζοντας παράλληλα την εμφάνισή σου με αυτήν την κομψή τσάντα προπόνησης, η οποία είναι κατασκευασμένη από συνθετικό δέρμα που είναι ενισχυμένο για ανθεκτικότητα και διαθέτει κέντημα με το λογότυπο. Η κύρια θήκη είναι αρκετά ευρύχωρη για τον εξοπλισμό του γυμναστηρίου, τα καθημερινά σου αντικείμενα ή μια διήμερη εκδρομή. Η εσωτερική τσέπη σε βοηθά να μεταφέρεις με ασφάλεια μικρότερα αντικείμενα που θέλεις να βρίσκεις γρήγορα και εύκολα, ενώ το ρυθμιζόμενο λουράκι είναι αφαιρούμενο για ευέλικτη μεταφορά.

Λεπτομέρειες προϊόντος

  • 30 cm (Υ) x 55 cm (Μ) x 24 cm (Β). Μήκος λαβής: 18 cm. Μήκος λουριού: 130 cm (μεγαλύτερο), 81 cm (μικρότερο)
  • Κυρίως σώμα / Λαβές: 100% πολυουρεθάνη. Υλικό επένδυσης / λουράκι: 100% πολυέστερ
  • Επιφανειακό καθάρισμα
  • Εισαγόμενο προϊόν
  • Εμφανιζόμενο χρώμα: Μαύρο
  • Στυλ: IV0367-010

Αποστολή και επιστροφές

Κόστος κανονικής παράδοσης 5 € για παραγγελίες κάτω από 99 € για μη μέλη Nike και κάτω από 50 € για μέλη Nike.

Δωρεάν επιστροφές εντός 30 ημερών, ισχύουν ορισμένες εξαιρέσεις.

Κριτικές (1)

4 αστέρια

  • Nice bag, not complete

    Wailam

    Nice bag. Unfortunately the Jumpman basketball keychain wasn't attached on mines. A little disappointing, the details matter.

Τσάντα προπόνησης Jordan με διάτρητο μοτίβο (40 L)

Jordan

159,99 €

Ολοκλήρωσε το look