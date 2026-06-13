Τσάντα προπόνησης Jordan με διάτρητο μοτίβο (40 L)

Nice bag, not complete
Wailam
Nice bag. Unfortunately the Jumpman basketball keychain wasn't attached on mines. A little disappointing, the details matter.
Μετάφερε τα πράγματά σου σαν επαγγελματίας παίκτης, αναβαθμίζοντας παράλληλα την εμφάνισή σου με αυτήν την κομψή τσάντα προπόνησης, η οποία είναι κατασκευασμένη από συνθετικό δέρμα που είναι ενισχυμένο για ανθεκτικότητα και διαθέτει κέντημα με το λογότυπο. Η κύρια θήκη είναι αρκετά ευρύχωρη για τον εξοπλισμό του γυμναστηρίου, τα καθημερινά σου αντικείμενα ή μια διήμερη εκδρομή. Η εσωτερική τσέπη σε βοηθά να μεταφέρεις με ασφάλεια μικρότερα αντικείμενα που θέλεις να βρίσκεις γρήγορα και εύκολα, ενώ το ρυθμιζόμενο λουράκι είναι αφαιρούμενο για ευέλικτη μεταφορά.
Jordan
Μετάφερε τα πράγματά σου σαν επαγγελματίας παίκτης, αναβαθμίζοντας παράλληλα την εμφάνισή σου με αυτήν την κομψή τσάντα προπόνησης, η οποία είναι κατασκευασμένη από συνθετικό δέρμα που είναι ενισχυμένο για ανθεκτικότητα και διαθέτει κέντημα με το λογότυπο. Η κύρια θήκη είναι αρκετά ευρύχωρη για τον εξοπλισμό του γυμναστηρίου, τα καθημερινά σου αντικείμενα ή μια διήμερη εκδρομή. Η εσωτερική τσέπη σε βοηθά να μεταφέρεις με ασφάλεια μικρότερα αντικείμενα που θέλεις να βρίσκεις γρήγορα και εύκολα, ενώ το ρυθμιζόμενο λουράκι είναι αφαιρούμενο για ευέλικτη μεταφορά.
Κόστος κανονικής παράδοσης 5 € για παραγγελίες κάτω από 99 € για μη μέλη Nike και κάτω από 50 € για μέλη Nike.
Δωρεάν επιστροφές εντός 30 ημερών, ισχύουν ορισμένες εξαιρέσεις.
4 αστέρια
Nice bag, not complete
Wailam
Nice bag. Unfortunately the Jumpman basketball keychain wasn't attached on mines. A little disappointing, the details matter.
Jordan