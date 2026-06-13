Τσάντα προπόνησης Jordan με διάτρητο μοτίβο (40 L)

Μετάφερε τα πράγματά σου σαν επαγγελματίας παίκτης, αναβαθμίζοντας παράλληλα την εμφάνισή σου με αυτήν την κομψή τσάντα προπόνησης, η οποία είναι κατασκευασμένη από συνθετικό δέρμα που είναι ενισχυμένο για ανθεκτικότητα και διαθέτει κέντημα με το λογότυπο. Η κύρια θήκη είναι αρκετά ευρύχωρη για τον εξοπλισμό του γυμναστηρίου, τα καθημερινά σου αντικείμενα ή μια διήμερη εκδρομή. Η εσωτερική τσέπη σε βοηθά να μεταφέρεις με ασφάλεια μικρότερα αντικείμενα που θέλεις να βρίσκεις γρήγορα και εύκολα, ενώ το ρυθμιζόμενο λουράκι είναι αφαιρούμενο για ευέλικτη μεταφορά.

Εμφανιζόμενο χρώμα: Μαύρο

Στυλ: IV0367-010