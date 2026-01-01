 
εικόνα 1 από 10
Τσάντα προπόνησης για ποδόσφαιρο Nike Academy (μέγεθος S, 40 L) - Μαύρο/Μαύρο/Λευκό

Nike Academy

Τσάντα προπόνησης για ποδόσφαιρο (μέγεθος S, 40 L)

37,99 €
Μαύρο/Μαύρο/Λευκό
Midnight Navy/Μαύρο/Λευκό
ΕΝΑ ΜΕΓΕΘΟΣ
Αυτό το προϊόν εξαιρείται από τις προσφορές και τις εκπτώσεις του ιστοτόπου.

Η τσάντα προπόνησης Nike Academy έχει ανθεκτική σχεδίαση και προσφέρει οργανωμένη αποθήκευση. Μια μεγάλη κύρια θήκη και ξεχωριστές πλαϊνές τσέπες προσφέρουν χώρο για την μπάλα, τα ποδοσφαιρικά παπούτσια και τα ρούχα σου, ενώ με τα πολλά λουράκια θα μπορείς να μεταφέρεις άνετα τον εξοπλισμό σου όταν μετακινείσαι.


  • Εμφανιζόμενο χρώμα: Μαύρο/Μαύρο/Λευκό
  • Στυλ: IO0919-010

Nike Academy

37,99 €

Η τσάντα προπόνησης Nike Academy έχει ανθεκτική σχεδίαση και προσφέρει οργανωμένη αποθήκευση. Μια μεγάλη κύρια θήκη και ξεχωριστές πλαϊνές τσέπες προσφέρουν χώρο για την μπάλα, τα ποδοσφαιρικά παπούτσια και τα ρούχα σου, ενώ με τα πολλά λουράκια θα μπορείς να μεταφέρεις άνετα τον εξοπλισμό σου όταν μετακινείσαι.

Πλεονεκτήματα

  • Η ανανεωμένη βάση με επικάλυψη προσφέρει προστασία από τη βροχή και μεγαλύτερη ανθεκτικότητα.
  • Το ρυθμιζόμενο λουράκι ώμου και τα διπλά χερούλια προσφέρουν άνετες επιλογές μεταφοράς.
  • Στις πλαϊνές τσέπες υπάρχει χώρος για παγούρι νερού ή άλλα απαραίτητα μικροαντικείμενα.

Λεπτομέρειες προϊόντος

  • Κύρια θήκη με διπλό φερμουάρ
  • 51 cm (Μ) x 28 cm (Π) x 28 cm (Υ)
  • Επιφανειακό καθάρισμα
  • Εισαγόμενο προϊόν
  • Εμφανιζόμενο χρώμα: Μαύρο/Μαύρο/Λευκό
  • Στυλ: IO0919-010

Αποστολή και επιστροφές

Κόστος κανονικής παράδοσης 5 € για παραγγελίες κάτω από 99 € για μη μέλη Nike και κάτω από 50 € για μέλη Nike.

Δωρεάν επιστροφές εντός 30 ημερών, ισχύουν ορισμένες εξαιρέσεις.

Κριτικές (0)

Καμία αξιολόγηση

Πες μας τη γνώμη σου. Αξιολόγησε πρώτος το προϊόν Nike Academy.

    Τσάντα προπόνησης για ποδόσφαιρο Nike Academy (μέγεθος S, 40 L)

    Nike Academy

    37,99 €