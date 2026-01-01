Τσάντα προπόνησης για ποδόσφαιρο Nike Academy (μέγεθος S, 40 L)

Η τσάντα προπόνησης Nike Academy έχει ανθεκτική σχεδίαση και προσφέρει οργανωμένη αποθήκευση. Μια μεγάλη κύρια θήκη και ξεχωριστές πλαϊνές τσέπες προσφέρουν χώρο για την μπάλα, τα ποδοσφαιρικά παπούτσια και τα ρούχα σου, ενώ με τα πολλά λουράκια θα μπορείς να μεταφέρεις άνετα τον εξοπλισμό σου όταν μετακινείσαι.

Εμφανιζόμενο χρώμα: Μαύρο/Μαύρο/Λευκό

Στυλ: IO0919-010