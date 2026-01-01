Τσάντα προπόνησης για ποδόσφαιρο Nike Academy (μέγεθος S, 40 L)

Nike Academy
Τσάντα προπόνησης για ποδόσφαιρο (μέγεθος S, 40 L)
Η τσάντα προπόνησης Nike Academy έχει ανθεκτική σχεδίαση και προσφέρει οργανωμένη αποθήκευση. Μια μεγάλη κύρια θήκη και ξεχωριστές πλαϊνές τσέπες προσφέρουν χώρο για την μπάλα, τα ποδοσφαιρικά παπούτσια και τα ρούχα σου, ενώ με τα πολλά λουράκια θα μπορείς να μεταφέρεις άνετα τον εξοπλισμό σου όταν μετακινείσαι.
- Εμφανιζόμενο χρώμα: Μαύρο/Μαύρο/Λευκό
- Στυλ: IO0919-010
Nike Academy
Η τσάντα προπόνησης Nike Academy έχει ανθεκτική σχεδίαση και προσφέρει οργανωμένη αποθήκευση. Μια μεγάλη κύρια θήκη και ξεχωριστές πλαϊνές τσέπες προσφέρουν χώρο για την μπάλα, τα ποδοσφαιρικά παπούτσια και τα ρούχα σου, ενώ με τα πολλά λουράκια θα μπορείς να μεταφέρεις άνετα τον εξοπλισμό σου όταν μετακινείσαι.
Πλεονεκτήματα
- Η ανανεωμένη βάση με επικάλυψη προσφέρει προστασία από τη βροχή και μεγαλύτερη ανθεκτικότητα.
- Το ρυθμιζόμενο λουράκι ώμου και τα διπλά χερούλια προσφέρουν άνετες επιλογές μεταφοράς.
- Στις πλαϊνές τσέπες υπάρχει χώρος για παγούρι νερού ή άλλα απαραίτητα μικροαντικείμενα.
Λεπτομέρειες προϊόντος
- Κύρια θήκη με διπλό φερμουάρ
- 51 cm (Μ) x 28 cm (Π) x 28 cm (Υ)
- Επιφανειακό καθάρισμα
- Εισαγόμενο προϊόν
- Εμφανιζόμενο χρώμα: Μαύρο/Μαύρο/Λευκό
- Στυλ: IO0919-010
Αποστολή και επιστροφές
Κόστος κανονικής παράδοσης 5 € για παραγγελίες κάτω από 99 € για μη μέλη Nike και κάτω από 50 € για μέλη Nike.
Δωρεάν επιστροφές εντός 30 ημερών, ισχύουν ορισμένες εξαιρέσεις.
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Nike Academy