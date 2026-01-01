Τσάντα με κορδόνι που σφίγγει Nike Brasilia (18 L)

Ανακυκλωμένα υλικά
Nike Brasilia
Τσάντα με κορδόνι που σφίγγει (18 L)
Χάρη στο ανοιχτό επάνω μέρος για μεγαλύτερα αντικείμενα, αλλά και στην μπροστινή τσέπη με φερμουάρ για γρήγορη πρόσβαση σε προσωπικά απαραίτητα είδη, η μεταφορά του εξοπλισμού σου γίνεται πιο εύκολη από ποτέ. Τοποθέτησε τον εξοπλισμό σου και έφυγες.
- Εμφανιζόμενο χρώμα: Μαύρο/Μαύρο/Λευκό
- Στυλ: IB4409-010
Nike Brasilia
Χάρη στο ανοιχτό επάνω μέρος για μεγαλύτερα αντικείμενα, αλλά και στην μπροστινή τσέπη με φερμουάρ για γρήγορη πρόσβαση σε προσωπικά απαραίτητα είδη, η μεταφορά του εξοπλισμού σου γίνεται πιο εύκολη από ποτέ. Τοποθέτησε τον εξοπλισμό σου και έφυγες.
Πλεονεκτήματα
- Τα λουράκια ώμου χρησιμεύουν και ως κορδόνι που σφίγγει για το κλείσιμο στο επάνω μέρος.
- Η ενισχυμένη βάση προστατεύει τον εξοπλισμό σου από χτυπήματα και γρατσουνιές.
Λεπτομέρειες προϊόντος
- 36 cm (Π) x 51 cm (Υ) x 5 cm (Β)
- Σώμα/επένδυση: 100% πολυέστερ
- Επιφανειακό καθάρισμα
- Εισαγόμενο προϊόν
- Εμφανιζόμενο χρώμα: Μαύρο/Μαύρο/Λευκό
- Στυλ: IB4409-010
Αποστολή και επιστροφές
Κόστος κανονικής παράδοσης 5 € για παραγγελίες κάτω από 99 € για μη μέλη Nike και κάτω από 50 € για μέλη Nike.
Δωρεάν επιστροφές εντός 30 ημερών, ισχύουν ορισμένες εξαιρέσεις.
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Nike Brasilia