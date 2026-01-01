Τσάντα με κορδόνι που σφίγγει Nike Brasilia (18 L)

Χάρη στο ανοιχτό επάνω μέρος για μεγαλύτερα αντικείμενα, αλλά και στην μπροστινή τσέπη με φερμουάρ για γρήγορη πρόσβαση σε προσωπικά απαραίτητα είδη, η μεταφορά του εξοπλισμού σου γίνεται πιο εύκολη από ποτέ. Τοποθέτησε τον εξοπλισμό σου και έφυγες.

Εμφανιζόμενο χρώμα: Μαύρο/Μαύρο/Λευκό

Στυλ: IB4409-010