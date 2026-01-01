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Τσάντα με κορδόνι που σφίγγει Nike Brasilia (18 L) - Μαύρο/Μαύρο/Λευκό

Ανακυκλωμένα υλικά

Nike Brasilia

Τσάντα με κορδόνι που σφίγγει (18 L)

19,99 €
Μαύρο/Μαύρο/Λευκό
Light Bone/Μαύρο/Μαύρο
Indigo Storm/Μαύρο/Reflect Silver
ΕΝΑ ΜΕΓΕΘΟΣ

Χάρη στο ανοιχτό επάνω μέρος για μεγαλύτερα αντικείμενα, αλλά και στην μπροστινή τσέπη με φερμουάρ για γρήγορη πρόσβαση σε προσωπικά απαραίτητα είδη, η μεταφορά του εξοπλισμού σου γίνεται πιο εύκολη από ποτέ. Τοποθέτησε τον εξοπλισμό σου και έφυγες.


  • Εμφανιζόμενο χρώμα: Μαύρο/Μαύρο/Λευκό
  • Στυλ: IB4409-010

Nike Brasilia

19,99 €

Χάρη στο ανοιχτό επάνω μέρος για μεγαλύτερα αντικείμενα, αλλά και στην μπροστινή τσέπη με φερμουάρ για γρήγορη πρόσβαση σε προσωπικά απαραίτητα είδη, η μεταφορά του εξοπλισμού σου γίνεται πιο εύκολη από ποτέ. Τοποθέτησε τον εξοπλισμό σου και έφυγες.

Πλεονεκτήματα

  • Τα λουράκια ώμου χρησιμεύουν και ως κορδόνι που σφίγγει για το κλείσιμο στο επάνω μέρος.
  • Η ενισχυμένη βάση προστατεύει τον εξοπλισμό σου από χτυπήματα και γρατσουνιές.

Λεπτομέρειες προϊόντος

  • 36 cm (Π) x 51 cm (Υ) x 5 cm (Β)
  • Σώμα/επένδυση: 100% πολυέστερ
  • Επιφανειακό καθάρισμα
  • Εισαγόμενο προϊόν
  • Εμφανιζόμενο χρώμα: Μαύρο/Μαύρο/Λευκό
  • Στυλ: IB4409-010

Αποστολή και επιστροφές

Κόστος κανονικής παράδοσης 5 € για παραγγελίες κάτω από 99 € για μη μέλη Nike και κάτω από 50 € για μέλη Nike.

Δωρεάν επιστροφές εντός 30 ημερών, ισχύουν ορισμένες εξαιρέσεις.

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    Τσάντα με κορδόνι που σφίγγει Nike Brasilia (18 L)

    Nike Brasilia

    19,99 €

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