Τσάντα γυμναστηρίου Jordan Collectors (45 L)

Αυτή η τσάντα προπόνησης είναι η απόλυτη επιλογή για τους λάτρεις των sneaker. Είναι φτιαγμένη από ανθεκτικό ripstop ύφασμα CORDURA®, που αντέχει στην τριβή, στα σκισίματα και στις γρατσουνιές, ενώ έχει επίσης υδροαπωθητικό φινίρισμα για ασφαλή και στεγνή προστασία των αντικειμένων σου. Η κύρια θήκη έχει ρυθμιζόμενα αφαιρούμενα διαχωριστικά με επένδυση για προστασία των sneaker στις μετακινήσεις σου (χωράει έως 3 ζευγάρια ανδρικών παπουτσιών μεγέθους 47) και θήκη για φορητό υπολογιστή στο εσωτερικό. Οι τσέπες από διχτυωτό υλικό Ballistic στο πλάι είναι ιδανικές για παγούρια, ενώ οι τσέπες με φερμουάρ στο μπροστινό μέρος επιτρέπουν την ασφαλή αποθήκευση μικρότερων αντικειμένων που θέλεις να βρίσκεις γρήγορα και εύκολα. Οι λαβές και το αφαιρούμενο λουράκι προσφέρουν ευέλικτες επιλογές μεταφοράς και χρήσης.

Εμφανιζόμενο χρώμα: Khaki

Στυλ: IU5400-247