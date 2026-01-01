Τσάντα γυμναστηρίου για προπόνηση Nike Brasilia (μέγεθος M, 60 L)

Πήγαινε στο γυμναστήριο έχοντας μαζί σου όλο τον εξοπλισμό σου. Η κύρια θήκη αυτής της τσάντας γυμναστηρίου έχει άφθονο χώρο για όλα τα απαραίτητα είδη που χρειάζεσαι για να γυμναστείς. Η μπροστινή τσέπη είναι ιδανική για να έχεις κοντά τα απαραίτητα αντικείμενά σου, όπως το κινητό, το πορτοφόλι ή τα κλειδιά σου. Η βάση με επικάλυψη προστατεύει τα πράγματά σου από γρατσουνιές, διαρροές και χτυπήματα.

Εμφανιζόμενο χρώμα: Chalk/Μαύρο/Λευκό

Στυλ: IH7849-103