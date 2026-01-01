Τσάντα γυμναστηρίου για προπόνηση Nike Brasilia (μέγεθος M, 60 L)

Ανακυκλωμένα υλικά
Nike Brasilia
Τσάντα γυμναστηρίου για προπόνηση (μέγεθος M, 60 L)
Πήγαινε στο γυμναστήριο έχοντας μαζί σου όλο τον εξοπλισμό σου. Η κύρια θήκη αυτής της τσάντας γυμναστηρίου έχει άφθονο χώρο για όλα τα απαραίτητα είδη που χρειάζεσαι για να γυμναστείς. Η μπροστινή τσέπη είναι ιδανική για να έχεις κοντά τα απαραίτητα αντικείμενά σου, όπως το κινητό, το πορτοφόλι ή τα κλειδιά σου. Η βάση με επικάλυψη προστατεύει τα πράγματά σου από γρατσουνιές, διαρροές και χτυπήματα.
- Εμφανιζόμενο χρώμα: Chalk/Μαύρο/Λευκό
- Στυλ: IH7849-103
Nike Brasilia
Πήγαινε στο γυμναστήριο έχοντας μαζί σου όλο τον εξοπλισμό σου. Η κύρια θήκη αυτής της τσάντας γυμναστηρίου έχει άφθονο χώρο για όλα τα απαραίτητα είδη που χρειάζεσαι για να γυμναστείς. Η μπροστινή τσέπη είναι ιδανική για να έχεις κοντά τα απαραίτητα αντικείμενά σου, όπως το κινητό, το πορτοφόλι ή τα κλειδιά σου. Η βάση με επικάλυψη προστατεύει τα πράγματά σου από γρατσουνιές, διαρροές και χτυπήματα.
Πλεονεκτήματα
- Έχει ρυθμιζόμενο λουράκι ώμου και διπλά χερούλια που προσφέρουν άνετες επιλογές μεταφοράς.
- Πάτος με επικάλυψη για προστασία των αντικειμένων από χτυπήματα, γρατζουνιές και διαρροές.
- Οι πλαϊνές τσέπες με φερμουάρ προσφέρουν εύκολη πρόσβαση στα μικροαντικείμενα.
Λεπτομέρειες προϊόντος
- 64 cm (M) x 30 cm (Π) x 30 cm (Υ)
- 100% πολυέστερ
- Επιφανειακό καθάρισμα
- Εισαγόμενο προϊόν
- Εμφανιζόμενο χρώμα: Chalk/Μαύρο/Λευκό
- Στυλ: IH7849-103
Αποστολή και επιστροφές
Κόστος κανονικής παράδοσης 5 € για παραγγελίες κάτω από 99 € για μη μέλη Nike και κάτω από 50 € για μέλη Nike.
Δωρεάν επιστροφές εντός 30 ημερών, ισχύουν ορισμένες εξαιρέσεις.
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Nike Brasilia