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Τσάντα γυμναστηρίου για προπόνηση Nike Brasilia (μέγεθος M, 60 L) - Chalk/Μαύρο/Λευκό

Ανακυκλωμένα υλικά

Nike Brasilia

Τσάντα γυμναστηρίου για προπόνηση (μέγεθος M, 60 L)

47,99 €
ΕΝΑ ΜΕΓΕΘΟΣ

Πήγαινε στο γυμναστήριο έχοντας μαζί σου όλο τον εξοπλισμό σου. Η κύρια θήκη αυτής της τσάντας γυμναστηρίου έχει άφθονο χώρο για όλα τα απαραίτητα είδη που χρειάζεσαι για να γυμναστείς. Η μπροστινή τσέπη είναι ιδανική για να έχεις κοντά τα απαραίτητα αντικείμενά σου, όπως το κινητό, το πορτοφόλι ή τα κλειδιά σου. Η βάση με επικάλυψη προστατεύει τα πράγματά σου από γρατσουνιές, διαρροές και χτυπήματα.


  • Εμφανιζόμενο χρώμα: Chalk/Μαύρο/Λευκό
  • Στυλ: IH7849-103

Nike Brasilia

47,99 €

Πήγαινε στο γυμναστήριο έχοντας μαζί σου όλο τον εξοπλισμό σου. Η κύρια θήκη αυτής της τσάντας γυμναστηρίου έχει άφθονο χώρο για όλα τα απαραίτητα είδη που χρειάζεσαι για να γυμναστείς. Η μπροστινή τσέπη είναι ιδανική για να έχεις κοντά τα απαραίτητα αντικείμενά σου, όπως το κινητό, το πορτοφόλι ή τα κλειδιά σου. Η βάση με επικάλυψη προστατεύει τα πράγματά σου από γρατσουνιές, διαρροές και χτυπήματα.

Πλεονεκτήματα

  • Έχει ρυθμιζόμενο λουράκι ώμου και διπλά χερούλια που προσφέρουν άνετες επιλογές μεταφοράς.
  • Πάτος με επικάλυψη για προστασία των αντικειμένων από χτυπήματα, γρατζουνιές και διαρροές.
  • Οι πλαϊνές τσέπες με φερμουάρ προσφέρουν εύκολη πρόσβαση στα μικροαντικείμενα.

Λεπτομέρειες προϊόντος

  • 64 cm (M) x 30 cm (Π) x 30 cm (Υ)
  • 100% πολυέστερ
  • Επιφανειακό καθάρισμα
  • Εισαγόμενο προϊόν
  • Εμφανιζόμενο χρώμα: Chalk/Μαύρο/Λευκό
  • Στυλ: IH7849-103

Αποστολή και επιστροφές

Κόστος κανονικής παράδοσης 5 € για παραγγελίες κάτω από 99 € για μη μέλη Nike και κάτω από 50 € για μέλη Nike.

Δωρεάν επιστροφές εντός 30 ημερών, ισχύουν ορισμένες εξαιρέσεις.

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    Τσάντα γυμναστηρίου για προπόνηση Nike Brasilia (μέγεθος M, 60 L)

    Nike Brasilia

    47,99 €

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