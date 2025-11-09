Τσάντα γυμναστηρίου για ποδόσφαιρο Nike Academy Team (μέγεθος Medium, 60 L)

Mauvaise qualité insatisfait
JordanJ243167783
Mauvaise qualité, Tissu déchiré au bout de 2 utilisations.
Η τσάντα γυμναστηρίου Nike Academy Team έχει ανθεκτική σχεδίαση και προσφέρει οργανωμένη αποθήκευση. Οι ειδικές θήκες προσφέρουν χώρο για την μπάλα, τα ποδοσφαιρικά παπούτσια και τα ρούχα σου, ενώ τα πολλά λουράκια επιτρέπουν την άνετη μεταφορά του εξοπλισμού στις μετακινήσεις σου.
Nike Academy Team
ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΑΠΟ ΚΑΙ ΠΡΟΣ ΤΟ ΓΗΠΕΔΟ.
Η τσάντα γυμναστηρίου Nike Academy Team έχει ανθεκτική σχεδίαση και προσφέρει οργανωμένη αποθήκευση. Οι ειδικές θήκες προσφέρουν χώρο για την μπάλα, τα ποδοσφαιρικά παπούτσια και τα ρούχα σου, ενώ τα πολλά λουράκια επιτρέπουν την άνετη μεταφορά του εξοπλισμού στις μετακινήσεις σου.
Κόστος κανονικής παράδοσης 5 € για παραγγελίες κάτω από 99 € για μη μέλη Nike και κάτω από 50 € για μέλη Nike.
Δωρεάν επιστροφές εντός 30 ημερών, ισχύουν ορισμένες εξαιρέσεις.
4.2 αστέρια
Mauvaise qualité insatisfait
JordanJ243167783
Mauvaise qualité, Tissu déchiré au bout de 2 utilisations.
LisaP702958956
Please bring back the red one and also more coloured for women
Bag
LouiseB506296906
Great size bag for my son for the gym & easy to carry
Nike Academy Team