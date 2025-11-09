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Τσάντα γυμναστηρίου για ποδόσφαιρο Nike Academy Team (μέγεθος Medium, 60 L) - Midnight Navy/Μαύρο/Λευκό

Nike Academy Team

Τσάντα γυμναστηρίου για ποδόσφαιρο (μέγεθος Medium, 60 L)

42,99 €
ΕΝΑ ΜΕΓΕΘΟΣ

Η τσάντα γυμναστηρίου Nike Academy Team έχει ανθεκτική σχεδίαση και προσφέρει οργανωμένη αποθήκευση. Οι ειδικές θήκες προσφέρουν χώρο για την μπάλα, τα ποδοσφαιρικά παπούτσια και τα ρούχα σου, ενώ τα πολλά λουράκια επιτρέπουν την άνετη μεταφορά του εξοπλισμού στις μετακινήσεις σου.


  • Εμφανιζόμενο χρώμα: Midnight Navy/Μαύρο/Λευκό
  • Στυλ: CU8090-410

Nike Academy Team

42,99 €

ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΑΠΟ ΚΑΙ ΠΡΟΣ ΤΟ ΓΗΠΕΔΟ.

Η τσάντα γυμναστηρίου Nike Academy Team έχει ανθεκτική σχεδίαση και προσφέρει οργανωμένη αποθήκευση. Οι ειδικές θήκες προσφέρουν χώρο για την μπάλα, τα ποδοσφαιρικά παπούτσια και τα ρούχα σου, ενώ τα πολλά λουράκια επιτρέπουν την άνετη μεταφορά του εξοπλισμού στις μετακινήσεις σου.

Πλεονεκτήματα

  • Μεγάλη κύρια θήκη που είναι αρκετά ευρύχωρη για την μπάλα σου και άλλα αντικείμενα.
  • Θήκη με φερμουάρ στο κάτω μέρος για νωπά/στεγνά αντικείμενα, για καθαρό και οργανωμένο εξοπλισμό.
  • Λουράκια για τα χέρια και τους ώμους για άνετη μεταφορά του εξοπλισμού.
  • Μικρή εσωτερική τσέπη και εξωτερικές τσέπες με φερμουάρ για αποθήκευση πολύτιμων μικροαντικειμένων.

Λεπτομέρειες προϊόντος

  • 64 cm (M) x 30 cm (Π) x 30 cm (Υ)
  • 60 L
  • 100% πολυέστερ
  • Επιφανειακό καθάρισμα
  • Εισαγόμενο προϊόν
  • Εμφανιζόμενο χρώμα: Midnight Navy/Μαύρο/Λευκό
  • Στυλ: CU8090-410

Αποστολή και επιστροφές

Κόστος κανονικής παράδοσης 5 € για παραγγελίες κάτω από 99 € για μη μέλη Nike και κάτω από 50 € για μέλη Nike.

Δωρεάν επιστροφές εντός 30 ημερών, ισχύουν ορισμένες εξαιρέσεις.

Κριτικές (14)

4.2 αστέρια

  • Mauvaise qualité insatisfait

    JordanJ243167783

    Mauvaise qualité, Tissu déchiré au bout de 2 utilisations.

  • LisaP702958956

    Please bring back the red one and also more coloured for women

  • Bag

    LouiseB506296906

    Great size bag for my son for the gym & easy to carry

Τσάντα γυμναστηρίου για ποδόσφαιρο Nike Academy Team (μέγεθος Medium, 60 L)

Nike Academy Team

42,99 €

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