Τσάντα γυμναστηρίου για ποδόσφαιρο Nike Academy Team (μέγεθος Medium, 60 L)

Nike Academy Team

42,99 €

ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΑΠΟ ΚΑΙ ΠΡΟΣ ΤΟ ΓΗΠΕΔΟ.

Η τσάντα γυμναστηρίου Nike Academy Team έχει ανθεκτική σχεδίαση και προσφέρει οργανωμένη αποθήκευση. Οι ειδικές θήκες προσφέρουν χώρο για την μπάλα, τα ποδοσφαιρικά παπούτσια και τα ρούχα σου, ενώ τα πολλά λουράκια επιτρέπουν την άνετη μεταφορά του εξοπλισμού στις μετακινήσεις σου.

Πλεονεκτήματα Μεγάλη κύρια θήκη που είναι αρκετά ευρύχωρη για την μπάλα σου και άλλα αντικείμενα.

Θήκη με φερμουάρ στο κάτω μέρος για νωπά/στεγνά αντικείμενα, για καθαρό και οργανωμένο εξοπλισμό.

Λουράκια για τα χέρια και τους ώμους για άνετη μεταφορά του εξοπλισμού.

Μικρή εσωτερική τσέπη και εξωτερικές τσέπες με φερμουάρ για αποθήκευση πολύτιμων μικροαντικειμένων.