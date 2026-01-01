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Τσάντα γυμναστηρίου για ποδόσφαιρο Nike Academy (μέγεθος M, 60 L) - Midnight Navy/Μαύρο/Λευκό

Nike Academy

Τσάντα γυμναστηρίου για ποδόσφαιρο (μέγεθος M, 60 L)

42,99 €
Midnight Navy/Μαύρο/Λευκό
Μαύρο/Μαύρο/Λευκό
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Η τσάντα προπόνησης Nike Academy έχει ανθεκτική σχεδίαση και προσφέρει οργανωμένη αποθήκευση. Μια μεγάλη κύρια θήκη και ξεχωριστές πλαϊνές τσέπες προσφέρουν χώρο για την μπάλα, τα ποδοσφαιρικά παπούτσια και τα ρούχα σου, ενώ με τα πολλά λουράκια θα μπορείς να μεταφέρεις άνετα τον εξοπλισμό σου όταν μετακινείσαι.


  • Εμφανιζόμενο χρώμα: Midnight Navy/Μαύρο/Λευκό
  • Στυλ: IO0918-410

Nike Academy

42,99 €

Η τσάντα προπόνησης Nike Academy έχει ανθεκτική σχεδίαση και προσφέρει οργανωμένη αποθήκευση. Μια μεγάλη κύρια θήκη και ξεχωριστές πλαϊνές τσέπες προσφέρουν χώρο για την μπάλα, τα ποδοσφαιρικά παπούτσια και τα ρούχα σου, ενώ με τα πολλά λουράκια θα μπορείς να μεταφέρεις άνετα τον εξοπλισμό σου όταν μετακινείσαι.

Πλεονεκτήματα

  • Η ανανεωμένη βάση με επικάλυψη προσφέρει προστασία από τον βροχερό καιρό και μεγαλύτερη ανθεκτικότητα,
  • Έχει ρυθμιζόμενο λουράκι ώμου και διπλά χερούλια που προσφέρουν άνετες επιλογές μεταφοράς.
  • Οι πλαϊνές τσέπες είναι ιδανικές για παγούρι νερού ή άλλα απαραίτητα μικροαντικείμενα.

Λεπτομέρειες προϊόντος

  • Κύρια θήκη με διπλό φερμουάρ
  • 64 cm (M) x 30 cm (Π) x 30 cm (Υ)
  • Επιφανειακό καθάρισμα
  • Εισαγόμενο προϊόν
  • Εμφανιζόμενο χρώμα: Midnight Navy/Μαύρο/Λευκό
  • Στυλ: IO0918-410

Αποστολή και επιστροφές

Κόστος κανονικής παράδοσης 5 € για παραγγελίες κάτω από 99 € για μη μέλη Nike και κάτω από 50 € για μέλη Nike.

Δωρεάν επιστροφές εντός 30 ημερών, ισχύουν ορισμένες εξαιρέσεις.

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    Τσάντα γυμναστηρίου για ποδόσφαιρο Nike Academy (μέγεθος M, 60 L)

    Nike Academy

    42,99 €

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