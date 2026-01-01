Τσάντα γκολφ Nike Air Sport 2

Η τσάντα Nike Air Sport 2 διαθέτει αναβαθμισμένο οσφυϊκό μαξιλαράκι και ρυθμιζόμενο λουράκι Nike Air για ισορροπημένη αίσθηση, για απόλυτη άνεση παίζοντας και στις 18 τρύπες. Αν πιάσει βροχή, η αδιάβροχη κουκούλα προσφέρει προστασία από τις καιρικές συνθήκες.

Εμφανιζόμενο χρώμα: Μαύρο/Iron Grey/Λευκό

Στυλ: IQ6032-061