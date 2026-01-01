Τσάντα γκολφ Nike Air Sport 2

Nike Air Sport 2
Τσάντα γκολφ
Η τσάντα Nike Air Sport 2 διαθέτει αναβαθμισμένο οσφυϊκό μαξιλαράκι και ρυθμιζόμενο λουράκι Nike Air για ισορροπημένη αίσθηση, για απόλυτη άνεση παίζοντας και στις 18 τρύπες. Αν πιάσει βροχή, η αδιάβροχη κουκούλα προσφέρει προστασία από τις καιρικές συνθήκες.
- Εμφανιζόμενο χρώμα: Μαύρο/Iron Grey/Λευκό
- Στυλ: IQ6032-061
Nike Air Sport 2
Η τσάντα Nike Air Sport 2 διαθέτει αναβαθμισμένο οσφυϊκό μαξιλαράκι και ρυθμιζόμενο λουράκι Nike Air για ισορροπημένη αίσθηση, για απόλυτη άνεση παίζοντας και στις 18 τρύπες. Αν πιάσει βροχή, η αδιάβροχη κουκούλα προσφέρει προστασία από τις καιρικές συνθήκες.
Πλεονεκτήματα
- Το διαχωριστικό σύστημα τεσσάρων τμημάτων σε όλο το μήκος επιτρέπει την οργάνωση των μπαστουνιών σου.
- Τσέπη για μπάλες με φάσα που κλείνει με φερμουάρ για εξατομικευμένη εμφάνιση.
- Τσέπη για ρούχα σε όλο το μήκος για πρόσθετο χώρο αποθήκευσης.
Λεπτομέρειες προϊόντος
- 100% πολυέστερ
- Επιφανειακό καθάρισμα
- Εισαγόμενο προϊόν
- Εμφανιζόμενο χρώμα: Μαύρο/Iron Grey/Λευκό
- Στυλ: IQ6032-061
Αποστολή και επιστροφές
Κόστος κανονικής παράδοσης 5 € για παραγγελίες κάτω από 99 € για μη μέλη Nike και κάτω από 50 € για μέλη Nike.
Δωρεάν επιστροφές εντός 30 ημερών, ισχύουν ορισμένες εξαιρέσεις.
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Nike Air Sport 2