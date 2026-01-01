Τσάντα γκολφ Nike Air Max Lite

Nike Air Max Lite
Τσάντα γκολφ
Με βάρος 2 κιλών, η τσάντα Nike Air Max Lite έχει σχεδιαστεί για παίκτες γκολφ που μεταφέρουν πολλά πράγματα. Τα λουράκια με επένδυση και το μαξιλάρι μέσης Air Max σου προσφέρουν στήριξη και άνεση. Η βολική εξωτερική τσέπη χωράει ένα μπουκάλι νερό για να ενυδατώνεσαι ενώ περπατάς στο γήπεδο.
- Εμφανιζόμενο χρώμα: Μαύρο/Pure Platinum/Μαύρο
- Στυλ: IO1600-095
Nike Air Max Lite
Με βάρος 2 κιλών, η τσάντα Nike Air Max Lite έχει σχεδιαστεί για παίκτες γκολφ που μεταφέρουν πολλά πράγματα. Τα λουράκια με επένδυση και το μαξιλάρι μέσης Air Max σου προσφέρουν στήριξη και άνεση. Η βολική εξωτερική τσέπη χωράει ένα μπουκάλι νερό για να ενυδατώνεσαι ενώ περπατάς στο γήπεδο.
Πλεονεκτήματα
- Τέσσερα διαχωριστικά για να έχεις τα μπαστούνια σου χωριστά και οργανωμένα.
- Πέντε τσέπες για να αποθηκεύεις μπάλες, μπλουζάκια και άλλα βασικά είδη.
Λεπτομέρειες προϊόντος
- Επένδυση γαντιού με αυτοκόλλητο υλικό
- Θήκη για στυλό
- 100% πολυέστερ
- Επιφανειακό καθάρισμα
- Εισαγόμενο προϊόν
- Εμφανιζόμενο χρώμα: Μαύρο/Pure Platinum/Μαύρο
- Στυλ: IO1600-095
Αποστολή και επιστροφές
Κόστος κανονικής παράδοσης 5 € για παραγγελίες κάτω από 99 € για μη μέλη Nike και κάτω από 50 € για μέλη Nike.
Δωρεάν επιστροφές εντός 30 ημερών, ισχύουν ορισμένες εξαιρέσεις.
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Nike Air Max Lite