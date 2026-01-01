Τσάντα γκολφ Nike Air Max Lite

Με βάρος 2 κιλών, η τσάντα Nike Air Max Lite έχει σχεδιαστεί για παίκτες γκολφ που μεταφέρουν πολλά πράγματα. Τα λουράκια με επένδυση και το μαξιλάρι μέσης Air Max σου προσφέρουν στήριξη και άνεση. Η βολική εξωτερική τσέπη χωράει ένα μπουκάλι νερό για να ενυδατώνεσαι ενώ περπατάς στο γήπεδο.

Εμφανιζόμενο χρώμα: Μαύρο/Pure Platinum/Μαύρο

Στυλ: IO1600-095