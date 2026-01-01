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Τσάντα γκολφ Nike Air Max Lite - Μαύρο/Pure Platinum/Μαύρο

Nike Air Max Lite

Τσάντα γκολφ

179,99 €
Μαύρο/Pure Platinum/Μαύρο
University Red/Pure Platinum/University Red
Μαύρο/Wolf Grey/Clear Jade
ΕΝΑ ΜΕΓΕΘΟΣ

Με βάρος 2 κιλών, η τσάντα Nike Air Max Lite έχει σχεδιαστεί για παίκτες γκολφ που μεταφέρουν πολλά πράγματα. Τα λουράκια με επένδυση και το μαξιλάρι μέσης Air Max σου προσφέρουν στήριξη και άνεση. Η βολική εξωτερική τσέπη χωράει ένα μπουκάλι νερό για να ενυδατώνεσαι ενώ περπατάς στο γήπεδο.


  • Εμφανιζόμενο χρώμα: Μαύρο/Pure Platinum/Μαύρο
  • Στυλ: IO1600-095

Nike Air Max Lite

179,99 €

Με βάρος 2 κιλών, η τσάντα Nike Air Max Lite έχει σχεδιαστεί για παίκτες γκολφ που μεταφέρουν πολλά πράγματα. Τα λουράκια με επένδυση και το μαξιλάρι μέσης Air Max σου προσφέρουν στήριξη και άνεση. Η βολική εξωτερική τσέπη χωράει ένα μπουκάλι νερό για να ενυδατώνεσαι ενώ περπατάς στο γήπεδο.

Πλεονεκτήματα

  • Τέσσερα διαχωριστικά για να έχεις τα μπαστούνια σου χωριστά και οργανωμένα.
  • Πέντε τσέπες για να αποθηκεύεις μπάλες, μπλουζάκια και άλλα βασικά είδη.

Λεπτομέρειες προϊόντος

  • Επένδυση γαντιού με αυτοκόλλητο υλικό
  • Θήκη για στυλό
  • 100% πολυέστερ
  • Επιφανειακό καθάρισμα
  • Εισαγόμενο προϊόν
  • Εμφανιζόμενο χρώμα: Μαύρο/Pure Platinum/Μαύρο
  • Στυλ: IO1600-095

Αποστολή και επιστροφές

Κόστος κανονικής παράδοσης 5 € για παραγγελίες κάτω από 99 € για μη μέλη Nike και κάτω από 50 € για μέλη Nike.

Δωρεάν επιστροφές εντός 30 ημερών, ισχύουν ορισμένες εξαιρέσεις.

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    Τσάντα γκολφ Nike Air Max Lite

    Nike Air Max Lite

    179,99 €

    Ολοκλήρωσε το look