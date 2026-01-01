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Τσάντα για παπούτσια Nike Brasilia - Μαύρο/Μαύρο/Μαύρο

Ανακυκλωμένα υλικά

Nike Brasilia

Τσάντα για παπούτσια

19,99 €
ΕΝΑ ΜΕΓΕΘΟΣ

Η τσάντα για παπούτσια Nike Brasilia επιτρέπει την αποθήκευση και μεταφορά των παπουτσιών σου ξεχωριστά από τον υπόλοιπο εξοπλισμό. Η λαβή στο άκρο είναι πρακτική στις μετακινήσεις, ενώ η τσέπη με φερμουάρ στο εξωτερικό εξασφαλίζει πρόσβαση στα μικροαντικείμενα.


  • Εμφανιζόμενο χρώμα: Μαύρο/Μαύρο/Μαύρο
  • Στυλ: IB4410-010

Nike Brasilia

19,99 €

Η τσάντα για παπούτσια Nike Brasilia επιτρέπει την αποθήκευση και μεταφορά των παπουτσιών σου ξεχωριστά από τον υπόλοιπο εξοπλισμό. Η λαβή στο άκρο είναι πρακτική στις μετακινήσεις, ενώ η τσέπη με φερμουάρ στο εξωτερικό εξασφαλίζει πρόσβαση στα μικροαντικείμενα.

Πλεονεκτήματα

  • Θήκη με φερμουάρ στο επάνω μέρος για ασφαλή αποθήκευση των παπουτσιών σου.
  • Εξωτερική τσέπη με φερμουάρ για εύκολη πρόσβαση στα μικροαντικείμενά σου.
  • Λαβή στο άκρο για πρακτικότητα στις μετακινήσεις.

Λεπτομέρειες προϊόντος

  • 33 cm (Μ) x 15 cm (Π) x 18 cm (Υ)
  • 11 L
  • 100% πολυέστερ
  • Επιφανειακό καθάρισμα
  • Εισαγόμενο προϊόν
  • Εμφανιζόμενο χρώμα: Μαύρο/Μαύρο/Μαύρο
  • Στυλ: IB4410-010

Αποστολή και επιστροφές

Κόστος κανονικής παράδοσης 5 € για παραγγελίες κάτω από 99 € για μη μέλη Nike και κάτω από 50 € για μέλη Nike.

Δωρεάν επιστροφές εντός 30 ημερών, ισχύουν ορισμένες εξαιρέσεις.

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    Τσάντα για παπούτσια Nike Brasilia

    Nike Brasilia

    19,99 €

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