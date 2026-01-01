Η τσάντα για παπούτσια Nike Brasilia επιτρέπει την αποθήκευση και μεταφορά των παπουτσιών σου ξεχωριστά από τον υπόλοιπο εξοπλισμό. Η λαβή στο άκρο είναι πρακτική στις μετακινήσεις, ενώ η τσέπη με φερμουάρ στο εξωτερικό εξασφαλίζει πρόσβαση στα μικροαντικείμενα.

Εμφανιζόμενο χρώμα: Μαύρο/Μαύρο/Μαύρο

Στυλ: IB4410-010