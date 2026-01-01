Ανακυκλωμένα υλικά
Nike Brasilia
Τσάντα για παπούτσια
Η τσάντα για παπούτσια Nike Brasilia επιτρέπει την αποθήκευση και μεταφορά των παπουτσιών σου ξεχωριστά από τον υπόλοιπο εξοπλισμό. Η λαβή στο άκρο είναι πρακτική στις μετακινήσεις, ενώ η τσέπη με φερμουάρ στο εξωτερικό εξασφαλίζει πρόσβαση στα μικροαντικείμενα.
- Εμφανιζόμενο χρώμα: Μαύρο/Μαύρο/Μαύρο
- Στυλ: IB4410-010
Nike Brasilia
Η τσάντα για παπούτσια Nike Brasilia επιτρέπει την αποθήκευση και μεταφορά των παπουτσιών σου ξεχωριστά από τον υπόλοιπο εξοπλισμό. Η λαβή στο άκρο είναι πρακτική στις μετακινήσεις, ενώ η τσέπη με φερμουάρ στο εξωτερικό εξασφαλίζει πρόσβαση στα μικροαντικείμενα.
Πλεονεκτήματα
- Θήκη με φερμουάρ στο επάνω μέρος για ασφαλή αποθήκευση των παπουτσιών σου.
- Εξωτερική τσέπη με φερμουάρ για εύκολη πρόσβαση στα μικροαντικείμενά σου.
- Λαβή στο άκρο για πρακτικότητα στις μετακινήσεις.
Λεπτομέρειες προϊόντος
- 33 cm (Μ) x 15 cm (Π) x 18 cm (Υ)
- 11 L
- 100% πολυέστερ
- Επιφανειακό καθάρισμα
- Εισαγόμενο προϊόν
- Εμφανιζόμενο χρώμα: Μαύρο/Μαύρο/Μαύρο
- Στυλ: IB4410-010
Αποστολή και επιστροφές
Κόστος κανονικής παράδοσης 5 € για παραγγελίες κάτω από 99 € για μη μέλη Nike και κάτω από 50 € για μέλη Nike.
Δωρεάν επιστροφές εντός 30 ημερών, ισχύουν ορισμένες εξαιρέσεις.
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Nike Brasilia